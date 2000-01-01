Валиева получила за тулуп больше всех парней? Лучшие прыжки супертурнира в Питере, видео

Кто лучше всех прыгал на особенном ЧР в Петербурге?
Собрали попытки с самыми мощными надбавками из личного турнира! Четверной флип на плюсы, к сожалению, не исполнил никто, но за лучший лутц и риттбергер случилось настоящее сражение.
Лучший тройной аксель – Софья Муравьева
Соперник: Камила Валиева, финальный раунд.
Оценка за элемент: 11,47.
Надбавка (GOE): 3,47.
Оценка за элемент: 11,47.
Надбавка (GOE): 3,47.
Лучший четверной тулуп – Камила Валиева
Соперник: Софья Муравьева, финальный раунд.
Оценка за элемент: 13,93.
Надбавка (GOE): 4,43.
Оценка за элемент: 13,93.
Надбавка (GOE): 4,43.
Лучший четверной сальхов – Пётр Гуменник
Противник: Макар Игнатов, первый раунд финального турнира.
Оценка за элемент: 14,23.
Надбавка (GOE): 4,53.
Оценка за элемент: 14,23.
Надбавка (GOE): 4,53.
Лучший четверной риттбергер – Макар Игнатов
Противник: Пётр Гуменник, первый раунд финального турнира.
Оценка за элемент: 14,7.
Надбавка (GOE): 4,20.
Оценка за элемент: 14,7.
Надбавка (GOE): 4,20.
Лучший четверной лутц – Владислав Дикиджи
Противник: Александр Самарин, первый раунд финального турнира.
Оценка за элемент: 15,72.
Надбавка (GOE): 4,22.
Оценка за элемент: 15,72.
Надбавка (GOE): 4,22.
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