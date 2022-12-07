15-летняя американка и Малинин с четверным акселем. Кто метит на золото финала Гран-при

Пока наши фигуристы активно готовятся к чемпионату России, на международной арене начинается главный старт первой половины сезона — финал Гран-при в Турине. На итальянском льду сойдутся лучшие из лучших: спортсмены, показавшие наивысшие результаты по итогам серии. Всего по шесть представителей в каждом виде, сжатый формат с почти максимальным уровнем соперничества.

«Почти» — потому что объективно без российских девушек и парников уровень турнира заметно проседает. Если бы не отмена финала в прошлом году, то на нём выступили бы пять наших одиночниц и четыре спортивные пары. Грустно осознавать, что в этом сезоне нашим спортсменам не позволили себя проявить.

Однако конкуренция в финале Гран-при всё равно обещает немало интриг и эмоций. Поможет ли четверной аксель взять золото Илье Малинину или рисковый контент сыграет против него? Прорвутся ли юная американка Левито и бельгийская красавица Хендрикс на подиум сквозь множество японок? И кто захватит лидерство у танцевальных дуэтов в отсутствие Пападакис и Сизерона?

Американка напомнит о русских традициях

Финал Гран-при без россиянок — в такое крайне трудно поверить. Но это стало возможным благодаря исключению наших фигуристов из международных стартов. Зарубежные фигуристки получили уникальный шанс взять золото престижного турнира, который за последние годы пять раз из шести выигрывали российские одиночницы. Елизавета Туктамышева, дважды Евгения Медведева, Алина Загитова и Алёна Косторная — этот список победительниц финала Гран-при последних лет определённо должен был пополниться ещё одной россиянкой.

Вместо этого золото в Турине достанется кому-то из японок, кореянке, американке или бельгийке. Количественное преимущество на стороне Японии: три финалистки, одна из которых владеет ультра-си. При этом действующая чемпионка мира Каори Сакамото находится в довольно шатком положении. На обоих этапах она не была безупречна, видно, что последствия олимпийской гонки дают о себе знать.

Каори Сакамото Фото: Toru Hanai — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Маи Михара более убедительно метит на роль фаворитки. Она единственная из девушек выиграла оба своих этапа и заняла первое место в общем рейтинге серии. Правда, рассчитывать Маи, кроме как на чистоту катания, не на что. Ультра-си элементами она не владеет, так что если Каори избежит грубых ошибок, то запросто её обойдёт.

Очень интересно, как выступит Ринка Ватанабэ. Эта японка весь сезон упорно идёт на тройной аксель и в короткой, и в произвольной программах (единственное исключение — региональный старт в Токио, где она ограничилась в короткой дупелем). В финале Гран-при ожидаем от неё также максимального риска. И пусть стабильностью трикселя у Ринки не пахнет — из семи попыток всего две чистых — не исключено, что именно в Турине ей повезёт.

Ким Йе Лим независимо от занятого места уже можно назвать национальной героиней Кореи. После победы легендарной Ю На Ким в финале Гран-при-2009 ни одна кореянка до сих пор туда не отбиралась. Воистину удивительные вещи творятся, когда иностранки избавлены от соперничества с россиянками!

Луна Хендрикс Фото: EPA/ТАСС

Отличные шансы на подиум и даже на золото есть у представительницы Бельгии Луны Хендрикс. Европейская красотка не расслабилась после изматывающего олимпийского сезона, а, напротив, набирает обороты и доказывает, что зрело-женское катание — это очень круто.

А вот 15-летняя Изабо Левито из США напомнит на турнире о русских традициях. Неслучайно она тренируется у бывших российских фигуристов и прыгает каскад тройной лутц — тройной риттбергер, о победоносных свойствах которого пора слагать легенды. Если Изабо справится с нервами первого взрослого сезона и груза (пока неофициального) первого номера американской сборной, то может взлететь в Турине и на высшую ступеньку пьедестала.

Кваксель Малинина и сенсационный прорыв Грассля

Недостаток ультра-си у девушек с лихвой компенсируют соревнования мужчин. Главный фаворит — молодой американец с русскими корнями Илья Малинин, который в 18 лет уже вписал своё имя в историю спорта как первый фигурист, чисто исполнивший четверной аксель. И хотя стоимость суперпрыжка не оправдывает огромного риска, Илья упрямо демонстрирует его на каждом старте, заставляя болельщиков визжать от восторга.

