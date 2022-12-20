Шансы Туктамышевой и Валиевой — кто фаворит? Разбор предстоящего ЧР с Александром Энбертом

Считаные дни остаются до главного турнира сезона в фигурном катании — чемпионата России в Красноярске. Соревнования обещают быть крайне захватывающими, ведь впервые в сезоне лидеры сразятся в очной схватке. Кто окажется сильнее — предсказать не так просто, ведь на льду произойти может что угодно. Тем не менее с помощью Александра Энберта мы попытались выяснить, кто главный фаворит в каждом из видов.

Призёр Олимпиады в Пхёнчхане поделился своим прогнозом на чемпионат России, а также ответил на актуальные вопросы о фигурном катании. Стоит ли продолжать развивать прыжковый турнир? Насколько упал уровень финала Гран-при в отсутствие россиян? И как относиться к тому, что на премию ISU номинировали только Щербакову?



Мнение Александра Энберта — в интервью «Чемпионату».

«Элементы шоу необходимо вводить в наш довольно консервативный вид спорта»

— Половина сезона в фигурном катании, можно считать, прошла. Как вы считаете, насколько успешно в России справляются с отсутствием международных стартов?

— Думаю, что можно охарактеризовать начало сезона как успешное. В России прошла серия этапов Гран-при, прыжковый турнир привлек определённый интерес зрителей и специалистов фигурного катания. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату России, в принципе, спортивная жизнь кипит. Так что, наверное, насколько это возможно, сезон идёт удачно.

Но, конечно, как зрителю, мне не хватает международной борьбы. Когда смотришь — в одной стране проходит этап Гран-при с одними спортсменами, у нас — этап Гран-при России с другими спортсменами, и ты пытаешься сопоставить, сравнить даже подсознательно… Очная борьба очень важна в спорте. Но спортсмены работают с тем, что есть, ничего не поделаешь. Хорошо, что федерация и Министерство спорта организовали этапы Гран-при, прыжковый турнир. Есть что посмотреть, и это радует.



— О прыжковом турнире — как вам такой формат в фигурном катании? Стоит ли продолжать развивать?

— Конечно, стоит пробовать новые вещи. И спортсменам, и зрителям интересно что-то новое. В фигурном катании даже ISU несколько лет назад начал вводить элементы шоу — представление спортсменов в темноте, когда загорался свет, нас представляли по фамилии. Эти элементы шоу необходимо, как мне кажется, вводить в наш довольно консервативный вид спорта. И прыжковый турнир — одна из таких вещей, которая немножко оживляет фигурное катание.



Думаю, там есть над чем поработать в плане интереса и для спортсменов, и для зрителей. Потому что пока всё-таки какой-то спортсмен может выучить один элемент и за счёт этого одного четверного прыжка победить на всём турнире. Возможно, стоит ввести какое-то разнообразие. Были очень красиво сделанные зоны, где сидели спортсмены и команды, ожидали и поддерживали друг друга. Думаю, в будущем это будет развиваться — на льду будет появляться интерактив. Здесь есть куда расти, есть что придумывать. Думаю, в будущем это будет становиться только интереснее.



Хочу заметить, что даже этот турнир был интереснее предыдущего — придумали что-то новое. Тогда был Кубок Первого канала, насколько я помню. Первый канал двигается вперёд, креативит. Там хорошая команда сценаристов и спортивных журналистов. Всё будет совершенствоваться и дарить нам новые эмоции от новых турниров.

— Некоторые пары на прыжковом турнире показали попытки четверных элементов: Тарасова и Морозов — четверной подкрут, Бойкова и Козловский — и подкрут, и четверной выброс. Как вы оцените их?

— Считаю, что фигурное катание движется вперёд, как бы это ни было опасно. Многие пары получали серьёзные травмы на четверных выбросах, включая нас с Натальей Забияко, и сейчас, конечно, немножко сердце ёкает, когда смотрю на попытки четверных выбросов. Но прогресс не остановить. Конечно, это нужно регулировать в плане каких-то правил, чтобы спортсмены были полностью уверены, что они могут это исполнить, и только тогда шли на этот элемент, а не рисковали зря.

