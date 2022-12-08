Русский американец бьётся за победу в финале Гран-при! У него сложнейшие соперники. LIVE!

Финал Гран-при стартует 8 декабря в итальянском Турине! Соревнования продлятся с четверга до субботы, в воскресенье состоятся показательные выступления.
В первый день соревнований короткие программы покажут спортивные пары и мужчины-одиночники. Российских болельщиков особенно привлекает Илья Малинин — 18-летний американец с русскими корнями, первым в истории приземливший четверной аксель. В короткой программе мегапрыжка не будет, но Илье нужно показать максимум в борьбе с четырьмя японцами и итальянцем Даниэлем Грасслем.
Список участников на сегодня:
Спортивные пары: Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, Эмили Чан/Спенсер/Акира Хоу (все — США), Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Сара Конти/Никколо Мачии (все — Италия).
Следите за финалом Гран-при вместе с «Чемпионатом»!
Порядок выхода на лёд спортивных пар
В короткой программе спортивные пары будут выступать в следующем порядке:
1. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия)
2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия)
3. Эмили Чан/Спенсер/Акира Хоу (США)
4. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада)
5. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер
6. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония)
Американец Бруссард выиграл короткую программу в финале Гран-при среди юниоров
Результаты короткой программы в финале Гран-при среди юниоров (мужское одиночное катание)
1. Лукас Бруссард (США) – 81,11
2. Николай Мемола (Италия) – 79,84
3. Шунске Накамура (Япония) – 74,81
4. Роберт Ямпольски (США) – 73,31
5. Нозому Йошиока (Япония) – 66,83
6. Такеру Амин Катайсэ (Япония) – 58,19
Расписание финала Гран-при
8 декабря, четверг
Спортивные пары, короткая программа — 21:20
Мужчины, короткая программа — 22:35
9 декабря, пятница
Спортивные пары, произвольная программа — 19:35
Танцы на льду, ритм-танец — 21:50
Женщины, короткая программа — 23:05
10 декабря, суббота
Мужчины, произвольная программа — 15:30
Танцы на льду, произвольный танец — 21:40
Женщины, произвольная программа — 23:00
11 декабря, воскресенье
Показательные выступления — 16:00
В ожидании взрослого финала Гран-при, который стартует в 21:20, обязательно прочитайте о главных интригах турнира. Дарья Кирюхина подробно обо всем рассказала.
Всем привет! Менее, чем через четыре часа, стартует взрослый финал Гран-при. Пока же свои программы в Турине показывают юниоры.
- 8 декабря 2022
-
14:50
-
14:15
-
13:15
-
12:25
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:05
-
09:50
-
09:35
-
09:05
-
08:35
-
08:00
-
00:42
-
00:22
-
00:02
- 7 декабря 2022
-
23:22
-
23:04
-
22:07
-
21:48
-
21:33
-
19:16
-
18:37
-
18:25
-
14:49
-
12:26
-
11:16
-
10:34
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
00:27
- 6 декабря 2022
-
23:00
-
22:50
-
22:29