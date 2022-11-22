Трусова — главная звезда российской фигурки. Но сейчас её мог бы любить весь мир

В Самаре по Александре сходили с ума, но без международного бана фигуристка собирала бы стадионы в разных концах планеты.

Самара сошла с ума по Александре Трусовой в прошлые выходные. Выбегание болельщика нужно было ждать скорее на старте чемпионата мира по футболу, а не на этапе Гран-при по фигурному катанию – но случилось это именно на «Волжском пируэте» после произвольной программы Саши.

Поддержка публики оказалась просто колоссальной. Зрители не умолкали даже во время разминки: «Саша, ты лучшая!», «Всё получится!», «Ракета, вперёд!». Проезжая мимо трибун, Трусова слышала эти выкрики, и с её лица не сходила улыбка. При этом, по словам фигуристки, такая поддержка не отвлекает, а только помогает кататься.

На выступления Трусовой съезжались с совершенно разных российских регионов – выбежавший на лёд мужчина, как оказалось, приехал из Сургута, в первых рядах сидели болельщики с плакатом «Саратов за Сашу Трусову». Дети сидели прямо в проходах и на лестницах с самодельными плакатами и с трудом замолкали до начала прокатов Саши. К парному турниру трибуны заметно опустели: в этот момент как раз началась фан-встреча фигуристки у служебного входа, так что толпа болельщиков направилась туда.

Александра Трусова и светящийся баннер фанатов Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

Впервые на соревнованиях на лёд выбежал болельщик – и выбежал он именно к Александре Трусовой. Служба безопасности арены допустила грубейшую ошибку, и счастье, что она не оказалось роковой: мужчина просто подарил Саше цветы, не напал на фигуристку и сам остался в порядке. Лёд-то всё-таки скользкий, а уж если бежишь по нему в ботинках…

В виртуальном мире у Трусовой тоже всё прекрасно – совсем недавно аккаунт Трусовой в «Инстаграме» (Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране. — Прим. «Чемпионата») пробил отметку в миллион подписчиков. Огромное количество болельщиков следит за Сашей в Китае: её страничка на Weibo появилась перед Олимпиадой и уже смогла собрать сотни тысяч подписчиков.

Инфоповоды Саша создает регулярно, буквально каждую неделю, хотя до Самары соревновалась последний раз в Сочи в конце октября. Во время соревнований в Казани и в Москве Трусова участвовала в юбилейных шоу Евгения Плющенко и впечатлила публику сначала перевоплощением в чёрного лебедя, а затем поднявшись в шпагате под купол «ВТБ-Арены». Чтобы успеть на шоу в столице, люди уходили с этапа Гран-при и мчались на другой конец Москвы.

Популярность Трусовой отмечает и продюсер Яна Рудковская – весь ажиотаж подкреплён цифрами. «Что касается Трусовой, она сейчас номер один в фигурном катании. У нас есть маркетинговые исследования по всем фигуристкам. В глобальном масштабе позитивного интереса аудитории по всем соцсетям, по цитируемости прессы на первом месте идёт Саша», – подчеркнула она в интервью «Матч ТВ».

Есть и негативные инфоповоды, частью которых Трусова вряд ли хотела бы становиться. Оговорка Максима Транькова, странный показ проката Саши, разгромный сюжет в блоке спортивных новостей на Первом канале, на который обратили внимание болельщики… Но это не обсуждали бы так яро и активно, если бы Саша не была так популярна и любима публикой. И за фигуристку вступились в первую очередь её фанаты.

Грустно, что наблюдать такой ажиотаж сейчас приходится лишь внутри России. Если бы международного бана не было, на Трусову собирались бы арены по всему миру. Билеты на мастер-класс в Швеции разлетелись очень быстро, но мероприятие сорвалось из-за давления на организаторов. Никаких крупных туров по разным странам, международных соревнований, главных стартов как таковых и огромный потенциал.

Но и нынешнюю ситуацию Трусова старается обернуть в свою пользу. Сама устраивает фан-встречи и приносит на них заранее подписанные карточки, отвечает на эту любовь взаимностью и благодарит за неё тем, что продолжает выступать как на шоу, так и в соревновательном формате.

Да, пока остаются некоторые ошибки, форма ещё только в процессе набора, и в той же Самаре не обошлось без минусов. Аксель в короткой – не что иное, как случайность. В мыслях, возможно, был каскад 3-3, который не получился на прокатах, на прошлом старте, а также на одном из шоу – и из-за этого вылетел стартовый прыжок. Четверной лутц тоже с Сашей – на разминке он был блестяще исполнен в каскаде. Время, время и ещё раз время сейчас нужно Трусовой, чтобы улучшиться.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Но в моральном плане Саша уже победила и побеждает с каждым выходом на лёд. Она не отказалась от борьбы в постолимпийский сезон, повзрослела и теперь ищет себя в этом взрослении: пробует новую музыку, новую хореографию, работу с новыми специалистами. Она хочет соревноваться, и она может соревноваться, несмотря на все сложности постолимпийского сезона. Это, безусловно, заслуживает такой любви и поддержки со всей страны.