Сейчас, в принципе, что-то похожее существует, потому что вы перечислили пары, которые сделали четверной выброс и четверной подкрут — а в итоге победила пара, которая сделала прекрасную тройную подкрутку и прекрасные тройные лутцы. И те, и те поступили правильно. Мишина и Галлямов — потому что не были уверены и спокойно сделали тройные, а Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский — потому что двигают фигурное катание вперёд. У пар есть выбор — сделать хороший тройной или рискнуть и сделать четверной, причём, если четверной не готов, ты проиграешь тем, кто сделал хороший тройной. Так что было интересно.



Ребята — молодцы, что пробуют и двигают парное катание вперёд. Но главное, чтобы аккуратно, без травм, не было попытки ради попытки. Четверная подкрутка выглядит побезопаснее, а к выбросу нужно подходить с осторожностью.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на чемпионате России по прыжкам Фото: РИА Новости

«Мишина/Галлямов всё-таки для меня остаются лидерами, но, конечно, борьба на чемпионате России будет абсолютно равная»

— Скоро состоится чемпионат России. Насколько этот турнир можно считать серьёзным в нынешних реалиях, когда он не даёт путёвки на главные старты? Статус понизится?

— Думаю, что внутри страны чемпионат России по-прежнему остаётся самым важным турниром. Мы сейчас смотрели этапы Гран-при России и видели многих классных спортсменов, видели, что молодые спортсмены подрастают, пробуют, усложняют контент. Видели многих спортсменов, которых уже хорошо знаем — чемпионов Европы, мира, олимпийских чемпионов. И на чемпионате России они встретятся в этом сезоне впервые и в очной схватке выяснят, кто сильнее. Не думаю, что для спортсменов чемпионат России потеряет актуальность, да и для зрителей тоже. Видеть всех наших спортсменов в одном месте — это действительно дорогого стоит. Только в очной борьбе можно выяснить, кто сильнее.



То, что мы не разыгрываем путевки на другие турниры — чемпионат Европы и чемпионат мира — ну, здесь я не знаю, как комментировать, повлияет это на спортсменов или нет. Честно, не знаю. Мне почему-то кажется, что на чемпионат России будут все настраиваться очень серьёзно. Как минимум не думать о том, куда они поедут дальше. Но это только мои предположения, здесь спортсмены лучше расскажут.

— Хочу поговорить о фаворитах во всех видах. Мощная борьба развернётся в парном катании. Как вы считаете, кто к чемпионату России подходит в статусе фаворита? Смогут ли молодые пары навязать борьбу нашим лидерам?

— Молодые пары как минимум не будут давать расслабиться, это точно. Мы видели это на этапах Гран-при — Вова [Морозов] с Женей [Тарасовой] на одном из турниров как раз уступили молодой паре. Конечно, это будет держать в тонусе те пары, которые будут бороться за призовые места. Я в глубине души рассчитываю, что на чемпионате России все пары будут готовы хорошо и мы увидим достаточно много чистых прокатов. Но, конечно, если три пары будут катать чисто, молодым парам и юниорам при всех чистых прокатах будет сложно бороться за тройку. Это сложно, близко к невозможному.



Однако это спорт, который не прощает ошибки — кто-то, может быть, пойдёт на четверные, за счёт техники попытается навязать борьбу. Возможно, какие-то наши опытные пары пойдут на четверные, и они могут не получиться. В спорте всякое бывает: важна стратегия, тактика, и не всегда ты её рассчитываешь правильно. Может, у кого-то что-то не получится, и при чистых прокатах какие-то молодые пары залезут на пьедестал. Будет интересно точно, но я, честно говоря, в глубине души сенсаций не ожидаю.

— Если смотреть по баллам, то лидеры сезона — это Мишина и Галлямов. Они пока что удерживают лидерство в сборной?

— Внутренне, наверное, они удерживают. И стабильность, и очень сильная база подкупает, сто процентов. За ними наблюдать спокойнее всего. Вова с Женей в начале сезона тоже прекрасно были готовы на прокатах, но Гран-при провели не самым лучшим образом. Видя их выступление на прокатах, казалось, что они в августе уже прекрасно готовы и к серии Гран-при будут звенеть, однако были какие-то помарки. Но, думаю, к чемпионату России все пары будут в прекрасной форме. Это первый раз, когда все встретятся очно, все встретятся готовыми.



