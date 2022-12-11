Какой же слабый финал Гран-при без наших! Провалившаяся в 2019-м Загитова стала бы второй

Когда случается неудачный день у мужчин-одиночников, принято шутить про песню «It’s Raining Men». На арене «Палавела» вчера случилось обратное — мужчины-то как раз допустили всего одно падение на шестерых, а у девушек лишь одна из участниц обошлась без дедакшена. При этом по произвольной программе она стала последней. Да что происходит в этом вашем Турине?

Финал Гран-при у женщин в 2022-м совсем не напоминал то, что случилось там же три года назад. В 2019-м в Турине то самое трио Тутберидзе устроило феерию ультра-си в разборках за золото, бились мировые рекорды, а также на соревновательный лёд в последний раз вышла Алина Загитова — на данный момент.

Анна Щербакова, Алёна Косторная, Александра Трусова Фото: РИА Новости

Мы решили сравнить по пунктам два туринских финала, чтобы можно было воочию увидеть эту колоссальную разницу.

Количество ультра-си

В 2022 году в соревнованиях женщин было всего два тройных акселя — японка Ринка Ватанабэ сделала один в короткой (на плюсы) и ещё один в произвольной (в недокрут). Изабо Левито пошла на каскад тройной лутц — тройной риттбергер в произвольной, но чисто сделать его не смогла.

В 2019 году только в одной короткой программе три девушки из шести зашли на тройной аксель: попытка Алёны Косторной увенчалась успехом, Рика Кихира выехала с прыжка, подставив ногу, а Александра Трусова упала. Алина Загитова и Анна Щербакова успешно справились с каскадом тройной лутц – тройной риттбергер.

В произвольной случился целый парад сложных прыжков. И первой из выступающих на них пошла Рика Кихира. Она впервые попробовала исполнить четверной сальхов на соревнованиях — к сожалению, неудачно. Затем было ещё два тройных акселя (один в недокрут). В общей сложности три ультра-си попыталась исполнить японская спортсменка.

Рика Кихира Фото: РИА Новости

Сразу после неё на лёд вышла Александра Трусова, и мы увидели первую попытку той самой пятиквадки. На сальхове тогда случилась «бабочка», с сольного тулупа Саша упала, но с остальными четверными справилась на хорошие плюсы. Следом на льду появилась Анна Щербакова со своими тремя квадами: оба лутца она приземлила, а вот флип не получился. Алёна Косторная блестяще справилась с обоими тройными акселями, что в итоге и помогло ей выиграть тот турнир.

Да, во многом тот финал получился таким ярким из-за праймовой формы трио ТЩК. Прямо сейчас из тройки соревнуется только Саша Трусова, а Алёна Косторная и Аня Щербакова восстанавливаются от травм. Да и самого трио как такового давно нет.

Баллы и рекорды

Что касается оценок, то и здесь мы видим пропасть. В 2022-м за отметку в 200 баллов перешагнула лишь одна фигуристка — победительница Маи Михара (208,17). Остальные спортсменки разместились в коридоре 180-197 баллов.

Изабо Левито после окончания своего проката очень расстроилась — она явно не ждала, что со своими ошибками и недочётами сможет взять серебро финала Гран-при. Всё-таки в произвольной американка осталась без одного из каскадов. Но девушки, выступавшие позже, тоже наошибались, и результата Изабо хватило для второго места.

Изабо Левито Фото: Joosep Martinson/Getty Images

В 2019 году случились первый в истории женского катания четверной флип (от Трусовой) и мировой рекорд в короткой программе и по сумме баллов от Косторной (результат в 247,59 балла превзошла позднее Камила Валиева через два года). Загитова с результатом в 205,23 балла тогда оказалась на шестой строчке, а сейчас могла быть на втором месте с теми же прокатами. Остальные пять девушек из того 2019-го превзошли результат Маи Михары из 2022-го.

Титулы участниц

В 2022-м в числе шести спортсменок финала оказались чемпионка мира среди юниоров (Левито), двукратная чемпионка четырёх континентов (Михара), чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр (Сакамото).

В 2019-м в шестёрку отобрались двукратная чемпионка мира среди юниоров (Трусова), победительница юниорского финала Гран-при (Косторная), действующая победительница финала Гран-при и чемпионка четырёх континентов (Кихира), наконец, олимпийская чемпионка и чемпионка мира (Загитова). При этом те же Косторная и Щербакова взяли более крупные титулы в карьере уже после того финала Гран-при.

Параллели

Что-то общее у этих финалов всё же есть — это туринское проклятье чемпионок мира. Как отметили наблюдательные болельщики, нынешний провал Каори Сакамото чем-то похож на неудачное выступление Алины Загитовой.



На финал Гран-при приезжает действующая чемпионка мира, хорошо выступает в короткой программе (Каори стала первой, Алина — второй), но затем разваливается в произвольной и не попадает на пьедестал. Безусловно, это всего лишь совпадение, но очень интересное.