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Фигурное катание, финал Гран-при 10 декабря: четверной аксель Малинина, борьба за золото у женщин и танцоров, трансляция

Русский американец пока вне топ-3! Поможет ли Малинину четверной аксель? LIVE!
Дарья Кирюхина
Илья Малинин
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Медали разыграют танцоры и представители одиночного катания.
Финал Гран-при

10 декабря станут известны все медалисты финала Гран-при, который проходит в итальянском Ванкувере. Спортивные пары уже знают обладателей наград — показать произвольные программы осталось мужчинам, женщинам и танцорам.

После первого вида тройки призёров следующие:

  • Каори Сакамото, Маи Михара, Луна Хендрикс;
  • Сёма Уно, Сота Ямамото, Као Миура;
  • Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Американец с русским происхождением Илья Малинин идёт пятым, но имеет шанс отыграться благодаря сложному контенту: в начале сезона 18-летний фигурист первым в истории приземлил четверной аксель.

15-летняя американка и Малинин с четверным акселем. Кто метит на золото финала Гран-при 15-летняя американка и Малинин с четверным акселем. Кто метит на золото финала Гран-при
Запланированный контент мужчин Где смотреть соревнования?
Live Дарья Кирюхина

Запланированный контент мужчин

Уже известно, что планируют прыгать мужчины в произвольной программе! Илья Малинин не изменил себе и снова заявил четверной аксель. Кроме него, она намерен исполнить ещё четыре квада: четверной флип, четверной тулуп, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Катать пятиквадку планирует и японец Сёма Уно, лидирующий после короткой программы. В контент произвольной он включил четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной флип, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп.

Другой японец Као Миура готовится исполнить четыре квада: четверной риттбергер, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и четверной тулуп.

Остальные участники финала пойдут на три квада в произвольной. При этом итальянец Даниэль Грассль заявил самые дорогие четверные (за исключением квакселя Малина, конечно): каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной флип и четверной риттбергер.

Также впечатлить четверным лутцем собирается японец Шун Сато, который помимо него, заявил каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп.

А занимающий текущее второе место японец Сота Ямамото рискует из финалистов меньше всех. В его заявке только четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп. Возможно, он планирует брать чистотой катания, а не сложностью контента.

12:57 Дарья Кирюхина

Привет! Битва за медали стартует в 15:30 по московскому времени с эпического противостояния мужчин, вооружённых несколькими квадами. Болельщики, безусловно, предвкушают очередной четверной аксель Ильи Малинина и держат кулачки, чтобы у него всё сегодня получилось в произвольной программе.

Завершатся соревнования не менее интересным сражением женщин. Первая тройка идёт с минимальным разрывом друг от друга, да и 15-летняя американка Изабо Левито вполне ещё может помешать кому-то взобраться на пьедестал. А японка Ринка Ватанабэ будет пробивать себе дорогу на подиум очередным тройным акселем.

12:48 Дарья Кирюхина

Где смотреть соревнования?

Финал Гран-при транслирует онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире, а потом и в записи.

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Новости. Фигурное катание
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