После олимпийского сезона все тоже входят по-разному. Олимпийские игры — большой стресс, большая нагрузка, и постолимпийский сезон — не совсем обычный сезон. Кому-то нужно больше времени, чтобы прийти в себя, кто-то, наоборот, на кураже начинает сезон. Эта первая половина — до чемпионата России — как раз была тем самым временем, чтобы немного отойти от олимпийского сезона. Олимпийский сезон сложнее не только для тех, кто отобрался на Олимпиаду и поехал, но даже для тех, кто весь сезон пытался отобраться и старался сделать больше того, что им было по силам. Всем спортсменам после олимпийского сезона нужно немножечко приходить в себя. Так что здесь, думаю, Мишина/Галлямов всё-таки для меня остаются лидерами, но, конечно, борьба будет абсолютно равная.



Допустим, на тех же Олимпийских играх в личном турнире — думаю, для всех Мишина и Галлямов так же были лидерами, а в итоге высшее место из наших трёх пар заняли Вова и Женя. На чемпионате России будет абсолютно равная борьба, все вот эти разговоры о том, кто подходит лидером, а кто догоняющим, не нужны. Слишком наши пары близки по уровню между собой, слишком они сильные, чтобы выделять лидеров.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Павлюченко и Ходыкин пропустят чемпионат России из-за травмы, как пропустили и все предыдущие старты сезона. Насколько это большая потеря для них? Такой большой пропуск в парном катании чем может грозить?

— Не думаю, что для них это огромная потеря. Когда возобновятся тренировки — не думаю, что будет какое-то к ним предвзятое отношение, что они пропустили, а все ушли вперёд. Они сами для себя смогут набирать форму, так что это не глобальная потеря. Конечно, неприятно для них, неприятно для зрителей, потому что Павлюченко и Ходыкин показывали особенное фигурное катание с разными акробатическими трюками, которые были на грани разрешённых элементов. Это был своеобразный аттракцион, и на чемпионате России было бы классно увидеть разные виды фигурного катания, потому что у пар Тамары Николаевны Москвиной один стиль и почерк, у Вовы с Женей — другой, который сформирован у них уже годами. Раньше они работали с Ниной Михайловной Мозер, сейчас — с Этери Георгиевной Тутберидзе и Максимом Траньковым — вообще другое фигурное катание. И, конечно, увидеть такое акробатическое фигурное катание от Павлюченко и Ходыкина… Оно может нравиться, может не нравиться, но это было бы интересно, это было бы что-то другое. Мне сложно представить, чтобы кто-то сделал что-то подобное на чемпионате России. Для зрителей это потеря, для ребят… конечно, потеря, но не катастрофа. Думаю, они восстановятся и продолжат радовать нас своими находками.

«Такое чувство, будто в танцах ощущается провал немножечко»

— Не менее зрелищная борьба будет у мальчиков. Как вы думаете, кто поборется за медали? Может быть, у вас есть свои фавориты?

— Марк Кондратюк выглядит для меня явным фаворитом. Очень мощное катание, очень энергичное — действительно хочется смотреть. Могут быть помарки, по серии Гран-при могли видеть, что они бывают у всех. Но всё-таки мужское одиночное катание находится в авангарде. Женское одиночное сейчас поспорило бы с этим, но, наверное, и мужское, и женское — два этих вида находятся в авангарде как два самых сложных по элементам, четверным, сложным каскадам. Конечно, бывает, что парни переоценивают свои силы и контент оказывается сложнее, чем они могли бы показать на турнире. Но в любом случае Марк Кондратюк сейчас для меня выглядит фаворитом. В техническом плане, в катании, в постановках. Как-то всё в этом сезоне у Марка сошлось. Думаю, при прочих равных, при более-менее чистых прокатах, Марк сможет одержать победу.

