Не только Туктамышева и её победы! 10 главных сенсаций серии Гран-при России

Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Кто удивил на Гран-при России?
Кто удивил на Гран-при России?
Туктамышева дважды побеждала талантливых учениц Плющенко и Тутберидзе, а группа Мишина обошла команду Соколовской по числу золотых медалей.
AMP-версия
Акатьева тяжело выходит во взрослые
Акатьева тяжело выходит во взрослые
Первые старты Сони по взрослым вышли трудными: на первом этапе она уступила Камиле Валиевой, а на втором – Елизавете Туктамышевой и Софье Муравьёвой. На каждом турнире удалось показать по одному чистому прокату.
Туктамышева оказалась сильнее юных конкуренток
Туктамышева оказалась сильнее юных конкуренток
Лизе пришось столкнуться с серьёзными соперницами и в Москве, и в Перми (две дуэли с Соней Муравьёвой, одна — с Соней Акатьевой), но оба раза в упорной борьбе она брала золото.
По золоту у взрослых зачёт выиграл Мишин
По золоту у взрослых зачёт выиграл Мишин
Группа Алексея Николаевича – в полном порядке. Два золота в копилку принесла Туктамышева, ещё по одной победе одержали Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.
Коляда пока остаётся в тени
Коляда пока остаётся в тени
Лидер группы Мишина по прошлым сезонам выступил в серии Гран-при не лучшим образом. Но проблема не в том, что этот спад случился – неудача может настигнуть любого, но не озвучена причина, так что остаётся только собирать догадки.
Игнатов не сумел отобраться в финал Гран-при
Игнатов не сумел отобраться в финал Гран-при
Тяжёлой выдалась серия и для ещё одного сильного одиночника: Макар допустил несколько неожиданных ошибок на обоих этапах и по итогу не попал в число участников финала серии.
Алиев выгрыз два золота после неудач в короткой
Алиев выгрыз два золота после неудач в короткой
После неудачного олимпийского сезона Дима удачно вошёл в сезон постолимпийский: и в Москве, и в Казани он показывал характер, реабилитируясь после неудач в короткой программе.
Феноменальная форма Семененко
Феноменальная форма Семененко
Только в конце октября Евгений вновь запрыгал квады после трёхмесячного перерыва – а к концу ноября ему удалось выдать два лучших проката в карьере по баллам. Вдумчивая и упорная работа вернула его в борьбу.
Артемьева/Брюханов и Чикмарёва/Янченков — призёры сразу четырех этапов
Артемьева/Брюханов и Чикмарёва/Янченков — призёры сразу четырех этапов
Юниорским парам разрешили участвовать сразу в двух сериях, так что кто-то успел поучаствовать аж в четырёх турнирах. Две сильнейшие молодые пары увезли медали с каждого из этапов.
Бывшие юниоры обошли Тарасову/Морозова
Бывшие юниоры обошли Тарасову/Морозова
Ещё на первом этапе в Москве парный турнир удивил: Евгения и Владимир из-за грязного проката заняли лишь второе место. А вот на первое выбралась талантливая молодая пара Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Морозов/Нарижный выиграли первые же два старта в карьере
Морозов/Нарижный выиграли первые же два старта в карьере
Аннабель и Дэвид катаются вместе немногим более полугода, но уже успели составить впечатляющий дуэт. На этапах в Москве и Казани они одержали две победы, а по лучшей сумме прямо сейчас проигрывают только дуэту Худайбердиева/Базин.
Не только Туктамышева и её победы! 10 главных сенсаций серии Гран-при России
Читайте также
Драматичные моменты Гран-при в Самаре
Драматичные моменты Гран-при в Самаре
Муж Юлии Липницкой был мобилизован
Муж Юлии Липницкой был мобилизован
Лучшие цитаты фигуристки Медведевой
Лучшие цитаты фигуристки Медведевой
Кто станет президентом ФФККР после Горшкова?
Кто станет президентом ФФККР после Горшкова?
Все титулы легендарного Александра Горшкова
Все титулы легендарного Александра Горшкова
Самые жуткие травмы Татьяны Тотьмяниной
Самые жуткие травмы Татьяны Тотьмяниной
Счастье и слёзы этапа Гран-при в Москве. Видео
Счастье и слёзы этапа Гран-при в Москве. Видео
Кто получит медали Валиевой в случае отстранения?
Кто получит медали Валиевой в случае отстранения?
Валиева встречается с тиктокером? Правда ли это
Валиева встречается с тиктокером? Правда ли это
Российские фигуристы с необычным происхождением
Российские фигуристы с необычным происхождением
Драматичные и милые моменты Гран-при в Казани
Драматичные и милые моменты Гран-при в Казани
Боксёрский поединок Загитовой и Бузовой
Боксёрский поединок Загитовой и Бузовой
Всё о партнёре Медведевой в «Ледниковом периоде»
Всё о партнёре Медведевой в «Ледниковом периоде»
Милохин превратил «Ледниковый период» во фрик-шоу
Милохин превратил «Ледниковый период» во фрик-шоу
Семь ипостасей Евгения Плющенко
Семь ипостасей Евгения Плющенко
Самые милые моменты Гран-при в Сочи
Самые милые моменты Гран-при в Сочи
© championat.com 2000–2022