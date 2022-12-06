«В танцах тоже есть противостояния». Интервью с самой прорывной парой в нашей фигурке

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол — настоящий феномен в фигурном катании. Спортсмены приковали к себе внимание ещё будучи юниорами, поразив зрителей трогательным танцем «Ромео и Джульетта». Ученики Анжелики Крыловой довольно быстро обзавелись собственной фан-базой — это в принципе сложно сделать, выступая в танцах на льду, а им это удалось ещё и в очень юном возрасте! Несмотря на это, что у фанатов пары, что, как оказалось, у Валерия были опасения, что после такого фурора ребятам будет сложно превзойти самих же себя. Но всё это оказалось надуманным страхом: Кагановская и Ангелопол продолжили прогрессировать, что отчётливо видно в этом сезоне. Ребята наравне соперничают с опытными танцорами и показывают, что вполне готовы стать одними из лидеров сборной России.

Корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина обсудила с фигуристами их невероятный успех, расспросила об их отношении к популярности, разузнала, нужны ли противостояния в танцах на льду, и не только. О реакции ребят на сравнение с Медведевой и Милохиным, об их походе на «Ледниковый период» и фаворитах Валеры на чемпионате мира по футболу — читайте в нашем интервью.

«Валера предлагал оставить «Ромео и Джульетту» на второй сезон, потому что он переживал, что не получится такого же вау-эффекта»

— Хочу обсудить ваш феномен в танцах на льду. В этом виде фигурного катания в принципе сложно привлечь к себе внимание, а вы сделали это чуть ли не в первом юниорском сезоне. У вас у самих есть объяснение, как так получилось?

Валерий: Я бы сказал, что у нас не было цели привлекать людей. Была цель просто развиваться и работать, показывать, что мы умеем и чем мы занимаемся на тренировках, а люди сами выбрали. Я думаю, это больше вопрос к людям, чем мы их зацепили.



Василиса: Мне кажется, довольно большая фан-база появилась во второй юниорский сезон, в сезон «Ромео и Джульетты». Но вообще, всё началось с моего фан-аккаунта в соцсетях. Естественно, «Ледниковый период» повлиял, потому что многие следили, многие мне писали. И потом уже, когда мы с Валерой начали кататься, заметили и другие люди.



— «Ромео и Джульетта» — знаковый танец в вашей карьере?

Валерий: Период становления, я бы сказал. Но это всё благодаря Анжелике Алексеевне, мы тогда не ставили себе ничего. Мы и по сей день только предлагаем что-то, Анжелика Алексеевна что-то отсеивает, что-то принимает. Я думаю бóльшая часть заслуги — это Анжелика Алексеевна.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: РИА Новости

— Не было страха, что не получится повторить успех «Ромео и Джульетты», а впереди ещё долгая карьера?

Василиса: У Валеры был, причём большой.



Валерий: Я очень боялся, что мы не создадим чего-то лучше. Но потом начали катать «Ave Maria», и я вроде как-то подуспокоился, она тоже всем понравилась.



Василиса: Я помню, как Валера даже предлагал оставить «Ромео и Джульетту» на второй сезон, потому что он реально переживал, что не получится такого же вау-эффекта, не сможем удивить. Но я в «Ave Maria» была сразу уверена.



— У вас действительно получается каждый сезон удивлять. Это всё заслуга Анжелики Алексеевны?

Валерий: Конечно. В первую очередь Анжелики Алексеевны, а во вторую — всей команды. Мы же к общей цели идём.



Василиса: Да, это работа команды. У нас общие цели, и мы к ним идём.



— А можете подробнее рассказать про вашу команду? Насколько я знаю, в этом году к вам добавились новые люди.

Василиса: Конечно, главная в нашей команде — Анжелика Алексеевна. Наша самая лучшая, самая любимая. Она всегда с нами. К нам пришёл Григорий Смирнов как наш второй тренер, он принимает участие в работе над поддержками и технической частью программ. Максим Ставиский помогает нам с программами, с Константином Самойловым мы работаем над ОФП и акробатикой, с Юлией Горюновой и Евгением Присяжным отрабатываем хореографию, а Анастасия Новожилова — наш специалист по латине.

