Плющенко увёл миллионы у Тутберидзе из-под носа. Но Валиева оставила его ученицу ни с чем

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Сколько денег выиграли фигуристы на ЧР по прыжкам
Сколько денег выиграли фигуристы на ЧР по прыжкам
На кону стояли миллионы, и Тутберидзе уже просит реванш у Плющенко!
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Плющенко лишил Тутберидзе миллионов
Плющенко лишил Тутберидзе миллионов
Соревнования в Санкт-Петербурге стартовали с командного турнира. Сборные Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина долго выясняли отношения на льду.
В итоге уверенную победу одержали подопечные двукратного олимпийского чемпиона. Они выиграли четыре раунда из пяти возможных и заработали 5 миллионов рублей!
В итоге уверенную победу одержали подопечные двукратного олимпийского чемпиона. Они выиграли четыре раунда из пяти возможных и заработали 5 миллионов рублей!
В команде Евгения было восемь участников: Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Каждый получит по 625 тысяч.
В команде Евгения было восемь участников: Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Каждый получит по 625 тысяч.
Тутберидзе потребовала реванш у Плющенко
Тутберидзе потребовала реванш у Плющенко
Плющенко забрал главный приз и увёл эти миллионы из-под носа Этери Тутберидзе, которая финишировала второй. Наставница «Хрустального» не смирилась с поражением и уже требует реванш у оппонента!
Пока же её спортсмены заработали по 375 тысяч. Общий чек составлял 3 миллиона рублей — во столько оценили серебро чемпионата России по прыжкам.
Пока же её спортсмены заработали по 375 тысяч. Общий чек составлял 3 миллиона рублей — во столько оценили серебро чемпионата России по прыжкам.
За Тутберидзе в Санкт-Петербурге выступали Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
За Тутберидзе в Санкт-Петербурге выступали Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Как Мишин предсказал победу Плющенко
Как Мишин предсказал победу Плющенко
Бронза национального первенства по прыжкам досталась команде Алексея Мишина, который ещё до этого предсказал победу бывшего ученика, назвав Плющенко «не джокером, а тузом».
Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделили между собой 2 миллиона рублей. Они выиграли по 250 тысяч.
Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделили между собой 2 миллиона рублей. Они выиграли по 250 тысяч.
Валиева стала самой богатой фигуристкой
Валиева стала самой богатой фигуристкой
В личных турнирах разыгрывали по 1 миллиону рублей. У женщин эту сумму забрала Камила Валиева, идеально исполнив несколько четверных тулупов. В итоге она заработала 1 375 000 рублей — это лучший результат среди участников.
Её соперница, Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», увы, осталась без денег, хотя также прекрасно справилась с тройными акселями. Почему-то за второе и третье места призовые фигуристам были не положены.
Её соперница, Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», увы, осталась без денег, хотя также прекрасно справилась с тройными акселями. Почему-то за второе и третье места призовые фигуристам были не положены.
У мужчин с миллионом уехал домой Григорий Фёдоров. Юный ученик Светланы Соколовской обставил Петра Гуменника и Глеба Лутфуллина в финале.
У мужчин с миллионом уехал домой Григорий Фёдоров. Юный ученик Светланы Соколовской обставил Петра Гуменника и Глеба Лутфуллина в финале.
Плющенко увёл миллионы у Тутберидзе из-под носа. Но Валиева оставила его ученицу ни с чем
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