Марк Кондратюк Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

У Алиева в этом году тоже прекрасные программы. Когда получаются прокаты, когда катает чисто — очень-очень хорошо. Миша Коляда — тут можно бесконечно обсуждать, как он прекрасно катается, но, к сожалению, без чисто исполненных программ это сложно представить. Хорошая программа — это чисто исполненная программа. У Миши есть всё, чтобы откатать хорошую программу, осталось откатать чисто. При чистых прокатах Миша прекрасен. Просто хочется их увидеть и порадоваться за Мишу и его чистые прокаты на этом турнире (интервью было записано до снятия Михаила Коляды с чемпионата России. — Прим. «Чемпионата»).

На турнире по прыжкам круто выступил Пётр Гуменник. Мы в «Юбилейном» с ним катались, он маленький совсем был — но уже в детстве очень хорошо прыгал. И ещё молодой человек, который выиграл индивидуальный турнир — Гриша Фёдоров. Эти два парня показали себя прекрасно на турнире прыжков, однако здесь встаёт вопрос — это было то, что ребята выучили несколько прыжков и смогли победить за счёт того, что умеют их делать, или это было действительно их классное фигурное катание, которое они могут показать и в программе? На чемпионате России любителям фигурного катания, которые следили за турниром прыжков, будет особенно интересно за ними понаблюдать: смогут ли они собрать вот эти прекрасные каскады, прекрасные четверные в программе, а не просто с разбега. Вот какие-то такие ожидания от мужского катания.

— Танцы на льду в этом сезоне тоже стали интригующим видом. Как вы думаете, Худайбердиева и Базин уже закрепились в роли лидеров или кто-то сможет навязать им борьбу?

— Очень люблю катание Худайбердиевой/Базина. Как я говорил про Марка и энергичное катание — у ребят так же: пышут энергией, пышут желанием, креативом и всем чем только можно. Но в этом году Никита Кацалапов с Викой Синициной пропускают первую половину сезона, Ваня Букин с Сашей Степановой — первую половину или вообще сезон. Наша третья пара, Дэвис/Смолкин, которая отобралась в том году на Олимпиаду — тоже я их в этом сезоне не видел. Получается, всех наших лидеров сборной по прошлому году мы не видели.



Может ли кто-то навязать борьбу Худайбердиевой/Базину? Не знаю. Мне Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный очень нравились в этом году, но пара распалась. Такое чувство, как будто в танцах ощущается провал немножечко. Для меня как для зрителя. Сразу скажу, что не буду вдаваться в технические подробности танцев на льду — это особенный вид, который я могу комментировать только как зритель и только примерно говорить, нравится или не нравится. Может быть, кто-то делает невероятную техническую базу и, возможно, они смогут навязать борьбу — просто мне это неизвестно. Мне не хватает наших лидеров сборной, чтобы ощутить какую-то серьёзную борьбу, которая будет проходить на чемпионате России.

«При всех чистых прокатах Туктамышевой в тройку будет сложно попасть»

— Давайте перейдём к женскому катанию. Там лидер сезона по баллам — это Камила Валиева. Она и есть главный фаворит чемпионата России? Или кто-то всё-таки сможет навязать Камиле борьбу?

— Смотрел на Камилу на этапах Гран-при России, и, конечно, как фаворит выглядит. Опять же, выглядит внутренне: по своему настрою, по классу катания. Есть прекрасные девочки и молодые — Петросян, Акатьева, и есть Лиза Туктамышева, которая 16-й сезон уже проводит в фигурном катании — тоже прекрасно выглядит. В женском, конечно, борьба будет сто процентов.

Камила выделяется для меня лично. Выделяется именно по какому-то особенному катанию, которое выглядит просто волшебно. По технической базе есть девочки, которые будут на равных бороться. Есть девочки, которые будут делать контент сложнее Камилы. В женском одиночном катании я бы не хотел быть на этом турнире судьёй или техническим специалистом, потому что действительно надо будет очень взвешенно, очень тонко принимать разные решения, учитывая класс катания спортсменов, чистоту исполнения элементов, сложность этих элементов. Будет очень тонкая и очень сложная борьба ноздря в ноздрю.



Победитель, скорее всего, будет определяться какими-то мелочами. Здесь, я думаю, Камила подходит к чемпионату России фаворитом, но очень много девочек подходят очень мотивированными стать лидерами после. Не знаю, получится у них или нет — но уверен, что девочки готовят свой самый сложный контент, и, как и в прошлые годы, самая напряженная борьба развернется в женском одиночном.

