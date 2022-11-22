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Александра Трусова: что случилось с болельщиком на Гран-при в Самаре, перспективы фигуристки перед чемпионатом России

Трусова — главная звезда российской фигурки. Но сейчас её мог бы любить весь мир
Анастасия Матросова
Александра Трусова
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В Самаре по Александре сходили с ума, но без международного бана фигуристка собирала бы стадионы в разных концах планеты.

Самара сошла с ума по Александре Трусовой в прошлые выходные. Выбегание болельщика нужно было ждать скорее на старте чемпионата мира по футболу, а не на этапе Гран-при по фигурному катанию – но случилось это именно на «Волжском пируэте» после произвольной программы Саши.

Поддержка публики оказалась просто колоссальной. Зрители не умолкали даже во время разминки: «Саша, ты лучшая!», «Всё получится!», «Ракета, вперёд!». Проезжая мимо трибун, Трусова слышала эти выкрики, и с её лица не сходила улыбка. При этом, по словам фигуристки, такая поддержка не отвлекает, а только помогает кататься.

На выступления Трусовой съезжались с совершенно разных российских регионов – выбежавший на лёд мужчина, как оказалось, приехал из Сургута, в первых рядах сидели болельщики с плакатом «Саратов за Сашу Трусову». Дети сидели прямо в проходах и на лестницах с самодельными плакатами и с трудом замолкали до начала прокатов Саши. К парному турниру трибуны заметно опустели: в этот момент как раз началась фан-встреча фигуристки у служебного входа, так что толпа болельщиков направилась туда.

Александра Трусова и светящийся баннер фанатов

Александра Трусова и светящийся баннер фанатов

Фото: Дарья Кузовлёва, «Чемпионат»

Впервые на соревнованиях на лёд выбежал болельщик – и выбежал он именно к Александре Трусовой. Служба безопасности арены допустила грубейшую ошибку, и счастье, что она не оказалось роковой: мужчина просто подарил Саше цветы, не напал на фигуристку и сам остался в порядке. Лёд-то всё-таки скользкий, а уж если бежишь по нему в ботинках…

В виртуальном мире у Трусовой тоже всё прекрасно – совсем недавно аккаунт Трусовой в «Инстаграме» (Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране. — Прим. «Чемпионата») пробил отметку в миллион подписчиков. Огромное количество болельщиков следит за Сашей в Китае: её страничка на Weibo появилась перед Олимпиадой и уже смогла собрать сотни тысяч подписчиков.

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Инфоповоды Саша создает регулярно, буквально каждую неделю, хотя до Самары соревновалась последний раз в Сочи в конце октября. Во время соревнований в Казани и в Москве Трусова участвовала в юбилейных шоу Евгения Плющенко и впечатлила публику сначала перевоплощением в чёрного лебедя, а затем поднявшись в шпагате под купол «ВТБ-Арены». Чтобы успеть на шоу в столице, люди уходили с этапа Гран-при и мчались на другой конец Москвы.

Популярность Трусовой отмечает и продюсер Яна Рудковская – весь ажиотаж подкреплён цифрами. «Что касается Трусовой, она сейчас номер один в фигурном катании. У нас есть маркетинговые исследования по всем фигуристкам. В глобальном масштабе позитивного интереса аудитории по всем соцсетям, по цитируемости прессы на первом месте идёт Саша», – подчеркнула она в интервью «Матч ТВ».

Есть и негативные инфоповоды, частью которых Трусова вряд ли хотела бы становиться. Оговорка Максима Транькова, странный показ проката Саши, разгромный сюжет в блоке спортивных новостей на Первом канале, на который обратили внимание болельщики… Но это не обсуждали бы так яро и активно, если бы Саша не была так популярна и любима публикой. И за фигуристку вступились в первую очередь её фанаты.

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Грустно, что наблюдать такой ажиотаж сейчас приходится лишь внутри России. Если бы международного бана не было, на Трусову собирались бы арены по всему миру. Билеты на мастер-класс в Швеции разлетелись очень быстро, но мероприятие сорвалось из-за давления на организаторов. Никаких крупных туров по разным странам, международных соревнований, главных стартов как таковых и огромный потенциал.

Но и нынешнюю ситуацию Трусова старается обернуть в свою пользу. Сама устраивает фан-встречи и приносит на них заранее подписанные карточки, отвечает на эту любовь взаимностью и благодарит за неё тем, что продолжает выступать как на шоу, так и в соревновательном формате.

Да, пока остаются некоторые ошибки, форма ещё только в процессе набора, и в той же Самаре не обошлось без минусов. Аксель в короткой – не что иное, как случайность. В мыслях, возможно, был каскад 3-3, который не получился на прокатах, на прошлом старте, а также на одном из шоу – и из-за этого вылетел стартовый прыжок. Четверной лутц тоже с Сашей – на разминке он был блестяще исполнен в каскаде. Время, время и ещё раз время сейчас нужно Трусовой, чтобы улучшиться.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Но в моральном плане Саша уже победила и побеждает с каждым выходом на лёд. Она не отказалась от борьбы в постолимпийский сезон, повзрослела и теперь ищет себя в этом взрослении: пробует новую музыку, новую хореографию, работу с новыми специалистами. Она хочет соревноваться, и она может соревноваться, несмотря на все сложности постолимпийского сезона. Это, безусловно, заслуживает такой любви и поддержки со всей страны.

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