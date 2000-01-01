Не только Туктамышева и её победы! 10 главных сенсаций серии Гран-при России

Морозов/Нарижный выиграли первые же два старта в карьере

Аннабель и Дэвид катаются вместе немногим более полугода, но уже успели составить впечатляющий дуэт. На этапах в Москве и Казани они одержали две победы, а по лучшей сумме прямо сейчас проигрывают только дуэту Худайбердиева/Базин.

