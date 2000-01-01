Прорыв фаната Трусовой или падения танцоров? Самые драматичные моменты Гран-при в Самаре!

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Драматичные моменты Гран-при в Самаре
Драматичные моменты Гран-при в Самаре
Пятый этап Гран-при заставил болельщиков изрядно понервничать. Падения, слёзы, травмы, коварные шнурки… Вспоминаем самые эмоциональные моменты турнира «Волжский пируэт»!
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Базин дважды упал в произвольном танце
Базин дважды упал в произвольном танце
Яркое выступление Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина омрачилось двумя падениями партнёра. Егор необъяснимым образом дважды навернулся в ходе танца, но каждый раз вставал и продолжал ехать дальше.
Слёзы Бойковой
Слёзы Бойковой
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский шикарно исполнили произвольную программу, вложив в неё всю свою душу. Саша настолько погрузилась в образ, что с трудом сдерживала слёзы после проката.
У Мозалёва слетел шнурок с ботинка
У Мозалёва слетел шнурок с ботинка
Упав с четверного сальхова в самом начале произвольной, Андрей Мозалёв остановился и поехал к судьям. Болельщики испугались, что у него травма, но оказалось — подвёл инвентарь. С правого ботинка слетел шнурок, и пришлось взять паузу, чтобы зашнуровать его заново.
К Трусовой выбежал поклонник
К Трусовой выбежал поклонник
Пока Саша кланялась зрителям после проката, на лёд неожиданно выскочил парень в капюшоне и вручил ей букет. Фигуристка не испугалась, но удивилась: такого ещё не было! Хорошо, что незнакомец был обычным фанатом с добрыми намерениями.
Срывы высоких поддержек
Срывы высоких поддержек
Артём Грицаенко сорвал две подряд поддержки с Елизаветой Осокиной в произвольной программе. У спортивных пар это достаточно редкая и очень серьёзная ошибка. Лиза не скрывала недовольства партнёром.
Больная спина Кондратюка
Больная спина Кондратюка
Блестяще откатав короткую и захватив лидерство, Марк с трудом доехал произвольную. Неожиданная боль в спине едва не привела к снятию с соревнований, но фигурист всё равно решил выступать и выжал из себя максимум.
Нелепое падение Дрозда перед судьями
Нелепое падение Дрозда перед судьями
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд уверенно делали эффектную дорожку шагов, но прямо перед судьями Паша споткнулся и упал, задев конёк Лизы. Девушка, к счастью, устояла на ногах, но впечатление от танца было подпорчено.
Вера Соколовской в Трусову
Вера Соколовской в Трусову
В «кике» Саша крепко обняла Светлану Соколовскую, которую не брал в кадр Первый канал. Тренер сказала: «Если меня слышно, то я в неё очень верю». Саша попросила подвинуть немного камеру и взять в кадр обеих, но оператор её не послушал.
Прорыв фаната Трусовой или падения танцоров? Самые драматичные моменты Гран-при в Самаре!
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