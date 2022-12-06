«Пусть весь мир нас догоняет!» Прыжковый турнир только помог фигуристам в подготовке к ЧР

Чемпионат России по прыжкам многие называли спорным турниром, и не только из-за формата. Почему нужно ставить его в календарь прямо перед главным стартом сезона? А вдруг кто-то будет рисковать и травмируется? А вдруг собьётся подготовка? В отсутствие международных стартов именно чемпионат России становится самым важным и ответственным за год.



Но многие фигуристы только выиграли от этого необычного старта – и речь идёт совсем не о призовых.

Софья Муравьёва, Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Камила Валиева увезла из Санкт-Петербурга не только миллион рублей за победу в личном турнире и серебро командника, но ещё и уверенность в четверном тулупе. Восемь попыток из восьми закончились практически безупречными выездами, а заключительный квад Камилы и вовсе был оценён лучше, чем все четверные тулупы, исполненные мужчинами за этот день.

В контексте подготовки к чемпионату России это очень важно для фигуристки: она справилась с восемью попытками не на тренировке, а при зрителях, в важные моменты – и когда нужно было и не подвести команду, и когда требовалось выехать прыжок как можно лучше, чтобы обойти соперницу в личном зачёте.

Софья Муравьёва же довела до идеала тройной аксель. Именно с этим прыжком она прошла и командный, и личный турнир, и от попытки к попытке элемент становился лучше. По ходу Гран-при Соня пока не падала с акселя, но иногда выезд получался трудным, а сейчас один хороший прыжок шёл за другим – и это, несомненно, поможет в подготовке к чемпионату России.

Михаил Коляда Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Михаил Коляда тоже отлично справился с тройными акселями в командном турнире, но выиграл совсем не от этого. На ЧР по прыжкам ему удалось блестяще справиться с поставленной задачей и показать максимум в своём раунде, стать настоящим командным игроком. Можно, конечно, сетовать на то, что команда Мишина изначально была заинтересована не в победе, а в хорошей атмосфере и крутых экспериментах, но напряжение и борьба никуда не испарились. У Миши не было права на ошибку после неудачной попытки трикселя у Лизы Туктамышевой – и оба прыжка вышли как по учебнику.



После сложных этапов серии Гран-при выдать точечное хорошее выступление за команду – это определённо плюс к психологической подготовке.

Макар Игнатов после неудач на Гран-при тоже реабилитировался в эмоциональном плане. Не так давно фигуристу пришлось раскатывать новые коньки – уже пятые с августа, проблема с ботинками всё ещё тянется. Но это не помешало выступить в командном турнире практически без помарок, в том числе и в самом сложном, решающем раунде с каскадами из пяти прыжков.

В личном же турнире слишком рано сошлись сильные фигуристы – один из двух риттбергеров Макара вышел лучшим по надбавке за турнир, но второй оценили по базовой стоимости, и дальше прошёл Пётр Гуменник.



Евгений Семененко вернул и показал четверной риттбергер – то самое усложнение, которое активно готовил летом. Интересные у фигуриста отношения с этим прыжком – первая же попытка на соревнованиях получилась удачной, а вот вторая поспособствовала неудачному прокату на ЧР-2021. После этого от прыжка в программах отказались надолго – аж до Кубка Первого канала в Саранске. Летом Семененко накатывал набор с четырьмя квадами в произвольной, и достаточно успешно, но прогрессу помешала обидная травма.

Евгений Семененко Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

В Перми из своего контента в обеих программах Женя выжал максимум, дальше – только расширение набора ультра-си, и риттбергер, не дадут соврать посетители «Юбилейного», в полном порядке. Да, пройти в финал личного турнира не удалось, но хорошие попытки на турнире экспериментального формата определённо идут в актив.



Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами по риску на этом турнире, в своём раунде они пошли на самый сложный контент. Они не то что распахнули дверь в мир парных ультра-си, они открыли её с ноги! Четверная подкрутка и попытка четверного выброса – когда пробовать такие опасные элементы, как не здесь?



Да, пока вышло достаточно сыро, есть ещё над чем работать, да и волнение могло сыграть свою роль, но такие попытки при зрителях и судьях помогают избавляться от страха. Показывать – мы идём вперёд, мы не стоим на месте. Саше и Диме – уважение за смелость и стремление развивать свой вид.

Наконец, ещё один победитель – Федерация фигурного катания на коньках России. Экспериментальный формат заиграл новыми красками, и вот как он изменился за два года:

первый прыжковый турнир (февраль-2021) имел три раунда, девочки сражались против мальчиков, прямая трансляция была доступна, но почему-то только для Японии (в России соревнования показали вечером в записи). Зрелище получилось затянутым, а к правилам было много вопросов;

второй прыжковый турнир (март-2022) получился интереснее: ввели разделение на командный и личный турниры, включили раунд для пар и расширили состав одиночников;

третий прыжковый турнир (декабрь-2022, ЧР по прыжкам) превратился в полноценное телевизионное шоу – командный турнир сделали максимально удобным для зрителей на арене и у экрана. Интерактивная жеребьёвка со зрителями, разнообразные раунды, мощная вывеска командника в виде противостояния Тутберидзе, Плющенко и Мишина.

Команды Плющенко, Мишина и Тутберидзе Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

«Россия может задать новый тренд всему миру. Уже много зарубежных коллег звонят мне в последние дни. Всем очень нравится этот новый формат. Пусть весь мир нас догоняет! Но они нас ни за что не догонят!» — отметил гендиректор ФФККР Александр Коган.



Работать, безусловно, ещё есть над чем. Просятся какие-то усложнения в регламенте (в первую очередь в личном турнире), изменения в организации каких-то моментов, но прогресс – налицо. И самое главное, что проведение этого турнира действительно в чём-то помогло спортсменам подготовиться к чемпионату России. После напряжённой серии Гран-при появилась возможность немного перезагрузиться, отточить конкретные ультра-си и повеселиться вместе с друзьями и с публикой в азартной обстановке.