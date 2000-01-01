Не только Туктамышева и её победы! 10 главных сенсаций серии Гран-при России

Кто удивил на Гран-при России?
Туктамышева дважды побеждала талантливых учениц Плющенко и Тутберидзе, а группа Мишина обошла команду Соколовской по числу золотых медалей.
Акатьева тяжело выходит во взрослые
Первые старты Сони по взрослым вышли трудными: на первом этапе она уступила Камиле Валиевой, а на втором – Елизавете Туктамышевой и Софье Муравьёвой. На каждом турнире удалось показать по одному чистому прокату.
Туктамышева оказалась сильнее юных конкуренток
Лизе пришось столкнуться с серьёзными соперницами и в Москве, и в Перми (две дуэли с Соней Муравьёвой, одна — с Соней Акатьевой), но оба раза в упорной борьбе она брала золото.
По золоту у взрослых зачёт выиграл Мишин
Группа Алексея Николаевича – в полном порядке. Два золота в копилку принесла Туктамышева, ещё по одной победе одержали Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.
Коляда пока остаётся в тени
Лидер группы Мишина по прошлым сезонам выступил в серии Гран-при не лучшим образом. Но проблема не в том, что этот спад случился – неудача может настигнуть любого, но не озвучена причина, так что остаётся только собирать догадки.
Игнатов не сумел отобраться в финал Гран-при
Тяжёлой выдалась серия и для ещё одного сильного одиночника: Макар допустил несколько неожиданных ошибок на обоих этапах и по итогу не попал в число участников финала серии.
Алиев выгрыз два золота после неудач в короткой
После неудачного олимпийского сезона Дима удачно вошёл в сезон постолимпийский: и в Москве, и в Казани он показывал характер, реабилитируясь после неудач в короткой программе.
Феноменальная форма Семененко
Только в конце октября Евгений вновь запрыгал квады после трёхмесячного перерыва – а к концу ноября ему удалось выдать два лучших проката в карьере по баллам. Вдумчивая и упорная работа вернула его в борьбу.
Артемьева/Брюханов и Чикмарёва/Янченков — призёры сразу четырех этапов
Юниорским парам разрешили участвовать сразу в двух сериях, так что кто-то успел поучаствовать аж в четырёх турнирах. Две сильнейшие молодые пары увезли медали с каждого из этапов.
Бывшие юниоры обошли Тарасову/Морозова
Ещё на первом этапе в Москве парный турнир удивил: Евгения и Владимир из-за грязного проката заняли лишь второе место. А вот на первое выбралась талантливая молодая пара Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Морозов/Нарижный выиграли первые же два старта в карьере
Аннабель и Дэвид катаются вместе немногим более полугода, но уже успели составить впечатляющий дуэт. На этапах в Москве и Казани они одержали две победы, а по лучшей сумме прямо сейчас проигрывают только дуэту Худайбердиева/Базин.
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