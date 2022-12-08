18-летний Илья Малинин вступает в борьбу за один из крупнейших титулов.

Русский американец бьётся за победу в финале Гран-при! У него сложнейшие соперники. LIVE!

Финал Гран-при стартует 8 декабря в итальянском Турине! Соревнования продлятся с четверга до субботы, в воскресенье состоятся показательные выступления.

В первый день соревнований короткие программы покажут спортивные пары и мужчины-одиночники. Российских болельщиков особенно привлекает Илья Малинин — 18-летний американец с русскими корнями, первым в истории приземливший четверной аксель. В короткой программе мегапрыжка не будет, но Илье нужно показать максимум в борьбе с четырьмя японцами и итальянцем Даниэлем Грасслем.

Список участников на сегодня:

Мужчины: Сёма Уно, Као Миура, Сун Сато, Сота Ямамото (все — Япония), Илья Малинин (США), Даниэль Грассль (Италия).



Спортивные пары: Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, Эмили Чан/Спенсер/Акира Хоу (все — США), Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Сара Конти/Никколо Мачии (все — Италия).

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