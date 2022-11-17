«Опять мне скажут: «Закрой свой рот, Алексей». Ягудин — о Коляде, Бахе и деле Валиевой

Алексей Ягудин – один из ярчайших спикеров в фигурном катании. Олимпийский чемпион всегда отвечает на вопросы журналистов предельно честно, даже если кому-то может быть неприятна его правда. Особенно сильно обычно достаётся Михаилу Коляде. Алексей признаёт, что наши ожидания от этого фигуриста — наши проблемы, но эмоций по отношению к нему всё равно сдержать не может. Не обошлось без упоминания Миши и в этом интервью: Ягудин считает, что одиночнику пора завершать карьеру.

Огненные ответы Алексей дал и на другие вопросы: о футбольном чемпионате мира, итогах российских этапов Гран-при, действиях ВАДА против Валиевой и заявлении Баха на саммите G20.



Интервью, которое нельзя пропустить!

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– Алексей, вы недавно ездили в Сочи на футбольное мероприятие, поэтому хотелось бы спросить у вас про футбол. Не хотели бы сыграть в Медиалиге? Евгений Плющенко, например, играл.

– Я всё делаю плохо в этой жизни, мне остается только комментировать, поэтому буду продолжать комментировать. А в Сочи открывали финальный этап футбольного турнира «Стальная воля». Но если про наш российский футбол многие говорят с элементами юмора, там не нужно сложно копаться – это всё на поверхности, то мы устроили акцию, спасибо Смертину за то, что это случилось, РФС и компании «Фонбет». Уже который год сотрудничаю с этой компанией, помогаем, собственно, тем людям, у которых не всё гладко. Хотя они сами не любят говорить об этом в таком ключе, но с определенными проблемами со здоровьем. Не единожды приезжал туда же, проводил какие-то разминки, а сейчас уже всё-таки в реальности состоялся футбольный турнир. Много этапов, как раз была финальная часть. Мы всегда восхищались паралимпийцами, их победами, но самое главное, чтобы это восхищение подкреплялось. А если мы говорим про футбол, у этих ребят есть сборы, турниры — всероссийские, но также надеемся и на международный уровень. Хорошо, что это не на словах, а в реальности – у людей с определёнными ограничениями есть возможность наслаждаться очень красивой игрой под названием футбол.



– Чемпионат мира по футболу планируете смотреть? Уже на этой неделе стартует.

– Слушайте, ну все что-то хают. Даже недавно прочитал, что это вообще ошибка была провести чемпионат мира по футболу в Катаре. Но не знаю, мне кажется, прикольно будет, какая-то изюминка в этом есть. Традиционно футбольные державы проводят этот чемпионат, а здесь всё-таки… Я понимаю, что жара, тяжеловато, но и по времени немного сдвинут чемпионат для комфорта футболистов.



Честно, буду [смотреть]. Наверное, уже после групповых этапов, хотя кто знает. Глобально я люблю, когда играют, особенно сборные, но наш футбол… Включилась грустная музыка (улыбается). Наш – нет, но Лигу чемпионов… Реально играют те, кто умеет играть, а чемпионат мира уже, как говорится, прямо отборные персонажи в своих сборных. Единственное сожаление, что чемпионат Европы, мира они проводят через каждые два года, жалко, что не каждый год, как в фигурном катании. Потому что реально тоже очень непредсказуемо, как может складываться игра. И, казалось бы, ты лидер, а тут раз — и проигрываешь. Смотреть, честно, буду! Наверное, уже ближе к концу, хотя групповые, наверное, тоже буду смотреть.



– Кто выиграет?

– Не знаю, кто выиграет, естественно. Но я за Францию.

— Четыре этапа Гран-при прошло, можете подвести какие-то промежуточные итоги? Можно сказать, что успешно проходит?

— Здесь даже не то что успешно или вяло, самое главное, что проходит, это, наверное, основной фактор. Я сейчас отталкиваюсь не от своего видения, как это должно проходить, а от того, в какой ситуации сейчас наши спортсмены. Самое главное, что эта серия Гран-при России проходит. Да, конечно, я читаю в СМИ по поводу наполняемости стадионов и так далее, но, например, когда мне захотелось посмотреть в Интернете, на какой арене будет проходить второй московский этап, мне выпала такая информация, что билеты минимум пять тысяч и идут к восьми и выше. Я подошёл к Александру Когану, говорю: «Слушай, а почему?». Оказывается, давно существует определённый сайт — не от федерации. Билеты в реальности стоят 700 рублей, по-моему, самый дешёвый. Но есть такие спекулянты, и поэтому, наверное, у людей мнение, что наша федерация такие ценники ломит, и поэтому они не ходят.