— В этом сезоне произвольный танец в новом для вас стиле. Как он создавался?

Валерий: Очень долго, на самом деле. Это самая долгая наша постановка по времени, потому что мы начали ставить его ещё в прошлом сезоне до финала Кубка России, то есть где-то в марте. Было очень интересно, потому что мы столько раз всё меняли, и до сих пор продолжаем менять. Это самая затратная по постановке, по времени наша программа.



— Чья была идея именно эту тему взять?

Василиса: Анжелика Алексеевна предложила музыку из фильма «Александр Македонский», предложила первую часть, сказала, что 100% её берём. Мы очень долго искали вторую часть. Я больше, наверное, чем Валера, участвую в процессе выбора музыки. Предложила свой вариант, тоже красивую музыку из этого же фильма. Мы взяли более восточную тему на вторую часть, а насчёт последней части я очень долго упрашивала Анжелику Алексеевну — очень хотела ту музыку. Сначала она долго думала, но потом согласилась.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы начали ставить программу в марте, но летом поменялись правила. Сильно из-за этого пришлось перекраивать танец?

Валерий: К моменту, когда правила поменялись, мы ещё почти ничего не поставили.



Василиса: Ну и правила больше поменялись для ритм-танца, поэтому мы очень долго не начинали его ставить, потому что понимали, что после Олимпиады всё может кардинально поменяться, и были, собственно, правы.



— А в целом как вы отнеслись к изменению правил?

Валерий: Положительно. Легче катать ритм-танец.



Василиса: Интересно. То, что теперь есть хореодорожка в ритм-танце, именно танцевальная — это прикольно. Действительно намного легче катать ритм-танец. Можно больше потанцевать, больше показать именно своих танцевальных навыков. В латине, мне кажется, это особенно классно.

«Было понятно: вероятность, что нас куда-то пустят, гораздо меньше, чем вероятность, что нас не пустят»

— Этот сезон необычный для всех наших спортсменов. Помню, Василиса рассказывала, что плакала, когда отменили финал Гран-при в прошлом сезоне, а как вы восприняли новость об отстранении?

Василиса: Для меня это было не так трагически, как с финалом, когда я в истериках билась (смеётся). Была такая интересная неопределённость, но я сразу была уверена, что наша федерация будет делать очень многое для нас. Не было такого, что: «Всё, какой кошмар!». Просто катались, просто готовились, ничего не поменялось в тренировках. Точно так же серьёзно отнеслись ко всем стартам, как и в прошлом сезоне, когда были юниорские этапы Гран-при. Ничего сверхъестественного.



Валерий: Я был к этому морально готов. Когда это всё началось, уже было понятно: вероятность, что нас куда-то пустят, гораздо меньше, чем вероятность, что нас не пустят.

— Пары Тамары Москвиной к этому сезону подошли с подходом, что надо ставить цели не на места, а, например, выучить новый элемент, накатать его в программе. Есть ли у вас цель, не связанная с результатами в этом сезоне?

Василиса: У нас с местами вообще никаких целей не связано. Так как мы первый сезон выступаем в мастерах, у нас в принципе цели поменялись кардинально по сравнению с предыдущим сезоном. Нам нужно просто учиться. У нас новая задумка в программах, нужно их накатывать, выучивать новые элементы, улучшать мастерство катания и просто выходить на новый уровень для себя.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— То есть конкретных целей по местам вы в принципе не ставите? Допустим, войти в топ-3 на чемпионате России?

Валерий: Всегда хочется большего, но чтоб мы прям говорили, что хотим быть в тройке…



Василиса: Это для нас не основное. Самое главное для нас, как и всегда, максимально чисто, максимально хорошо показать свои программы на чемпионате России. Не подвести ни себя, ни нашу команду. Просто попробовать показать свой максимум. Предела нет совершенству, конечно, но максимум на данный момент.



Валерий: Там уже за нас решат, какими мы будем.

— Половина сезона, можно считать, прошла. Какие уже выводы для себя сделали? Как ощущается выход во взрослые?

