Русский американец пока вне топ-3! Поможет ли Малинину четверной аксель? LIVE!

Запланированный контент мужчин

Уже известно, что планируют прыгать мужчины в произвольной программе! Илья Малинин не изменил себе и снова заявил четверной аксель. Кроме него, она намерен исполнить ещё четыре квада: четверной флип, четверной тулуп, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Катать пятиквадку планирует и японец Сёма Уно, лидирующий после короткой программы. В контент произвольной он включил четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной флип, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп.

Другой японец Као Миура готовится исполнить четыре квада: четверной риттбергер, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и четверной тулуп.

Остальные участники финала пойдут на три квада в произвольной. При этом итальянец Даниэль Грассль заявил самые дорогие четверные (за исключением квакселя Малина, конечно): каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной флип и четверной риттбергер.

Также впечатлить четверным лутцем собирается японец Шун Сато, который помимо него, заявил каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп.

А занимающий текущее второе место японец Сота Ямамото рискует из финалистов меньше всех. В его заявке только четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп. Возможно, он планирует брать чистотой катания, а не сложностью контента.