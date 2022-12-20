Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске, мужское одиночное: почему не нужно искать наследников Плющенко

Хватит искать в России наследников Плющенко! Это убивало нашу одиночку больше десяти лет
Анастасия Матросова
Почему не нужно искать наследников Плющенко
Комментарии
Крик души перед чемпионатом России в Красноярске.

Я помню своё ощущение тоски во время просмотра соревнований в мужском одиночном на чемпионате мира — 2019 в Сайтаме. Соперничество Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю восхищало, а вот то, что парни из сборной России не смогли ничего противопоставить даже в борьбе за бронзу… Особенно когда в остальных видах российские фигуристы уверенно брали медали, а мужчины потеряли максимальную квоту на следующий турнир.

На тот момент казалось – всё, пиши пропало, новый виток разочарования в нашем мужском одиночном. Вот подрастут победители «Ледникового периода» Сеня Федотов и Коля Колесников, тогда можно будет о чём-то говорить, а сейчас… Заголовки пестрели эпитетами – «плюшевые», «бесхарактерные», «никакие».

Который турнир подряд повторялась эта риторика, а ситуация не особо менялась. И неизменно всё сводилось к одному вопросу: почему никто не может, как Евгений Плющенко? Вот он мог, у него был характер победителя. Почему так не могут те, кто идёт после него? Каждого фигуриста, который показывал что-либо внятное и подавал надежды, тут же называли наследником Плющенко. И это становилось чёрной меткой.

«Не назвала бы Плющенко неопытным тренером». Мнение Катарины Гербольдт «Не назвала бы Плющенко неопытным тренером». Мнение Катарины Гербольдт
От ведущего «Звёзд на льду» до хоккеиста и владельца академии. Многоликий Евгений Плющенко От ведущего «Звёзд на льду» до хоккеиста и владельца академии. Многоликий Евгений Плющенко

После 2006 года в мужском одиночном наступило безвременье: Евгений Викторович ушёл на перерыв, а когда вернулся к Олимпиаде в Ванкувере, то тут же стал главным претендентом на победу среди российских одиночников. Как будто бы и не было целого цикла.

Помните Артура Гачинского? Ученик Мишина с похожей причёской, выстреливший в 17 лет, амбициозный (уже в то время хотел выучить четверной аксель), с горящими глазами. Чем не новый Плющенко? После бронзы на ЧМ-2011 Артур стал едва ли не главной надеждой всея мужского одиночного. На ЧЕ-2012 он на равных бился с самим Плющенко, даже выиграв у того короткую программу. А дальше всё пошло по нисходящей – травмы, ссоры с Мишиным, борьба с самим собой, проблемы с тренировочным процессом. Провал на чемпионате мира (18-е место) через три месяца запустил серию неудач. «Мне уже давно не нравился прилипший штамп «клон Плющенко», – отмечал Гачинский в интервью в 2014-м.

Артур Гачинский

Артур Гачинский

Фото: РИА Новости

Максим Ковтун – следующий на очереди. В 2013-м новую надежду в лице Максима отправили на предолимпийский чемпионат мира в Лондон (канадский) – в одиночку возвращать квоты, потерянные за год до этого на ЧМ в Ницце. Ставка на молодого не сыграла – Максим занял место в конце второго десятка.

В том числе из-за этого впоследствии на Олимпиаде в Сочи не сможет выступить сам Ковтун: если бы квот было хотя бы две, никакого скандала со ставкой на Плющенко бы не случилось. Сборная имела бы хоть какую-то вариативность, ведь в личном турнире спортсменов было бы двое. Да, Ковтуна нельзя назвать самым талантливым одиночником в истории, но он был достаточно техничным, заявлял пять квадов на две программы и в конце концов четыре раза выигрывал чемпионат России.

Наконец, Михаил Коляда, катающийся до сих пор. В какой-то момент компонентного парня начали активно гнать на четверные в угоду усложнению технической базы, и мы помним, к чему это в итоге привело. Стабильность покинула чат, а вдобавок Миша начал ошибаться и на элементах, которые всегда делал хорошо. Пик был в феврале 2018-го на катке в Канныне, и это обсудили уже столько раз, что снова погружаться в пхёнчханские флешбеки бы не хотелось.

Спустя четыре года на командный турнир заявили другого российского фигуриста. «Когда я понял, что всё идет к тому, что я буду выступать в командном, думал как раз о том, что должен сделать всё от меня зависящее, чтобы не испытать тех эмоций, которые, в моём понимании, испытал на предыдущих Играх Миша. Зная свой характер, я бы грыз себя очень-очень долго. Может быть, всю жизнь», – сказал недавно Марк Кондратюк в интервью RT.

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: РИА Новости

Поэтому, когда подобные сравнения начинаются сейчас, хочется рявкать в ответ. Стабильность и уверенность в себе были частью характера Евгения Плющенко. Этот фигурист – легенда и уникум. Давайте скажем спасибо, что этот уникум вообще был в нашей сборной и смог так реализовать себя. И после этого пойдём дальше. Точно такие же уникумы своего поколения – Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен.