Валерий: Я бы сказал, что увереннее, чем в юниорах. В юниорах переживал за наши выступления гораздо больше, чем сейчас. Сейчас уже нет времени на переживания, просто надо выйти и сделать. Я открыл для себя новые ощущения во время того, как выступаю. Научился настраиваться на старт, уже знаю, что если с первой позы еду в таком состоянии, то, значит, всё будет хорошо и в финале. Научился выкладываться на соревнованиях. Очень многое для себя открыл.



Василиса: Атмосфера даже какая-то другая.



Валерий: Людей больше, конечно же. Потому что в юниорах вообще никого на трибунах нет, мы как об стенку горох, сами с собой катались.



Василиса: Если сравнивать контрольные прокаты юниоров и мастеров, это, конечно же, небо и земля. В Новогорске ты катаешься вообще без зрителей: выходишь на лёд и перед тобой только техническая бригада и судьи. Контрольные прокаты в юниорах — это было для меня самое страшное, что вообще может быть. Меня трясло, я думала: «Боже, какой кошмар!». Сейчас более спокойная, более праздничная атмосфера. Выключенный свет, красная дорожка, профайлы, которые Первый канал сделал, очень много зрителей, которые тебя поддерживают. Намного проще кататься в такой атмосфере.

— Ого, то есть вам со зрителями кататься намного легче? Не чувствуете никакого давления?

Василиса: Лично мы — нет. Некоторым, знаю, они иногда мешают. Например, когда ты выходишь, пытаешься настроиться, а тебе кричат: «Давай, давай». Нам это вообще не мешает, мне, наоборот, придаёт сил — в середине программы вообще второе дыхание открывается. Когда ты выходишь и понимаешь, что будешь сейчас кататься не только для себя, но ещё и для зрителей, которые прямо перед тобой — это очень классно.

«Я на своей шкуре знаю, что такое, когда ты фанат, когда лезешь из кожи вон, чтобы тебя заметили»

— Когда вы впервые начали ощущать, что обретаете популярность в фигурном катании?

Василиса: Популярность — это, конечно, громко сказано.



Валерий: Да, я тоже не люблю, когда про нас так говорят. Нет ещё ничего, подождите. Есть любовь большого количества людей, и есть наша взаимная любовь к ним. Но сказать, что мы популярные люди — это прям с натяжкой вообще. Мы с болельщиками одна семья просто — и всё. Каждого из них любим, каждому стараемся ответить, но всё по мере возможности. Основное время у нас занимают подготовка и выступления. То есть если мы успеваем, то отвечаем с удовольствием или на трибунах видимся. Я, например, могу обнять, постоять, поговорить с ними. Игнора никакого нет. Их это радует, нас — тоже.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— То есть вы стараетесь создать такое комьюнити вокруг себя, семью?

Валерий: Объясню. Я просто тоже очень фанатею по Фараону, по музыканту, и на своей шкуре знаю, что такое, когда ты фанат, когда ждёшь встречи, когда лезешь из кожи вон, чтобы тебя заметили. Поэтому я дал себе обещание, что никогда не буду вести себя плохо по отношению к фанатам, потому что всё это на себе испытываю.



Василиса: У меня нет кумиров, просто есть установка, что если человек к тебе с добротой и любовью относится, то просто не могу его проигнорировать. У меня всегда после соревнований миллион историй — больше, чем у Олечки Бузовой (смеётся).



Валерий: Я каждый раз отписываюсь от неё.



Василиса: Серьёзно, я вообще не знаю, как некоторые люди умудряются посмотреть все мои истории, потому что сама уже сижу, пытаюсь всё просмотреть, а у меня палец устаёт нажимать. Но я не могу позволить себе… Люди стараются, делают какие-то видео, причём настолько классно делают, что просто не представляю, сколько они времени на это тратят. Это ж надо в программе найти какие-то моменты, вырезать, вставить музыку, где-то это всё выложить. Это же очень сложно!



Валерий: Это очень круто, да. Я какое-то время пытался вести TikTok и просто снимать себя, даже не монтировать. Это тоже очень много времени занимает.



Василиса: Я просто не могу себе позволить проигнорировать труд людей. Естественно, всегда ставлю лайк, пишу комментарий, отмечаю в истории. Вот три действия, которые я всегда делаю.



