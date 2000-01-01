Роковая женщина не только на льду! Лучшие образы Туктамышевой с фотосессий и пляжа

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Секреты красоты Туктамышевой
Секреты красоты Туктамышевой
В День рождения Лизы вспоминаем её самые яркие образы вне льда. Какая же она невероятная!
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Чемпионка мира и Европы в 26 лет продолжает кататься на невероятно высоком уровне. Но и за пределами льда Лиза зажигает.
Чемпионка мира и Европы в 26 лет продолжает кататься на невероятно высоком уровне. Но и за пределами льда Лиза зажигает.
Отдыхать фигуристка любит с размахом. Оно и немудрено — после тренировок с четверным тулупом нет ничего приятнее — понежиться под солнцем на пляже.
Отдыхать фигуристка любит с размахом. Оно и немудрено — после тренировок с четверным тулупом нет ничего приятнее — понежиться под солнцем на пляже.
Элегантность — второе имя Туктамышевой. Вместо спортивной чёрной одежды в повседневной жизни Лиза предпочитает носить яркие цвета, а иногда выбирает total white.
Элегантность — второе имя Туктамышевой. Вместо спортивной чёрной одежды в повседневной жизни Лиза предпочитает носить яркие цвета, а иногда выбирает total white.
Красный тоже очень идёт спортсменке. Образ роковой женщины Лиза нередко показывает на льду, но, бывает, преображается и на съёмочной площадке.
Красный тоже очень идёт спортсменке. Образ роковой женщины Лиза нередко показывает на льду, но, бывает, преображается и на съёмочной площадке.
За плечами Туктамышевой не одна фотосессия для модных журналов. Знаменитый выпуск Maxim дал толчок для роста её популярности.
За плечами Туктамышевой не одна фотосессия для модных журналов. Знаменитый выпуск Maxim дал толчок для роста её популярности.
Фигуристка — частый гость престижных премий. В прошлом году она посетила вечеринку GQ, где стала «суперженщиной года».
Фигуристка — частый гость престижных премий. В прошлом году она посетила вечеринку GQ, где стала «суперженщиной года».
Любовь публики к Лизе не измерить цифрами. На это не влияют ни её баллы, ни титулы, Туктамышева завоёвывает признание благодаря харизме и юмору. В таком наряде она сходила бы за шаурмой.
Любовь публики к Лизе не измерить цифрами. На это не влияют ни её баллы, ни титулы, Туктамышева завоёвывает признание благодаря харизме и юмору. В таком наряде она сходила бы за шаурмой.
Девиз фигуристки — кайфовать и брать от жизни всё. Именно этого мы и желаем Императрице, которая является для всех примером на льду и вне его.
Девиз фигуристки — кайфовать и брать от жизни всё. Именно этого мы и желаем Императрице, которая является для всех примером на льду и вне его.
Роковая женщина не только на льду! Лучшие образы Туктамышевой с фотосессий и пляжа
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