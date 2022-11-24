Дарья Усачёва и Майя Хромых уже не попадут на чемпионат России. Фигуристки не выполнили условия отбора, и ни одной лазейки не осталось.

Талантливые ученицы Тутберидзе так и не выступили на Гран-при. Куда же они пропали?

На чемпионате России в Красноярске мы не досчитаемся как минимум двух талантливых фигуристок, которые ещё год назад заявили о себе как о скрытых лидерах группы Этери Тутберидзе. Дарья Усачёва и Майя Хромых могли стать полноценными фаворитами постолимпийского сезона, учитывая не самую лучшую форму участниц Игр в Пекине. Но фигуристки выбыли из борьбы за медали ещё на старте.

Даша и Майя не приняли участия ни в одном этапе российской серии Гран-при и собственноручно закрыли себе путь на национальное первенство. Ни авторитет лучшего тренера мира, ни голос федерации не помогут спортсменкам попасть на главный турнир года.

Что же произошло?

Вернётся ли Усачёва после тяжелейшей травмы вообще?

Мир фигурного катания жесток: лёд скользкий, и порой он губит карьеры лучших из лучших. Алёна Косторная, которая настрадалась от него, сломав обе руки по очереди, не даст соврать. Одна из самых компонентных фигуристок современности оказалась за бортом, равно как и её коллега, с которой чемпионка Европы — 2020 занималась в одной группе у Этери Тутберидзе.

Дарья Усачёва продолжала традиции Косторной, будучи невероятно артистичной спортсменкой, не владевшей элементами ультра-си, однако всё равно получавшей высокие баллы. В отличие от Алёны, фигуристка так и не успела выучить тройной аксель, хотя собиралась. У неё даже получалось выезжать с него на тренировках, но вот на соревнованиях увидеть его было не суждено.

Дарья Усачёва и Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гран-при Японии в прошлом году стал переломным моментом в жизни Усачёвой. Воспитанница «Хрустального» в одиночку защищала честь страны на арене в Токио, но получила серьёзную травму перед самым стартом короткой программы. На шестиминутной раскатке девушка зашла на прыжок, но упала, да так, что едва поднялась и с трудом добралась до выхода с катка. Далее тренерам пришлось её нести на руках в комнату медицинской помощи — всё это время спортсменка плакала от боли.

«Она шла на тройной флип, сделала «бабочку», видно, что во время отрыва, в воздухе испытала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов», — так прокомментировал произошедшее Даниил Глейхенгауз в эфире Первого канала.

Вот только диагноз фигуристки звучал пугающе: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. Представители ФФККР заверяли, что данное повреждение не требует слишком долгого восстановления, но ошиблись: Даша вышла на лёд лишь спустя три месяца, а на официальных соревнованиях так и не стартовала ни в прошлом сезоне, ни в этом.

Порез руки выбил Хромых с соревнований на целый сезон

Одногруппнице Усачёвой Майе Хромых повезло не больше. Да, в прошлом году фигуристка боролась до конца, мечтая попасть на Олимпиаду в Пекине, но из-за высокой конкуренции и нестабильности в прыжках Майя не смогла завоевать заветную путёвку. Отобравшись в финал Гран-при, представительница «Хрустального» могла поправить собственную статистику, но турнир отменили из-за пандемии.

Оставалось надеяться, что в постолимпийском сезоне удача будет на стороне Хромых. Ожидалось (и так оно и произошло), что лидеры олимпийских соревнований будут не в лучшей форме. В таком состоянии Майя могла претендовать на медали, а если бы она стабилизировала два своих квада — сальхов и тулуп — то и на победы над такими фигуристками, как Камила Валиева и Александра Трусова.

Майя Хромых Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К сожалению, Майя выбыла из гонки за драгоценные баллы во внутренней серии Гран-при ещё на старте: осенью она порезала сухожилия руки на тренировке, из-за чего попала в больницу. Несмотря на резонансные слова Этери Тутберидзе, что Алёна Косторная могла выступать на чемпионате России с переломом руки, похоже, это невозможно, поскольку даже с порезом Хромых не приняла участия ни в одном турнире.

Ученицы Тутберидзе точно пропустят чемпионат России

В итоге ни Даша, ни Майя не выступили на этапах Гран-при России, которые были отборочными к национальному чемпионату. Не выполнив условия, при которых можно попасть на старт в Красноярске, девушки заведомо выбыли из заявки.

Помочь Усачёвой и Хромых мог бы исполком ФФККР, но фигуристки не входят в основную сборную страны, а значит, не имеют права на участие в турнире в обход установленных правил. Никакой лазейки для них не существует.

Можно предположить, что сезон спортсменки пропустят полностью либо выступят на мелких стартах с макетами программ на будущий год. Готовить полноценные постановки поздно, да и очевидно, что форма спортсменок далека от оптимальной. Может, оно и к лучшему: за это время Даша и Майя успеют полноценно восстановиться и чётко определят карьерные цели. Вполне возможно, по их возвращении нас ждёт масштабный сюрприз — от кардинальной смены имиджа до демонстрации новых ультра-си.