Валерий: Я не настолько, честно. За мной есть косяк. Не особо сижу в директе, и всё, на что Василиса отвечает, у меня идёт одним списком. Но честно скажу, что всё это просматриваю. Просто потом это всё… Надеюсь, что это не наш предел, что потом этих людей будет ещё больше. А, разрешая переписку, они потом все напрямую могут с тобой связаться. Я всё-таки более закрытый человек, мне нужно личное пространство. Вживую — пожалуйста. В соцсетях всё-таки стараюсь держать дистанцию. Если какие-то рисунки крутые, конечно, отвечу, репостну, в «Телеграме» ещё выложу. Но я всё-таки это чуть-чуть фильтрую, однако это не значит, что я ничего не вижу, не замечаю.

— В будущем ваша фан-база, скорее всего, будет разрастаться. Готовы ли вы к этому? Возможно, придётся отдаляться от фанатов…

Валерий: Я скажу так: готовы, но никогда об этом не мечтал. Я сам по себе замкнутый человек, не люблю много внимания. Но загадывать тоже не хочется, будь что будет. С завтрашними проблемами будем разбираться завтра. Но считаю, что ничего такого в этом нет.



Василиса: У меня точно так же. Я очень надеюсь, что фан-база будет расширяться, мы тоже будем всё делать для этого, а не ровно сидеть. Конечно, грустно, что я, возможно, не всех смогу репостить. Там же есть какой-то лимит, наверное (смеётся). Но, надеюсь, никто обижаться не будет.

«Когда смотрю соревнования и кто-то приходит, начинает держать меня за руку и не отпускает её пять минут, это начинает немного напрягать»

— Недавно к Александре Трусовой выбежал болельщик на лёд, показав, что не все фанаты соблюдают границы.

Валерий: Поведение фаната я не одобряю. Это недопустимо. Мы не в футболе, где каждую неделю кто-то выбегает.



Василиса: Может, он не знал, что так делать нельзя. Я просто часто в театр хожу, там же люди спокойно подходят к сцене, дарят цветы, может, он думал, что так можно. Однако на лёд выходить — это очень странно. Но не мне судить.

Александра Трусова с болельщиком Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

— А у вас бывали случаи, когда фанаты перегибали палку?

Василиса: Нет.



Валерий: Да. Меня девочка не хотела отпускать. Я сидел на трибуне, подписывал баннер, а у меня татуировка на пальце. Я подписывал, и она её, понятно, заметила. Она пять минут не отпускала мою руку и разглядывала её. Я культурно попросил её отпустить мою руку, потому что хотел посмотреть соревнования девочек. Не скажу, что это прям трэшовая история, но было такое. Я просто замкнутый в себе человек, не люблю такое. Я могу подойти, обнять, постоять, но это должно быть не на трибунах, как минимум не во время соревнований. А когда смотрю соревнования и кто-то приходит, начинает держать меня за руку и не отпускает её пять минут, это начинает немного напрягать. Мне кажется, так с любым человеком будет.

— На самом деле, ты озвучил сейчас важный момент. В этом сезоне фигуристы часто приходят посмотреть на выступления в других видах и часто можно заметить, что вокруг них скапливаются болельщики. Когда вот так подходят во время просмотра соревнований, это неприятно?

Валерий: Не знаю, могу говорить только за себя. Я бы сказал, что это не столько неприятно, сколько неправильно. Как минимум это неуважение к другим спортсменам, которые выступают. Они стараются, выступают для нас, зрителей, так как мы сидим на трибунах, а я там сижу, автографы раздаю. И даже не могу поболеть.



Василиса: С другой стороны, может, они думают, что это их единственный шанс взять автографы.



Валерий: У всего есть свои границы.



Василиса: Некоторые этого не понимают. Мне очень сложно отказывать людям, у меня есть такая проблема. Даже если куда-то очень сильно спешу, бегу, допустим, по коридору и кто-то просит сфоткаться, я всегда сфоткаюсь, потому что не могу сказать: «Нет, извините, я очень опаздываю». Не знаю, хорошо это или плохо, но как есть.