Алексей Ягудин Фото: РИА Новости

По поводу того, что людей не было на сочинском этапе… Мы понимаем, что в Сочи люди не фигурным катанием живут, а всё-таки приезжают отдохнуть. Сочи — отдельная тема, но в Казани… Вы знаете, мне даже понравилось, что такой маленький стадион на 3-4 тысячи людей — так атмосферненько получается: всё вместе, всё рядом. Но, опять же, главное, что эти турниры есть и причём хорошо подкреплены финансами за призовые места. Всё равно стимул продолжать работать, выигрывать и зарабатывать, плюс ещё добавляется соревновательная практика.



Понятное дело, что на международных Гран-при лидеры со всех стран распределены по этапам, а у нас лидеры одной страны. Здесь невозможно устроить, что на каждом из этапов будет прям драчка за места: где-то более упорная борьба, где-то практически без борьбы. Понятно, что борьба будет в Красноярске. Борьба будет на тех турнирах, где реально будут собираться все. А здесь ну уж хорошо, что есть.

— Очень щедро судят наших фигуристов на этапах Гран-при. Как вы считаете, правильно ли это?

— Я всегда говорил и буду говорить: меня абсолютно не волнуют те баллы, с которыми люди выступают. В принципе, я вообще не изменяю себе и опять выражу свою точку зрения: мне абсолютно всё равно, рекорд у тебя, восемьсот за элемент и так далее. Есть первое, второе, третье места — вот эта очередность мне интересна. А выиграл ли, простите, Миша Коляда со ста с чем-то баллами за практически ничего, даже с одним четверным, когда люди на мировой арене сто с чем-то получают за два четверных… Ну окей, не только Миша получает, все. А щедро, не щедро…



В каждой стране точно такая же ситуация. Никогда в жизни на национальном турнире той или иной страны не будут придираться так ко всем своим же, так что это абсолютно нормально. Опять же, говорю, мне абсолютно всё равно, какие баллы: рекорды, не рекорды. Мне увидеть хочется чистый прокат, а дальше места, по которым они будут распределены. А кто сколько, опять же, скажу, наши спортсмены в нашей стране же и выступают. Нет же такого, что одному лепят прям очень много, а другому — нет. Ко всем хорошо относятся.

– Хочется спросить про Михаила Коляду. Что делать?

– Заканчивать!



– Нет смысла продолжать?

– А мы же не знаем! Они же молчат. Сейчас прочитал его интервью: одно либо два слова в ответе. Они не говорят. Ну, пожалуйста, если такая тайна – молчите. Парню не 13-14 лет, когда можно надеяться на будущее. Человек, извините, даже на Олимпиаде в Пекине не выступал. А где ты был с чемпионата России по начало этого сезона? Опять скажу, без каких-либо нападок, низкий поклон таланту этого человека. Но просто говорить о том, что он талантливый, давайте дождемся – ну я устал ждать, правда.



Я сказал в эфире фразу: «Ваши ожидания – ваши проблемы», как сказал Аршавин. Да, это мои проблемы, вот я делюсь с вами моей проблемой – что я ждал. Я хочу видеть, а не ждать! Просто человек, значит, абсолютно без характера, не может собирать элементы. Но это его жизнь, а не моя. Я чисто со стороны говорю о том, что происходит. Почему другие с меньшим багажом данных вгрызаются в лёд и стараются, вытаскивают порой из гроба элементы, а Миша – нет? И здесь, мне кажется, не в Алексее Николаевиче дело. Просто есть такие люди – нереально талантливые, но нервы, голова. Здесь, по-моему, абсолютно всем это понятно. Но мне опять скажут: «Закрой свой рот, Алексей, и будь корректным». А я считаю, что абсолютно корректен в своих высказываниях. И буду говорить дальше.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Алексей, если Миша закончит, кого вы будете так дальше чихвостить? Некого же будет.

– Да я никого не чихвощу. Хорошо, давайте поменяем риторику. Миша – молодец, здорово! Мишка, ты классный! Ну, в принципе, Мишка и так классный. Помните, он как-то ответил на мой вопрос «как ты так катаешься?» тоже парой слов: «Я просто слышу музыку». Это тот человек, который нереально одарён жизнью, так слышит музыку. Но на этом, в принципе, всë и заканчивается. Он просто слышит музыку.



