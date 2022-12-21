Чемпионат России стартует с танцев! Побьют ли Худайбердиева и Базин мировой рекорд? LIVE!

В первый соревновательный день турнира в Красноярске мы увидим ритм-танец, а также короткие программы у мужчин и спортивных пар.

Чемпионат России в Красноярске уже здесь и стартует 22 декабря! Так что добавляйте этот пост в избранное, а ещё скачайте новое приложение «Чемпионата». Даже если вы забудете, мы пришлём пуш, когда начнётся всё самое интересное!

Первыми на лёд выйдут танцоры — поход за первым титулом начинают лидеры национального сезона Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Затем в борьбу вступят мужчины-одиночники: к сожалению, Михаил Коляда пропускает турнир по болезни, но в его отсутствие скучно не будет. За лидерство в короткой программе сразятся Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин и не только!

Завершат соревновательный день спортивные пары. Как распределятся на промежуточном подиуме Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов? И сможет ли кто-то из молодёжи бросить им вызов? Узнаем совсем скоро.