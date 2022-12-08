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Фигурное катание, финал Гран-при 8 декабря, короткая программа русского американца Малинина и пар, онлайн

Русский американец бьётся за победу в финале Гран-при! У него сложнейшие соперники. LIVE!
Яна Левхина
Илья Малинин
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18-летний Илья Малинин вступает в борьбу за один из крупнейших титулов.
Финал Гран-при

Финал Гран-при стартует 8 декабря в итальянском Турине! Соревнования продлятся с четверга до субботы, в воскресенье состоятся показательные выступления.

В первый день соревнований короткие программы покажут спортивные пары и мужчины-одиночники. Российских болельщиков особенно привлекает Илья Малинин — 18-летний американец с русскими корнями, первым в истории приземливший четверной аксель. В короткой программе мегапрыжка не будет, но Илье нужно показать максимум в борьбе с четырьмя японцами и итальянцем Даниэлем Грасслем.

15-летняя американка и Малинин с четверным акселем. Кто метит на золото финала Гран-при 15-летняя американка и Малинин с четверным акселем. Кто метит на золото финала Гран-при

Список участников на сегодня:

Мужчины: Сёма Уно, Као Миура, Сун Сато, Сота Ямамото (все — Япония), Илья Малинин (США), Даниэль Грассль (Италия).

Спортивные пары: Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер, Эмили Чан/Спенсер/Акира Хоу (все — США), Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, Сара Конти/Никколо Мачии (все — Италия).

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Порядок выхода на лёд спортивных пар Американец Бруссард выиграл короткую программу в финале Гран-при среди юниоров Расписание финала Гран-при
Live Яна Левхина

Порядок выхода на лёд спортивных пар

В короткой программе спортивные пары будут выступать в следующем порядке:

1. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия)

2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия)

3. Эмили Чан/Спенсер/Акира Хоу (США)

4. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада)

5. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер

6. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония)

18:26 Яна Левхина

Американец Бруссард выиграл короткую программу в финале Гран-при среди юниоров

Результаты короткой программы в финале Гран-при среди юниоров (мужское одиночное катание)

1. Лукас Бруссард (США) – 81,11

2. Николай Мемола (Италия) – 79,84

3. Шунске Накамура (Япония) – 74,81

4. Роберт Ямпольски (США) – 73,31

5. Нозому Йошиока (Япония) – 66,83

6. Такеру Амин Катайсэ (Япония) – 58,19

17:43 Яна Левхина

Расписание финала Гран-при

8 декабря, четверг
Спортивные пары, короткая программа — 21:20
Мужчины, короткая программа — 22:35

9 декабря, пятница
Спортивные пары, произвольная программа — 19:35
Танцы на льду, ритм-танец — 21:50
Женщины, короткая программа — 23:05

10 декабря, суббота
Мужчины, произвольная программа — 15:30
Танцы на льду, произвольный танец — 21:40
Женщины, произвольная программа — 23:00

11 декабря, воскресенье
Показательные выступления — 16:00

17:39 Яна Левхина

В ожидании взрослого финала Гран-при, который стартует в 21:20, обязательно прочитайте о главных интригах турнира. Дарья Кирюхина подробно обо всем рассказала.

15-летняя американка и Малинин с четверным акселем. Кто метит на золото финала Гран-при 15-летняя американка и Малинин с четверным акселем. Кто метит на золото финала Гран-при
17:36 Яна Левхина

Всем привет! Менее, чем через четыре часа, стартует взрослый финал Гран-при. Пока же свои программы в Турине показывают юниоры.

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