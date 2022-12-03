Сегодня определятся все финалисты прыжкового турнира! А ещё нас ждёт жеребьёвка. LIVE!

3 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по прыжкам. В 2020 и 2021 годах прыжковый турнир был разогревом перед Кубком Первого канала, но теперь его расширили на два дня и придумали новые форматы.

В первый день состоится предварительный раунд — определятся все участники основного личного турнира, который пройдёт в воскресенье. А вечером, в 17:00, состоится торжественная жеребьёвка, и за этим мы тоже будем следить все вместе.

Там определятся составы команд Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина, а также будет составлена сетка участников личного турнира.