Однако хочу сказать, что очень уважаю нашу фан-базу за то, что они всегда спрашивают перед тем, как обнять. Я по пальцам могу пересчитать людей, которые так не делают, почти все соблюдают границы. Обычно, когда ко мне подходили фоткаться, я всегда приобнимала первая. Не было такого, что кто-то сразу обнимает и говорит: «Давай сфоткаемся». За это очень уважаю людей, они уважают наши личные границы.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— А можете вспомнить самый приятный подарок от болельщиков?

Валерий: Для меня самый приятный подарок — это их аплодисменты, их присутствие. Дороже этого не может быть ничего. Есть какие-то материальные вещи, которые они могут подарить, но это не так ценно, как, например, услышать, как они хлопают, как они кричат, как они поддерживают. Во-первых, люди тратят свои деньги, чтобы прийти на нас посмотреть, а билеты далеко не самые дешевые. Они тратят своё время на нас, что тоже очень ценно. Они поддерживают нас, кричат, хлопают, они с нами чуть ли не духовно — для меня это самое приятное, самое ценное. Если сравнить, допустим, огромного медведя, которого они могут нам подарить, и аплодисменты, я выберу аплодисменты, конечно же.



Василиса: А что касается материальных подарков, всё, что нам дарили, нам всегда нравится. Как может быть по-другому? Тебе человек что-то подарил, а ты такой: «Какой ужас!» (Смеётся.) Никто так не скажет, я уверена. Спасибо всем огромное за подарки.

— Болельщики называют вас по-разному: «васильки» и «ангелы». Вам как больше нравится?

Василиса: И «ангелы», и «васильки» — это любовь. Причём мы следили за процессом придумывания. У многих спортсменов есть свои короткие прозвища, допустим, Мишина и Галлямов — «мишки», Тарасова и Морозов — «рыжики». И наши болельщики подумали, что для нас тоже надо что-то такое придумать. Они составляли опросы, кому что больше нравится, и в итоге за «васильков» и за «ангелов» было по 50%. И они решили, что мы и «ангелы», и «васильки». Нам это нравится. Вот Валере не нравится, когда нас называют «кагапол» (смеётся). У нас недавно появился такой фан-аккаунт, и Валера попросил поменять название. Так что «ангелы» и «васильки» — в сердечке.

«Отличить какую-то связку и дорожку шагов в танцах на льду даже нам не всегда удаётся»

— Танцы на льду — не самый популярный вид фигурного катания. Как вы думаете, как можно привлечь в него больше болельщиков?

Валерий: Выступать хорошо.



— И всё?

Валерий: Федерация всё, что может, делает. Соревнования транслируются, реклама есть, баннеры висят — всё есть. Осталось только хорошо выступать, тогда люди будут смотреть, а как иначе?



Василиса: Моё мнение: танцы всё равно никогда не будут на таком же уровне популярности, как женское одиночное катание. Всё-таки танцы на льду — самый сложный для понимания вид фигурного катания. У одиночников всё понятно: выходишь, красиво катаешься, делаешь прыжочки, вращения, не упал — вообще классно. А у нас, очень много читаю комментариев: «Всё, что из танцев знаю — это твиззлы и поддержки. Что они вообще делают — непонятно». Серьёзно, отличить какую-то связку и дорожку шагов в танцах на льду…



Валерий: Даже нам не всегда удаётся.



Василиса: Да, скажем откровенно.



Валерий: Бывают такие моменты, когда мы просматриваем выступления соперников, анализируем, кто что хорошо делает, и Анжелика Алексеевна говорит: «Вот дорожка закончилась». А я думал, что это просто связка.



Василиса: А для зрителя понимание, что на льду происходит — это очень важно. Есть те, кому танцы нравятся больше всего, кто любит искусство. Понятно, что всё фигурное катание — это искусство, но танцы — это танцы. Мы не прыгаем, у нас не так важна техника. Технику в танцах на льду видят только самые прошаренные зрители, которые просто мегамозги, потому что это сложно даже для самих танцоров.



Кому-то нравится именно то, что показывают танцоры. У нас много разных стилей, в прошлом году, допустим, ввели хип-хоп — это, мне кажется, привлекло аудиторию, потому что всё-таки современные танцы попонятнее, чем та же самая латина.

