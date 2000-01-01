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Кто из фигуристов удостоился именного элемента?
Кто из фигуристов удостоился именного элемента?
Элемент в честь Александры Трусовой или Алины Загитовой ещё пока не назвали, но некоторые уже носят имена известных фигуристов.
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Риппон
Риппон
Американский фигурист Адам Риппон запомнился тем, что часто прыгал не в плотной группировке, а вытягивая две руки наверх. Ныне такая деталь называется по его фамилии.
Тано
Тано
Ещё раньше был придуман тано: легендарный Брайан Бойтано начал поднимать в прыжке одну руку, и это усложнение назвали в его честь.
Бильман
Бильман
Швейцарка Дениз Бильманн сделала культовым это вращение, исполняя его с отличной растяжкой, на огромной скорости и с большим числом оборотов.
Кораблик Климкина (кантилевер)
Кораблик Климкина (кантилевер)
Второе название кантилевера пошло от того, что его сделал своим фирменным элементом российский фигурист Илья Климкин.
Бауэр
Бауэр
В этом элементе, названном в честь Ины Бауэр, ноги фигуриста при скольжении расположены параллельно друг другу, часто выполняется ещё и прогиб в спине.
Бести
Бести
Низкий кораблик с сильным прогибом в коленях получил название в честь олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой.
Кауфман (выброс-аксель)
Кауфман (выброс-аксель)
Брат и сестра Рональд и Синтия Кауфманны первыми в мире исполнили выброс – это был одинарный аксель. Именно поэтому выброс-аксель долгое время называли их фамилией.
Спираль Шарлотты
Спираль Шарлотты
Первой такую спираль исполнила немецкая фигуристка Шарлотта Эльшлегель ещё в 20-е годы. В этом элементе спортсменка скользит на одной ноге назад, пригибаясь вниз и вытягивая вторую ногу наверх.
Спираль Кэрриган
Спираль Кэрриган
Серебряный призёр Олимпиады Нэнси Кэрриган сделала фирменной спираль в ласточке, при которой фигурист держится рукой за колено свободной ноги.
В честь российской фигуристки-чемпионки назван элемент! Его повторяли Ханю и Косторная
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