– А у вас с ним личный разговор был?

– Мы пересекались. На Кубке Первого канала. У меня нет такого, что я к одним с большей симпатией отношусь, а к другим придираюсь. Просто зачем комментировать человека, у которого не получается, но он изначально в другой ситуации находится? А здесь… Простите, просто человек без характера. Без характера чемпиона. Как только что-то под давлением – всë.

– Если от Миши вы ничего не ждете, то от кого из наших парней ждёте?

– Меня пока приятно удивляет происходящее. Но совет всем парням: просто посмотрите, как катаются наши девушки. В наши годы девушки смотрели, как катаются парни. Сейчас наоборот – парням надо смотреть на девчонок: на Дашу Усачёву (фигуристка находилась рядом во время записи интервью и улыбнулась – Прим. «Чемпионата»), Аню Щербакову, Камилу Валиеву, Алину Загитову, Софью Муравьёву, Софью Акатьеву, Софью Самоделкину. Просто посмотрите, с какой дерзостью и желанием показать свой максимум они выходят на лёд.

А если говорить о парнях детально, то выделю Дмитрия Алиева. Было интересно, как же он справится со своим вторым этапом. Я знал, что у него проблемы со стопой. Неизвестно было, выйдет ли он вообще на старт. А он вышел и сделал. Так что Алиев пока радует. Кондратюк? Посмотрим, что будет на следующем этапе. Женю Семененко я благодарил за возвращение. У него был эпизод с падением на шоу в Питере, потом ещё одна сложная травма. И вот, пожалуйста, пример. Мы видели контрольные прокаты без четверных. Сейчас почти получились три квада в произвольной. Окей, один сальхов он смазал. Но видно ведь, куда он движется. А где другие?

Евгений Семененко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– В этом сезоне мужчины не хуже девушек катаются. Валиева пока без четверных, Трусова тоже со сложностями, много падений было на этапе в Москве...

– Да, самое удивительно, что не упали только девушки, которые заняли 11-е и 12-е места. Все остальные падали. Но если смотреть не только на это сезон, а на все вместе, то девушки – это те, за кем наши мужики должны следить. Они должны смотреть, как девушки тренируются и что помогает им выдавать чистые прокаты.



– Вы недавно цитировали фразу Камилы Валиевой: «Я не цветочек, чтобы всем нравиться». А вы сами во время своей карьеры пытались понравиться публике? Или действительно не нужно пытаться всем угодить?

– Публике – конечно же, нет. Каждый человек выступает, прежде всего сам за себя. Понятно, что есть аксиома, что мы боремся за страну и так далее. Но всё равно, когда ты выходишь на лёд, главное, чтобы работала связка спортсмен-тренер.



Понравиться зрителям? Главное – понравиться судьям. Ведь от них зависят твой балл и твоё место. Понятно, что действующие спортсмены будут рассказывать: «Мы хотим понравиться публике». Но всё равно, когда человек выходит, у него в голове одно – сделать то, что стоит в программе. И главное – не то, как отреагируют зрители, а что скажут судьи и какие плюсики они поставят.



Когда уже заканчиваются соревнования и начинаются выступления в шоу, то тут, естественно, твои судьи – это зрители. Там ты хочешь понравиться аудитории. А в спорте главное: ты, твои прыжки, вращения, дорожки и судьи, которые это оценивают.

– Есть мысли по поводу ВАДА, которое хочет дисквалифицировать Валиеву на 4 года?

– А решение уже принято? А если люди или структуры чего-то хотят… Я вот сказал про Кутузовский проспект. Чтобы всем было понятно скажу ещё яснее: хочу, чтобы его расшили до 15 полос в каждом направлении. Я так хочу! Но понятно, что этого не будет. А то, что они громогласно объявляют, стращают… Вы сначала докажите либо не докажите. А дальше мы будем уже разговаривать.



– Заявление Томаса Баха о том, что россиян нужно возвращать на международные старты, читали?

– Бах, по-моему, это уже смешно. Я понимаю, что он человек высокого полёта, но его заявления – это уже смешно, их уже можно не читать. Он одну неделю говорит, что россиян должны вернуть, а другую – рекомендует отстранить. Сегодня – снова вернуть. Не знаю, кому он хочет понравиться. Но он смешон в своих заявлениях.