— Женское одиночное катание прославилось во многом благодаря противостояниям. Может, в танцах на льду тоже стоит что-то такое создавать?

Василиса: А в танцах тоже есть противостояния. Я не скажу, что у нас чётко все всегда на одних и тех же местах. Всё равно соперничество, естественно, есть. Просто танцы — это самый стабильный вид фигурного катания, у нас, если кто-то упал из мастеров — это шок. В танцах большая редкость сорвать какой-то элемент, в отличие от одиночного катания.

Валерий: Скажу за себя: лично мне было бы интереснее смотреть на четверные Трусовой, чем на свою хореодорожку. И ты с этим ничего не можешь поделать, без шуток. Внимание зрителей приковано к чему-то эпичному.



Василиса: Зрелищности больше у четверных прыжков, чем у того, как ты классно двигаешь корпусом во время хореодорожки (смеётся). Мы поэтому и стараемся найти интересные находки, придумать необычные поддержки, чтобы и для зрителей, и для судей создать вау-эффект.



— То есть вы против того, чтобы в танцах на льду кого-то сталкивали лбами?

Василиса: Ну зачем просто? Соперничество, на самом деле, присутствует исключительно на льду. Мы все, когда выходим за его пределы, дружим, общаемся. У нас в обычной жизни этого противостояния, конечно же, нет. Это очень энергозатратно, во-первых. А во-вторых: зачем? В этом нет никакого смысла.



Валерий: Я бы сказал, соперничества нет именно с нашей стороны с Василисой. Есть некоторые люди, которые не хотят с нами общаться из-за того, что мы их соперники, но мы такого не испытываем. Мы ко всем относимся серьёзно, нет таких людей, которых недооцениваем и считаем, что они нам в соперники не годятся. Ко всем относимся одинаково.



Василиса: Мы же на себе проходим этот тренировочный процесс, весь этот путь. Знаем, что так не только у нас. Поэтому на кого-то обижаться, злиться, потому что это наши соперники — это как-то не очень.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Последнее жгучее противостояние в танцах на льду, на моей памяти, это Вирчу/Мойр и Пападакис/Сизерон. Какая пара вам была ближе?

Валерий: Вирчу/Мойр.



Василиса: Не могу сказать. Одинаково. Это две мои самые любимые пары. Я болела и за тех, и за других. Когда Тесса со Скоттом завершили свою спортивную карьеру, у меня фаворитами номер один стали, конечно же, Пападакис и Сизерон

— Во время противостояния Вирчу/Мойр и Пападакис/Сизерона действительно был всплеск интереса к танцам. Не стоит ли, допустим, тем же журналистам подогревать что-то такое?

Василиса: Мне такое скорее не нравится. Иногда мне попадаются публикации с Женей Медведевой и Алиной Загитовой, где море негатива в комментариях: фанаты Алины нападают на фанатов Жени, фанаты Жени — на фанатов Алины. Слава богу, в танцах такого нет, потому что это действительно ужасно.



Валерий: Противостояния могут быть, главное, чтобы они не переходили рамки негатива, чтоб не было, что «мы ненавидим тех за то, что они лучше» или «мы ненавидим тех за то, что они существуют». Противостояния — это нормально, это спорт, так и должно быть. Гораздо было бы скучнее смотреть, если бы никаких противостояний не было и никто никого ни с кем не сравнивал. Это тоже часть привлечения аудитории. Но всё должно быть в добром ключе.

— Равняетесь ли вы на кого-нибудь в своей спортивной карьере?

Валерий: Нельзя сказать, что равняемся и хотим быть такими же.



— Я имею в виду, может, кто-нибудь вас вдохновляет?

Валерий: Меня Анжелика Алексеевна вдохновляет.



Василиса: Это понятно. Лично меня вдохновляют очень многие. Для меня привычное дело в свободное время сесть и посмотреть выступления кого-нибудь из топовых пар. Допустим, топ-5 чемпионатов мира, Олимпийских игр. Пападакис/Сизерон, Вирчу/Мойр, Чок/Бэйтс… Не то что копируем, не то что вдохновляемся, просто смотрим и пытаемся выделить лучшие качества, чтобы перенять их на себя. Например, катание, скольжение, мягкость, взаимоотношения на льду.



