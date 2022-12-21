Чемпионат России стартует с танцев! Побьют ли Худайбердиева и Базин мировой рекорд? LIVE!

Чемпионат России в Красноярске уже здесь и стартует 22 декабря! Так что добавляйте этот пост в избранное, а ещё скачайте новое приложение «Чемпионата». Даже если вы забудете, мы пришлём пуш, когда начнётся всё самое интересное!
Первыми на лёд выйдут танцоры — поход за первым титулом начинают лидеры национального сезона Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Затем в борьбу вступят мужчины-одиночники: к сожалению, Михаил Коляда пропускает турнир по болезни, но в его отсутствие скучно не будет. За лидерство в короткой программе сразятся Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин и не только!
Завершат соревновательный день спортивные пары. Как распределятся на промежуточном подиуме Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов? И сможет ли кто-то из молодёжи бросить им вызов? Узнаем совсем скоро.
Перед чемпионатом России в Красноярске мы собрали архивные фото тех, кто уже не первый раз выступает на главном национальном старте. Как выглядела Елизавета Туктамышева 15 лет назад на своём первом ЧР? Как изменились Евгения Тарасова/Владимир Морозов? Смотрите тут!
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