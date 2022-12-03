Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, чемпионат России по прыжкам, 3 декабря, прыжковый турнир, предварительный раунд, жеребьёвка

Сегодня определятся все финалисты прыжкового турнира! А ещё нас ждёт жеребьёвка. LIVE!
Дарья Кирюхина Яна Левхина
,
Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз
Комментарии
Санкт-Петербург примет чемпионат России по прыжкам в обновлённом формате.

3 декабря в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по прыжкам. В 2020 и 2021 годах прыжковый турнир был разогревом перед Кубком Первого канала, но теперь его расширили на два дня и придумали новые форматы.

В первый день состоится предварительный раунд — определятся все участники основного личного турнира, который пройдёт в воскресенье. А вечером, в 17:00, состоится торжественная жеребьёвка, и за этим мы тоже будем следить все вместе.

Там определятся составы команд Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина, а также будет составлена сетка участников личного турнира.

Чемпионат по прыжкам без Трусовой — это вообще как?! Да и регламент выглядит очень странно Чемпионат по прыжкам без Трусовой — это вообще как?! Да и регламент выглядит очень странно
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022