Валерий: Просто смотрим, копируем и вдохновляемся (смеётся).



— Сейчас следите за международными стартами?

Валерий: Отчасти.



Василиса: Ну да.



— Кто-то понравился в этом сезоне?

Валерий: Пока нет. Никого не хочу обидеть, просто пока нет такого, что «вау, я теперь за ними буду наблюдать».



Василиса: Мы с Анжеликой Алексеевной вместе смотрели соревнования, по-моему, какой-то «челленджер». Мне понравились некоторые пары.



Валерий: Если мы уже говорим про то время, когда нас отстранили, то мне понравились Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри на чемпионате мира. То, как они хорошо всё делали и раскатывали — это прям высочайший класс.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Классно, что нас сравнили с Медведевой и Милохиным именно в том ключе, что мы привнесли что-то новенькое»

— Я видела вас недавно на съёмках «Ледникового периода». Расскажите, как вы там оказались?

Валерий: Нам просто Анжелика Алексеевна позвонила и сказала: «Ребят, мы идём с вами на «Ледниковый». Мы сказали: «О, круто, мы давно хотели». И всё, пошли. Илья Изяславич и Максим Ставиский пригласили.



Василиса: Нас позвали, и мы с радостью пошли.



Валерий: Мы уже два года говорили Максиму Ставискому: «Макс, пойдём! Мы хотим посмотреть, как они это снимают, прочувствовать атмосферу». Он нам говорил: «Да-да, приходите». То у меня школа была, сейчас у Василисы занятость, и так выпало, что как раз на следующий день после этапа Гран-при у нас было свободное время, нас собрали, и мы пошли.

— А в номерах участников что-нибудь заинтересовало?

Василиса: Да, в этом сезоне катаются Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Было интересно посмотреть на них вживую, как они катаются, тем более когда не так сильно думаешь об элементах, больше о создании образа на льду. Также там крутые актеры участвуют, было интересно, как они передают эти задумки в программах. Плюс, конечно, мне очень приятно было опять окунуться в эту атмосферу. Очень классный день был.



— А есть ли у вас любимая пара на этом проекте?

Валерий: Не смотрю. Я первый раз увидел, что в этом сезоне происходит, только когда мы смотрели вживую. Больше не смотрел.



Василиса: Мне сложно кого-то выделить.



— Недавно Илья Авербух сравнил вас с Медведевой и Милохиным. Как вы относитесь к этому сравнению?

Валерий: Для меня непонятно, как он так сравнил.



— Он сказал, что вы, прям как Женя с Даней в прошлом «Ледниковом периоде», привнесли в этот сезон свежее дыхание.

Василиса: Для меня это приятно слышать. Обычно «Ледниковый период» проходил всегда спокойно, а тут бац — и Женя Медведева с Даней Милохиным. Все следили, они были на пике популярности. Я считаю, это классно, что нас с ними сравнили именно в том ключе, что мы привнесли что-то такое новенькое.

Евгения Медведева и Даня Милохин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Очень много комплиментарных слов в вашу сторону сыплется со стороны наших прославленных людей из мира фигурного катания. Нет ли страха, что вас могут перехвалить?

Валерий: Всё равно в наших головах есть какой-то градус ответственности и понимание того, что если мы сегодня сделали что-то хорошо, то завтра надо сделать в два раза лучше. Нет такого: «Ой, спасибо, всё, теперь мы расслабились». Ко всему относимся абсолютно серьезно, с пониманием ответственности.



Василиса: Тем более у нас есть Анжелика Алексеевна, которая, если что, быстро возвращает нас на землю.



Валерий: «Вас похвалили — забудьте!». То есть молодцы, но могли бы лучше. Нет такой похвалы, что только молодцы. Всегда что-то не так. Я с этим согласен, это абсолютно правильная позиция.



Василиса: Потому что сегодня вы молодцы, а завтра уже не молодцы (улыбается).