— У Елизаветы Туктамышевой чемпионат России в последние годы — несчастливый турнир, но в этом сезоне она находится в отличной форме. Сможет ли Лиза взять долгожданную медаль?

— Конечно, шансы есть. Лиза каждый год действительно радует классными постановками, классным катанием и остаётся в тренде женского одиночного катания. Тройной аксель у Лизы был, сейчас она готовит четверной тулуп — это уже набор очень неплохой, который мало на каких национальных первенствах будет исполнен в этот период. Даже такой, я уже не говорю об остальных наших девочках! У Лизы, конечно, шансы есть, но опять же — при всех прочих равных, если все откатают чисто — Акатьева, Петросян, Валиева, ещё есть девочки. Муравьёва — у неё неплохие были баллы на этапах Гран-при. Конечно, при всех чистых прокатах Лизе в тройку будет сложно попасть. Только за счёт какой-то невероятной второй оценки и невозможного обаяния, которым она окажет влияние на судей (смеётся). Это, конечно, может ей помочь, но сложно будет. Честно.



— У Александры Трусовой сезон складывается непросто. Как вы думаете, удастся ли ей набрать форму к чемпионату России?

— Здесь то, что мы говорили про постолимпийский сезон — всё-таки спортсменам нужно дать время. Нужно понимать, что ребята выдали вообще все свои эмоции и силы, которые у них были, которые копились всю жизнь. Особенно Саша Трусова — все мы помним её эмоции после Олимпийских игр. Нужно немного прийти в себя, нужно заново настраиваться. У неё смена тренера — это всё равно новые методики, новые техники прыжков и так далее. Много вещей, которые ей нужно было в начале этого сезона настроить и для себя как-то осознать, подготовить. Так что не знаю, честно.



Конечно, мы привыкли видеть другую Сашу — Саша нас приучила прошлыми сезонами к тому, что она всегда является фаворитом по сложности контента. Я говорю как зритель, а не как специалист фигурного катания — конечно, мы ждём этого от неё. Но как специалист я понимаю, что в этом сезоне это сделать практически невозможно, потому что слишком много факторов, которые сложились таким образом. Саше нужно время, чтобы немного перестроиться. Не буду как-то загадывать — успеет она настроить свою идеальную форму или нет — просто хочу именно Саше пожелать удачи и скорейшего обретения баланса: и эмоционального, и технического.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

«Думаю, что Щербакова победит в любом конкурсе, в котором будет номинирована»

— Хочу перейти к финалу Гран-при, который завершился на прошлой неделе. На ваш взгляд, сильно упал уровень турнира без россиян?

— Честно, не так интересно смотреть. Я предвзято отношусь к этому, потому что очень болею за наших спортсменов. Люблю и футбольную сборную России, и хоккейную, волейбол, фигурное катание — я всегда очень болею за всех ребят. Мне очень хочется смотреть финал Гран-при и болеть за своих ребят, однако это желание не может осуществиться в этом году.



Но, абстрагируясь от этой предвзятости — конечно, упал уровень. Даже не смотря турнир по телевизору, а открывая протоколы в интернете — сразу видно, что упал. Смотришь пары: первое место — ошибки, второе — ошибки, срывы. В финале Гран-при не помню, когда с таким количеством ошибок первое место занимали в последний раз. Открываешь женское одиночное катание, контент, который исполняют на финале Гран-при — и открываешь контент любого Гран-при России. Я даже не говорю о чемпионате России, просто об этапе в России. Открываешь танцы на льду — самых сильных пар я тоже не увидел. Мне очень нравятся Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, очень нравятся канадцы, которые победили, но всё-таки это не те пары.



Спортсмены — красавцы, я за всех болею, они побеждают заслуженно. Каждый спортсмен в любой стране очень много работает, и любая медаль — огромная победа. Я от чистого сердца, от души поздравляю всех с медалями, но если говорить объективно, то, конечно, на финале Гран-при мне хочется видеть немного другое фигурное катание, уровнем выше.



