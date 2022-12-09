Японка заявила триксель в ФГП! Девушки вступят в борьбу, а пары разыграют медали. LIVE

Финал Гран-при продолжается! В пятницу, 9 декабря, будут разыграны первые медали: спортивные пары покажут произвольные программы.

Затем зрители увидят шесть ритмических танцев, и в конце дня в борьбу вступят одиночницы. Как и везде, без России. Увы, и без элементов ультра-си. В самом интересном на сегодня виде Европу представит бельгийка Луна Хендрикс: ей будут противостоять японки Каори Сакамото, Маи Михара и Ринка Ватанабэ, американка Изабо Левито и Ким Йе Лим из Южной Кореи.

Тройной аксель в короткую программу заявила только Ватанабэ.