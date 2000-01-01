Плющенко увёл миллионы у Тутберидзе из-под носа. Но Валиева оставила его ученицу ни с чем

Сколько денег выиграли фигуристы на ЧР по прыжкам
На кону стояли миллионы, и Тутберидзе уже просит реванш у Плющенко!
Плющенко лишил Тутберидзе миллионов
Соревнования в Санкт-Петербурге стартовали с командного турнира. Сборные Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина долго выясняли отношения на льду.
В итоге уверенную победу одержали подопечные двукратного олимпийского чемпиона. Они выиграли четыре раунда из пяти возможных и заработали 5 миллионов рублей!
В команде Евгения было восемь участников: Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Пётр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Каждый получит по 625 тысяч.
Тутберидзе потребовала реванш у Плющенко
Плющенко забрал главный приз и увёл эти миллионы из-под носа Этери Тутберидзе, которая финишировала второй. Наставница «Хрустального» не смирилась с поражением и уже требует реванш у оппонента!
Пока же её спортсмены заработали по 375 тысяч. Общий чек составлял 3 миллиона рублей — во столько оценили серебро чемпионата России по прыжкам.
За Тутберидзе в Санкт-Петербурге выступали Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Как Мишин предсказал победу Плющенко
Бронза национального первенства по прыжкам досталась команде Алексея Мишина, который ещё до этого предсказал победу бывшего ученика, назвав Плющенко «не джокером, а тузом».
Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Евгений Семененко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделили между собой 2 миллиона рублей. Они выиграли по 250 тысяч.
Валиева стала самой богатой фигуристкой
В личных турнирах разыгрывали по 1 миллиону рублей. У женщин эту сумму забрала Камила Валиева, идеально исполнив несколько четверных тулупов. В итоге она заработала 1 375 000 рублей — это лучший результат среди участников.
Её соперница, Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», увы, осталась без денег, хотя также прекрасно справилась с тройными акселями. Почему-то за второе и третье места призовые фигуристам были не положены.
У мужчин с миллионом уехал домой Григорий Фёдоров. Юный ученик Светланы Соколовской обставил Петра Гуменника и Глеба Лутфуллина в финале.
Плющенко увёл миллионы у Тутберидзе из-под носа. Но Валиева оставила его ученицу ни с чем
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