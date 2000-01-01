«Лежала без сознания три часа». Как Тотьмянина поднималась даже после самых жутких травм

Самые жуткие травмы Татьяны Тотьмяниной
Татьяна падала не только на «Ледниковом периоде». Максим Маринин случайно подвёл её на соревнованиях. Фигуристка могла больше никогда не встать на коньки, но вместо этого она вступила в бой за золото Олимпиады. Как это было?
Страшное падение на «Ледниковом периоде»
Новость о тяжёлой травме Татьяны Тотьмяниной поразила весь мир фигурного катания. Олимпийская чемпионка и её партнёр Иван Колесников неудачно выполнили хореографическую дорожку на «Ледниковом периоде».
В результате фигуристка упала, а актёр неосторожным движением конька прорезал ей колено. Спортсменку, получившую сильнейший болевой шок, на руках уносил с катка Максим Ставиский.
Тотьмянина показала бойцовский характер
Казалось, зрители больше не увидят Татьяну на проекте, но Тотьмянина показала настоящий бойцовский характер и вернулась на лёд уже на следующий день. Невероятно!
«Я стою — я каталась. Значит, всё в порядке. Я в спорте вообще только дважды не выходила на лёд после серьёзных травм — когда было сотрясение мозга, я лежала без сознания три часа, и когда я сломала ногу», — объяснила своё решение фигуристка.
Она добавила, что готова выступать «на уколах», чтобы не подвести коллег на шоу. При этом спортсменке нужно следить за здоровьем: повреждение мениска, близящаяся операция на бёдрах — это не шутки.
Ягудин поддержал жену и назвал её судьбу
Муж Тотьмяниной Алексей Ягудин поддержал её в трудный момент и назвал всё происходящее её судьбой. Татьяна почти всю жизнь страдает от травм, а во времена карьеры едва не погибла на льду, но всё равно продолжила бороться!
«Птичку жалко. Но я всегда верю в свою жену. У Тани, к сожалению, так сложилось, что всю жизнь, если у неё что-то происходит, то она не просто сломала пальчик… У неё такая судьба. Но, зная Таню, её никогда ничего не останавливает. Есть слово «надо» — и она сделает. Меня это уже не пугает», — сказал Ягудин.
Тотьмянина едва не завязала со спортом из-за травмы
История поразительного преодоления Тотьмяниной и правда начинается с 2004 года. Тогда на Гран-при США Татьяна и её партнёр Максим Маринин пережили один из самых жутких эпизодов в своей жизни.
Максим уронил Татьяну с высокой поддержки — она рухнула вниз головой с высоты 2,5 метра. Фигуристка не смогла самостоятельно подняться, а затем потеряла сознание.
Вернулась, чтобы стать олимпийской чемпионкой
Благо через несколько часов она пришла в себя и сразу же захотела вернуться на лёд. Тренеры пытались отговорить её, но через две недели спортсменка была уже на катке. Маринин и Тотьмянина вихрем прошлись по чемпионатам России, Европы и мира, взяв золото, а в следующем году выиграли Олимпиаду.
Психологический надлом Маринина и амнезия Тотьмяниной
Дались эти достижения паре очень непросто: Максима преследовал страх повторить собственную ошибку. Он был психологически подавлен, в то время как Татьяна совсем не переживала, так как попросту не запомнила момент своего падения.
Перелом на шоу Авербуха
Накануне 2018 года, выступая в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик», Татьяна сломала ногу и легла на операцию. Даже в гипсе олимпийская чемпионка извинилась перед командой и оптимистично добавила: «Живём дальше».
Покинула «Ледниковый период» после падения
В 2020 году Татьяна также пострадала из-за ошибки партнёра на «Ледниковом периоде». Актёр Вячеслав Чепурченко уронил фигуристку на тренировке, из-за чего её пришлось заменить Яной Хохловой.
Госпитализация из-за давних проблем с почками
Ещё через год Тотьмянина попала в больницу. Поклонники спортсменки были крайне обеспокоены её состоянием, предполагая худшее — от ковида до аборта, однако это оказались давние проблемы с почками. Татьяна много лет борется с этой болезнью и побеждает.
На данный момент Татьяна продолжает реабилитацию, при этом принимает участие в следующих выпусках «Ледникового периода». Очень хочется пожелать ей скорейшего выздоровления и увидеть новый номер-шедевр в её исполнении!
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«Лежала без сознания три часа». Как Тотьмянина поднималась даже после самых жутких травм
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