Даже если взглянуть на ту самую Сайтаму-2019 – Коляда при неудаче в короткой стал в итоге шестым, причём до топ-5 ему не хватило десятых долей балла. Андрей Лазукин дебютировал на турнирах такого уровня и обошёлся без срывов: из прыжков в двух программах отминусовали только один из акселей. Подняться выше не помогли и достаточно низкие компоненты, нормальные для дебютанта ЧМ. Александр Самарин заявил самую сложную короткую программу – с лутцем и флипом, когда даже Чен обошёлся лутцем и тулупом. Ставка не сыграла, хотя каскад с флипом Саше удался после бабочки на лутце. У Юдзуру Ханю, к слову, в той короткой случилась бабочка на акселе. Уникумы тоже иногда ошибаются. И это нормально.

«Предлагаю не впадать в панику, а понимать, что таких уникальных созданий природы, как Ханю, у которого волшебное сочетание хромосом привело к фантастическим конституционным и двигательным возможностям, дополненным потрясающей работоспособностью, единицы», – отметил в одном из интервью Алексей Мишин.

Тутберидзе неправа — у нас отличные мальчики. Кто и как делает мужскую одиночку в России? Тутберидзе неправа — у нас отличные мальчики. Кто и как делает мужскую одиночку в России?

После Сайтамы-2019 начали по одной вспыхивать звёздочки. С победами на ЧР и ЧЕ вернулся Дмитрий Алиев, серебряными медалями на этих же турнирах блеснул 16-летний Артур Даниелян. На Гран-при в Москве заявил о себе Макар Игнатов, а год спустя он уже стал вторым на ЧР в Челябинске. В марте 2020-го юниорский чемпионат мира выиграл Андрей Мозалёв. Ковидный сезон подарил нам Марка Кондратюка (внезапная бронза ЧР и блестящий Кубок Первого канала со слезами успешной женщины) и Евгения Семененко – на ЧМ в Стокгольме в него ведь мало кто верил. Я не верила. Потом поняла, как же сильно ошибалась. В сборную перед Олимпиадой вернулась максимальная квота.

Нестабильные одиночники есть не только в России, но и в других странах. При такой конкуренции и сложности контента нестабильность – это нормально. Это отличительная черта нынешнего процесса усложнения программ, достаточно опасного и травматичного. Первый четверной риттбергер Юдзуру Ханю исполнил в 2016 году. Теперь в одной только сборной России этим прыжком владеют Макар Игнатов, Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Андрей Анисимов, Илья Яблоков – и это только те, кто сумел приземлить его чисто на соревнованиях.

Петя Гуменник в интервью рассуждал примерно в таком ключе: «В России мужчины начали прыгать старшие квады совсем недавно – риттбергер, флип, лутц, делать не по два четверных, а больше. Конечно, сразу стабильно такой контент никто не выкатывал. Поначалу все борются, падают, но со временем становится легче, выступления получаются стабильнее. Думаю, скоро наши одиночники, в том числе и я, будут более стабильно исполнять все эти прыжки».

«Если велосипед не горит — это плохо». Гуменник — о победе на ГП, учёбе и четверном акселе «Если велосипед не горит — это плохо». Гуменник — о победе на ГП, учёбе и четверном акселе

Сейчас нет какого-то фатального разрыва в баллах или пропасти в контенте между ребятами из России и из других стран, если не брать в расчёт Сёму Уно на ЧМ и в финале Гран-при. В сезон из-за травмы пока не вошел ещё один фаворит из Японии – Юма Кагияма, но сложно делать какие-то прогнозы без понимания его состояния. Конкретно в этой серии Гран-при наши парни могли бороться за медали, в том числе и в финале серии.

Приведу пример. Баллы Жени Семененко с этапа в Перми не ругал только ленивый, и да – в России действительно судят щедрее. При этом на международном уровне Семененко с прокатами, как в Перми, мог рассчитывать приблизительно на 278-280 баллов. А результат в 280 баллов – это второе место финала Гран-при-2022: Илья Малинин набрал 271,94 балла – с четверным акселем, но при грязной короткой, Сота Ямамото с прокатами жизни набрал 274,35. На Олимпиаде с одним тулупом на «-4» Женя набрал 274,13 – сопоставимые оценки, правда?

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Своим текстом я не хочу запрещать кому-то думать в таком ключе, мне просто хочется показать, что подобные сравнения нелепы и не несут в себе ничего положительного для самих ребят. Глупо вешать на каждую новую надежду этот ярлык и дополнительную ответственность, если кто-то в чём-то не соответствует ожиданиям. Как Плющенко справлялся бы с нынешним уровнем конкуренции и смог бы он стать мультиквадистом? Каким был бы процент чистых прокатов при контенте в три-пять четверных? Мы не можем дать точного ответа на этот вопрос. Сам Евгений Викторович отмечал, что нынче рождаются другие фигуристы.

Уже в эту пятницу мы узнаем нового чемпиона России в мужском одиночном. Кто это будет – кто-то из старых чемпионов или же кто-то на новенького – предсказать невозможно. Но кто бы это ни был – давайте больше не раздавать подобных наследнических званий и обращаться к прошлому. Не нужно втискивать новую жертву в прокрустово ложе, пусть и из благих побуждений.

Пусть они будут самими собой, в таком случае шансы на появление новых легенд гораздо выше.

Главный старт сезона уже близко! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото? Главный старт сезона уже близко! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022