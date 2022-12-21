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Фигурное катание, чемпионат России 22 декабря: ритм-танец, короткие программы мужчин и пар — трансляция, лайв, онлайн

Чемпионат России стартует с танцев! Побьют ли Худайбердиева и Базин мировой рекорд? LIVE!
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
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В первый соревновательный день турнира в Красноярске мы увидим ритм-танец, а также короткие программы у мужчин и спортивных пар.
Чемпионат России—2023

Чемпионат России в Красноярске уже здесь и стартует 22 декабря! Так что добавляйте этот пост в избранное, а ещё скачайте новое приложение «Чемпионата». Даже если вы забудете, мы пришлём пуш, когда начнётся всё самое интересное!

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Первыми на лёд выйдут танцоры — поход за первым титулом начинают лидеры национального сезона Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Затем в борьбу вступят мужчины-одиночники: к сожалению, Михаил Коляда пропускает турнир по болезни, но в его отсутствие скучно не будет. За лидерство в короткой программе сразятся Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин и не только!

Завершат соревновательный день спортивные пары. Как распределятся на промежуточном подиуме Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов? И сможет ли кто-то из молодёжи бросить им вызов? Узнаем совсем скоро.

Live Анастасия Матросова

Перед чемпионатом России в Красноярске мы собрали архивные фото тех, кто уже не первый раз выступает на главном национальном старте. Как выглядела Елизавета Туктамышева 15 лет назад на своём первом ЧР? Как изменились Евгения Тарасова/Владимир Морозов? Смотрите тут!

Как выглядели Туктамышева и другие звёзды на своём дебютном ЧР? Многих можно и не узнать! Как выглядели Туктамышева и другие звёзды на своём дебютном ЧР? Многих можно и не узнать!
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