Мужское одиночное — это, конечно, да, действительно был финал Гран-при. Не было наших парней — Коляды, Кондратюка — но там ребята боролись, показывали сложнейшее фигурное катание. Там была настоящая борьба, движение вперёд в плане вида. Усложнение в плане элементов, интересные постановки. Мужское катание — красавцы, можно было смотреть, наслаждаться и забыть, что наших там нет.

— Одна из свежих новостей: в Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и танцах на льду. Как вы считаете, это прогресс, к которому вскоре придут все, или же неудачная идея?

— Здесь, конечно, мне надо прочитать окончательные правила. Я пока прочитал новость, что партнёров называют партнёр А и партнёр Б, а то, что это могут быть однополые пары… Я много заголовков таких видел, но заголовок не значит, что это правда. Пока не успел в это сильно вникнуть. Могу сказать, что, во-первых, это приняла Канада, а не ISU, а все соревнования проходят по регламенту ISU. В Канаде они могут кататься на своих турнирах, которые проходят не под эгидой ISU, хоть втроём, хоть впятером, но по регламенту ISU всё равно все будут кататься так, как написано в регламенте.



Придёт ISU когда-то к однополым парам или нет, я не знаю, загадывать сложно, но на данный момент это такие внутренние канадские документы. Наверное, стоило ожидать, что в Канаде это могло произойти, и на каких-то турнирах будет можно выступать однополым парам. Не знаю, как на это смотреть — понятно, что те люди, которые хотят кататься в паре девочка с девочкой и мальчик с мальчиком, могут выходить на лёд. Есть синхронное катание — выходят 16 девочек, а тут будут выходить две девочки, а не 16. Не знаю. Мне кажется, надо посмотреть ещё, что они будут показывать. Может, будут какие-то отдельные виды, где они будут показывать программы. Пока в этом не разобрался до конца.



Я как парник настолько люблю парное катание, настолько люблю то, как оно выглядит на данный момент — мне сложно представить, как будет выглядеть однополая пара. Но в Канаде, в Америке это направление двигается, пытаются сделать такие гендерно-нейтральные условия вообще для всех.

Александр Энберт с Натальей Забияко Фото: Мария Плотникова, «Чемпионат»

— Недавно огласили номинантов на премию ISU, и из россиян там только Анна Щербакова. Как относиться к тому, что всего один номинант из России?

— Не знаю, кто выбирает номинантов. Если какое-то предвзятое отношение к российским спортсменам — допустим, не хотели видеть российских спортсменов по каким-то причинам — то почему там Анна есть? Если это отношение непредвзято, действительно выбирали честно, по спортивному принципу — почему там нет Кондратюка, Мишиной и Галлямова, Тарасовой и Морозова, Синициной и Кацалапова? Непонятно. Как будто включили одного спортсмена из России — ну вот, мы ко всем относимся хорошо, но это не так.



Анна сто процентов заслужила все номинации, все призы, потому что и в катании на Олимпийских играх, и по ходу сезона всё было прекрасно. Думаю, что она победит в любом конкурсе, в котором будет номинирована. Очень рад за Анну, но очень расстроен, что там нет других наших спортсменов, которые действительно достойны номинации, международного признания в разных областях. Чувствуется, что как-то странно принимали решение. Но за Анну очень рад, надеюсь, она победит.

— В целом как вам сама идея такой премии в фигурном катании? Есть ли потенциал создать свой «Золотой мяч» или всё-таки в фигурном катании это не так нужно?

— Что значит не нужно? Нужно, конечно, но не знаю, получится ли создать свой «Золотой мяч». Это такое движение к большему интертейнменту, повышению интереса зрителей к виду спорта. Весь мир движется вперёд, всё движется вперёд, и спорт не может оставаться таким, каким его придумали сто лет назад. Создаются новые турниры, такие как прыжковый, открываются премии, пишутся новые правила. Это движение естественное и правильное, нельзя стоять на месте и из года в год делать то же самое.



Премия — это классно, ещё лучше — когда премия объективная и честная, когда там представлено полное разнообразие спортсменов, которые заслужили этой премии. Сейчас она немного купированная для российских спортсменов и российских зрителей. Будем болеть за Анну! А сам факт премии меня радует.