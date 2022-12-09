После этой победы Валиеву нарекли гением. Как Камила выиграла финал Гран-при без ультра-си

Когда же всё-таки загорелась звезда Камилы Валиевой? В момент её первого мирового рекорда на Finlandia Trophy? На этапах Гран-при в Ванкувере или Сочи, когда она улучшила свои результаты на более крупных стартах? Нет, это случилось в Турине ещё три года назад, в декабре 2019-го.

Тогда Валиева одержала свою первую крупную международную победу – выиграла юниорский финал Гран-при. Но этой победы могло и не случиться: после участия в этапах серии Камила сломала ногу и экстренно восстанавливалась, чтобы всё же приехать в Италию.



Главной соперницей Валиевой, помимо других россиянок, в том финале была Алиса Лью – американка, которая на тот момент владела тройным акселем и четверным лутцем. Свои этапы Лью прошла блестяще, взяв золото и в Лейк-Плэсиде, и в Гданьске. А вот у Камилы тогда четверных не было – восстановить квад-тулуп после перелома она попросту не успела.

Неприятная травма случилась в октябре, а уже в начале декабря фигуристке предстояло выступить в финале Гран-при. На тот момент Камила была в неплохой форме, но перелом разрушил весь план подготовки. Пока нельзя тревожить ногу, начинаешь проигрывать и по части физики. Позже Валиева признавалась, что ей было очень сложно при накатывании программ: «Ты едешь и понимаешь, что у тебя не хватает дыхалки не то что на вторую половину, но и на первую».



Сам турнир получился для Камилы очень непростым – после короткой программы она шла четвёртой. Фигуристка допустила помарку на выезде с риттбергера и уступила соперницам с чистым прокатом. В тройке лидеров тогда оказались Дарья Усачёва, Ксения Синицына и та самая Алиса Лью. Она пошла в короткой программе на риск – вихрем пронеслась под Барбару Стрейзанд и сделала каскад с тройным акселем, выжав максимум из имеющихся правил для девочек-юниорок.

Алиса Лью Фото: РИА Новости

Когда занимаешь четвертое место после короткой программы, в произвольной впору доставать лопату и «откапываться». Но было бы чем – на ЮГП в Челябинске, например, Камила сделала каскад с четверным тулупом и пошла на второй квад, а здесь в начале программы у неё стояли двойные аксели. Разница в базовой стоимости весомая, если не титаническая. На тренировках Валиева заходила на тулуп до перелома, но прыжок был ещё очень сырым, так что вставлять его было слишком опасно. И как тут «откапываться»?

Лью же стремилась укрепить лидерство и расширила заявку до максимума – два тройных акселя, два четверных лутца. Каково выходить на лёд, зная, что у соперницы программа в разы сложнее, да она ещё и лидирует? Наверняка невероятно сложно. Но Камила вышла и безукоризненно исполнила все элементы, всё, что могла. Тед Бартон, комментируя тот прокат, отметил: «Она не могла показать свои квады из-за травмы, но довела до идеала всё остальное».

Произвольную программу Алиса Лью начала с падения с тройного акселя, а затем сделала два четверных лутца (один в каскаде). Но техническая бригада нашла на обоих прыжках недокруты в одну «галку». То же самое случилось и с ещё одним тройным акселем, который Алисе удалось приземлить – элемент был засчитан, но с понижением базы, и в надбавках Лью тоже потеряла. Визуально прокат Алисы казался практически идеальным, и сама фигуристка, скорее всего, рассчитывала на победу, ведь справилась с большей частью своих ультра-си. Оценки стали удивлением и для фигуристки, и для её тренера Лауры Липецки.



Так почему Лью всё же проиграла Валиевой? По базовой стоимости программа Камилы проигрывала программе Алисы около 14 баллов, но при этом в оценке за технику российская фигуристка даже обошла соперницу. Эту разницу удалось «съесть» за счёт надбавок за чистоту исполнения. Практически все судьи оценили элементы Камилы на +3 и выше. Ещё на два балла Валиева оказалась сильнее в компонентах – тут могло сыграть роль и падение Алисы, смазавшее впечатление от программы.

Алиса Лью, Камила Валиева, Дарья Усачева Фото: РИА Новости

«Поздравляю наших девочек – и Камилу, и Дашу, Камила – настоящий герой, смогла так быстро восстановиться после перелома ноги. Конечно, мы не успели восстановить четверной тулуп, но тот набор, который планировали, она выполнила блестяще, что и позволило ей выиграть», – отметил тогда Даниил Глейхенгауз в разговоре с журналистами.



Противостояние Алисы и Камилы затем продолжилось и на юниорском чемпионате мира. Но в какую-то значимую дуэль на взрослом уровне не превратилось – Лью накрыл пубертат, после которого она восстановила только тройной аксель. Камила же пошла по пути увеличения количества ультра-си, в олимпийский сезон вышла с набором из акселя и трёх квадов. А после той победы в Турине её начали называть гением.