Валерий: Да, а завтра мы уже исправляем то, что у нас не получилось. Допустим, если я хорошо откатаюсь: «Ну вот, сегодня Валера молодец». На следующий день: «Да ты что, кататься не умеешь, давай исправляй это, исправляй то!». Поэтому нет, не особо мы на этом концентрируемся.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол с Анжеликой Крыловой и Максимом Стависким Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Сейчас вы посмотрели на «Ледниковый период» со стороны. Понятно, что не сейчас, но в будущем, лет через 10-15, хотели бы принять участие в подобном проекте?

Василиса: Я бы очень хотела. Единственное, я бы, наверное, хотела всё-таки покататься в «Ледниковом» с Валерой (смеётся), а не с человеком, который только встал на лёд.

Валерий: А я её и не отдам в другие руки.



Василиса: Я не делаю акцент на том, что это опасно и так далее, но всё равно для меня важно, чтобы у меня было огромное доверие к человеку, потому что вещи, которые мы сейчас делаем на льду… Если бы не была уверена в своём партнёре, я бы просто морально не пошла на такой элемент, когда тебя вниз башкой крутят. А когда тебе надо делать какие-то поддержки с человеком, который вообще никогда не занимался фигурным катанием — это и страшно, и интересно одновременно.



Валерий: Уронит он тебя или нет — очень интересно.



Василиса: Ну слушай, на самом деле, очень мало случаев, когда кого-то роняют. Когда девушка не из мира фигурного катания, а партнёр, допустим, парник, то это вообще ничего страшного. Он может взять её на руки, покрутить и потом аккуратно поставить. А если непрофессионал в поддержку поднимает, ты не сможешь ни его удержать, ни себя. Я бы хотела примерить на себя новые образы, новые программы со своим партнером, с которым уже на протяжение долгих лет катаюсь.

— А есть ли люди, которых вы бы хотели научить кататься на коньках?

Валерий: Мы сами.



Василиса: Да, мы сначала себя поучим, а потом уже кого-нибудь.



Валерий: Самим ещё предстоит много чему научиться.

«Мне интересно посмотреть «Баварию» против «Боруссии», «эль-класико» — это эпично, это интересно. В России я такого не наблюдал, к сожалению»

— Сейчас главное событие в мире спорта — чемпионат мира по футболу. Следите за ним?

Василиса: Я только с рассказов Валеры. Он мне пытался объяснить, что такое фол, что обозначают красные и желтые карточки, но я вообще не разбираюсь.



Валерий: Я слежу. Честно, расстроен из-за первого матча Аргентины (интервью было записано 22 ноября. — Прим. «Чемпионата»), потому что я огромный фанат «Барселоны» в прошлом и огромный фанат Месси. Аргентина и Португалия — эти две команды мне очень импонируют, их стиль игры.

— Хочется трофея для Месси или Роналду?

Валерий: Нет, я об этом даже не думал. Мне просто нравятся две эти команды. Ещё мне нравится, что делают немцы.



— А как часто, в принципе, смотришь матчи?

Валерий: Я смотрю самые интересные матчи. Не слежу за всем футболом. Недавно меня пригласили на ЦСКА — «Динамо», я ходил вживую смотрел, они вничью сыграли. Первый раз был на стадионе и был в шоке от того, какая там атмосфера. Спасибо нашим болельщикам, что они не орут матом на судей или ещё что-то. Но я всегда за честный, чистый, красивый футбол с какими-нибудь хорошими финтами, штрафными.

Валерий Ангелопол с друзьями на матче Фото: Телеграм-канал Валерия Ангелопола

— А в России у тебя есть какой-то фаворит?

Валерий: Две команды: ЦСКА — потому что Акинфеев, «Динамо» — потому что Федя Смолов. И потому что Фараон.



— Больше за футболистов болеешь?

Валерий: Я больше присматриваюсь к тем клубам, чьи футболисты мне нравятся, а потом уже начинаю разбираться в их игре. Но российский футбол мне менее интересен, чем иностранный. Мне интересно посмотреть «Баварию» против «Боруссии», «эль-класико» — это эпично, это интересно. В России я такого не наблюдал, к сожалению. Не хочу ругать наших футболистов, каждый занимается своим делом и каждый сам решает, как ему этим заниматься. Я никто в футболе, чтобы их ругать или хвалить. Но больше в футболе мне импонируют зарубежные чемпионаты.