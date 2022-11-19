«Посвятите в политику партии». Кажется, Трусова рассорилась с Первым каналом — почему?

Короткая программа на этапе Гран-при в Самаре принесла не только результаты, но и околоспортивные недомолвки. Участники случайно попавшего в медиа конфликта — занявшая промежуточное третье место Александра Трусова и основной вещатель, Первый канал. Как это уже бывало в спорте, всё произошло из-за невыключенных микрофонов у комментаторов.

Трусова выступила с короткой программой (неудачно — сорвала двойной аксель и осталась без элемента), а после её проката комментаторы Александр Гришин и Максим Траньков забыли выключить микрофоны.

«Посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал — что говорить, что нет», — попросил у коллеги Александр.

«Ну, Трусова — всё… для Первого канала», — ответил двукратный олимпийский чемпион Сочи.

Непонятный месседж Транькова подтвердился в микст-зоне, когда Трусова вышла к журналистам. На рукаве её куртки больше не было нашивки Первого: она содрана, на прежнем месте – только неряшливый контур в виде белых ниток.

Александра Трусова на разминке Фото: Егор Алеев/ТАСС

Так что это было?

Официальных версий и комментариев пока нет. По информации источников «РИА Новости Спорт», фигуристка имеет давние противоречия с Первым каналом. Они длятся с февраля, но сам предмет несогласий не разглашается.

Так что причина может быть любой. В кулуарах и фанатских чатах уже бродит много теорий, но мы не можем сказать, верна ли хотя бы одна из них. Возможно ли, что Саше не нравится постоянная фокусировка на их с Марком Кондратюком отношениях? Вряд ли: только вчера пара ответила Алине Загитовой, что их не смущают вопросы о романе.

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Или Александра заключила контракт с компанией, которая принципиально конкурирует с Первым каналом? Откуда нам знать, контракты — совсем уж частная информация.

Как отреагировал Первый?

Поначалу было впечатление, что вместе с Трусовой телевизионщики игнорируют и группу Светланы Соколовской, где она занимается. В «кисс энд край» тренера почти не показывали, а у победительницы короткой программы — одногруппницы Трусовой Софьи Самоделкиной — Траньков не взял интервью после проката. Возможно ли, что Соня сама отказалась, расстроенная падением с тройного акселя? Всё может быть, но обычно от интервьюера в этом случае не убегал даже неразговорчивый Михаил Коляда.

Но спустя несколько часов Первый канал как ни в чём не бывало показывал самого титулованного ученика Соколовской — Марка Кондратюка, да и саму Светлану Владимировну теперь брали в кадр. А вот саму Трусову, как раньше, на трибунах не вылавливали, хотя она присутствовала.

Очень странный и очередной необязательный конфликт в нашей фигурке.