Вряд ли этот отчаянный парень откажется от коронного элемента в Турине, скорее пошатнёт шансы на золото, чем изменит избранному пути. Однако нереальная сложность контента у него достигается не только за счёт квакселя. Малинин идёт по стопам Нэйтана Чена и Александры Трусовой, катаясь с пятью квадами в произвольной, и уже не раз сообщал, что планирует в будущем сделать семиквадку.

Илья Малинин Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Тем не менее в финале Гран-при есть кому обыграть Малинина. Целый японский отряд из четырёх одиночников выйдет на итальянский лёд, чтобы устроить грандиозную разборку. Возглавит его действующий чемпион мира Сёма Уно. Он тоже прыгает в произвольной пять квадов и значительно опережает Илью в оценке за компоненты. Так что борьба намечается жёсткая, и не исключено, что победителем из неё выйдет другой японец — 17-летний Као Миура.

Забраться на пьедестал попытается и итальянец Даниэль Грассль. На своём последнем турнире он довольно успешно опробовал контент из четырёх четверных, среди которых два лутца, флип и риттбергер. Возможно, родные стены принесут ему удачу. Впрочем, его участие в финале Гран-при — и так настоящая сенсация. Ещё не одному итальянскому одиночнику не удавалось туда отобраться.

39-летняя фигуристка пробилась в финал спустя 16 лет перерыва

Без российских фигуристов рассчитывать на захватывающую битву в парном катании не стоит. Кроме американцев Алексы Книрим/Брэндона Фрейзера и японцев Рику Миура/Рюити Кихара, больше никто из финалистов в этом сезоне не преодолел отметку в 200 баллов и едва ли поспорит за первое место. Как действующие чемпионы мира Книрим/Фрейзер, конечно, жаждут собрать в этом сезоне максимальный урожай золотых медалей, но сделать это будет непросто. Миура/Кихара на своих двух этапах выступили куда убедительнее и заочно опередили представителей США по набранным баллам.

На кого действительно любопытно посмотреть в соревнованиях пар, так это на Динну Стеллато-Дудек и Максима Дешама. Партнёрше 39 лет, а в финал Гран-при она возвращается спустя 22 года. В далёком 1999 году она выиграла турнир, будучи юниоркой. К сожалению, перспективы в качестве одиночницы перечеркнули многочисленные травмы. Последней каплей стала травма бедра. Динна 16 лет отсутствовала в спорте, но это не помешало ей вернуться, освоить парное катание и штурмовать международные старты.

Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам Фото: AP/TASS

В танцах на льду по две пары представят в финале Гран-при США и Канаду, по одной — Италию и Великобританию. Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье показали на данный момент лучший результат в сезоне, но на самом деле, как распределятся места, совершенно неясно. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, да и остальные дуэты рассчитывают как минимум подняться на подиум. А в идеале – оказаться новыми безоговорочными лидерами, которыми долгие годы являлись Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Список участников

Мужчины:



Женщины:



Спортивные пары: Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (все — США), Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Сара Конти/Никколо Мачии (все — Италия).



Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (все — Канада), Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (все — США), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания). Сёма Уно , Као Миура, Сун Сато, Сота Ямамото (все — Япония), Илья Малинин (США), Даниэль Грассль (Италия). Каори Сакамото , Маи Михара, Ринка Ватанабэ (все — Япония), Луна Хендрикс (Бельгия), Ким Йе Лим (Южная Корея), Изабо Левито (США).ы: Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (все — США), Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Сара Конти/Никколо Мачии (все — Италия).Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (все — Канада), Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (все — США), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания).

Расписание

(по московскому времени)



8 декабря, четверг

Спортивные пары, короткая программа — 21:20

Мужчины, короткая программа — 22:35



9 декабря, пятница

Спортивные пары, произвольная программа — 19:35

Танцы на льду, ритм-танец — 21:50

Женщины, короткая программа — 23:05



10 декабря, суббота

Мужчины, произвольная программа — 15:30

Танцы на льду, произвольный танец — 21:40

Женщины, произвольная программа — 23:00



11 декабря, воскресенье

Показательные выступления — 16:00

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут оперативно появляться все результаты.