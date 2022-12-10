Русский американец пока вне топ-3! Поможет ли Малинину четверной аксель? LIVE!

10 декабря станут известны все медалисты финала Гран-при, который проходит в итальянском Ванкувере. Спортивные пары уже знают обладателей наград — показать произвольные программы осталось мужчинам, женщинам и танцорам.
После первого вида тройки призёров следующие:
- Каори Сакамото, Маи Михара, Луна Хендрикс;
- Сёма Уно, Сота Ямамото, Као Миура;
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.
Американец с русским происхождением Илья Малинин идёт пятым, но имеет шанс отыграться благодаря сложному контенту: в начале сезона 18-летний фигурист первым в истории приземлил четверной аксель.
Запланированный контент мужчин
Уже известно, что планируют прыгать мужчины в произвольной программе! Илья Малинин не изменил себе и снова заявил четверной аксель. Кроме него, она намерен исполнить ещё четыре квада: четверной флип, четверной тулуп, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.
Катать пятиквадку планирует и японец Сёма Уно, лидирующий после короткой программы. В контент произвольной он включил четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной флип, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп.
Другой японец Као Миура готовится исполнить четыре квада: четверной риттбергер, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и четверной тулуп.
Остальные участники финала пойдут на три квада в произвольной. При этом итальянец Даниэль Грассль заявил самые дорогие четверные (за исключением квакселя Малина, конечно): каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной флип и четверной риттбергер.
Также впечатлить четверным лутцем собирается японец Шун Сато, который помимо него, заявил каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп.
А занимающий текущее второе место японец Сота Ямамото рискует из финалистов меньше всех. В его заявке только четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп. Возможно, он планирует брать чистотой катания, а не сложностью контента.
Привет! Битва за медали стартует в 15:30 по московскому времени с эпического противостояния мужчин, вооружённых несколькими квадами. Болельщики, безусловно, предвкушают очередной четверной аксель Ильи Малинина и держат кулачки, чтобы у него всё сегодня получилось в произвольной программе.
Завершатся соревнования не менее интересным сражением женщин. Первая тройка идёт с минимальным разрывом друг от друга, да и 15-летняя американка Изабо Левито вполне ещё может помешать кому-то взобраться на пьедестал. А японка Ринка Ватанабэ будет пробивать себе дорогу на подиум очередным тройным акселем.
Где смотреть соревнования?
Финал Гран-при транслирует онлайн-кинотеатр Okko — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире, а потом и в записи.
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