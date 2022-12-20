Хватит искать в России наследников Плющенко! Это убивало нашу одиночку больше десяти лет

Я помню своё ощущение тоски во время просмотра соревнований в мужском одиночном на чемпионате мира — 2019 в Сайтаме. Соперничество Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю восхищало, а вот то, что парни из сборной России не смогли ничего противопоставить даже в борьбе за бронзу… Особенно когда в остальных видах российские фигуристы уверенно брали медали, а мужчины потеряли максимальную квоту на следующий турнир.

На тот момент казалось – всё, пиши пропало, новый виток разочарования в нашем мужском одиночном. Вот подрастут победители «Ледникового периода» Сеня Федотов и Коля Колесников, тогда можно будет о чём-то говорить, а сейчас… Заголовки пестрели эпитетами – «плюшевые», «бесхарактерные», «никакие».

Который турнир подряд повторялась эта риторика, а ситуация не особо менялась. И неизменно всё сводилось к одному вопросу: почему никто не может, как Евгений Плющенко? Вот он мог, у него был характер победителя. Почему так не могут те, кто идёт после него? Каждого фигуриста, который показывал что-либо внятное и подавал надежды, тут же называли наследником Плющенко. И это становилось чёрной меткой.

После 2006 года в мужском одиночном наступило безвременье: Евгений Викторович ушёл на перерыв, а когда вернулся к Олимпиаде в Ванкувере, то тут же стал главным претендентом на победу среди российских одиночников. Как будто бы и не было целого цикла.

Помните Артура Гачинского? Ученик Мишина с похожей причёской, выстреливший в 17 лет, амбициозный (уже в то время хотел выучить четверной аксель), с горящими глазами. Чем не новый Плющенко? После бронзы на ЧМ-2011 Артур стал едва ли не главной надеждой всея мужского одиночного. На ЧЕ-2012 он на равных бился с самим Плющенко, даже выиграв у того короткую программу. А дальше всё пошло по нисходящей – травмы, ссоры с Мишиным, борьба с самим собой, проблемы с тренировочным процессом. Провал на чемпионате мира (18-е место) через три месяца запустил серию неудач. «Мне уже давно не нравился прилипший штамп «клон Плющенко», – отмечал Гачинский в интервью в 2014-м.

Артур Гачинский Фото: РИА Новости

Максим Ковтун – следующий на очереди. В 2013-м новую надежду в лице Максима отправили на предолимпийский чемпионат мира в Лондон (канадский) – в одиночку возвращать квоты, потерянные за год до этого на ЧМ в Ницце. Ставка на молодого не сыграла – Максим занял место в конце второго десятка.

В том числе из-за этого впоследствии на Олимпиаде в Сочи не сможет выступить сам Ковтун: если бы квот было хотя бы две, никакого скандала со ставкой на Плющенко бы не случилось. Сборная имела бы хоть какую-то вариативность, ведь в личном турнире спортсменов было бы двое. Да, Ковтуна нельзя назвать самым талантливым одиночником в истории, но он был достаточно техничным, заявлял пять квадов на две программы и в конце концов четыре раза выигрывал чемпионат России.

Наконец, Михаил Коляда, катающийся до сих пор. В какой-то момент компонентного парня начали активно гнать на четверные в угоду усложнению технической базы, и мы помним, к чему это в итоге привело. Стабильность покинула чат, а вдобавок Миша начал ошибаться и на элементах, которые всегда делал хорошо. Пик был в феврале 2018-го на катке в Канныне, и это обсудили уже столько раз, что снова погружаться в пхёнчханские флешбеки бы не хотелось.

Спустя четыре года на командный турнир заявили другого российского фигуриста. «Когда я понял, что всё идет к тому, что я буду выступать в командном, думал как раз о том, что должен сделать всё от меня зависящее, чтобы не испытать тех эмоций, которые, в моём понимании, испытал на предыдущих Играх Миша. Зная свой характер, я бы грыз себя очень-очень долго. Может быть, всю жизнь», – сказал недавно Марк Кондратюк в интервью RT.

Михаил Коляда Фото: РИА Новости

Поэтому, когда подобные сравнения начинаются сейчас, хочется рявкать в ответ. Стабильность и уверенность в себе были частью характера Евгения Плющенко. Этот фигурист – легенда и уникум. Давайте скажем спасибо, что этот уникум вообще был в нашей сборной и смог так реализовать себя. И после этого пойдём дальше. Точно такие же уникумы своего поколения – Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен.

Даже если взглянуть на ту самую Сайтаму-2019 – Коляда при неудаче в короткой стал в итоге шестым, причём до топ-5 ему не хватило десятых долей балла. Андрей Лазукин дебютировал на турнирах такого уровня и обошёлся без срывов: из прыжков в двух программах отминусовали только один из акселей. Подняться выше не помогли и достаточно низкие компоненты, нормальные для дебютанта ЧМ. Александр Самарин заявил самую сложную короткую программу – с лутцем и флипом, когда даже Чен обошёлся лутцем и тулупом. Ставка не сыграла, хотя каскад с флипом Саше удался после бабочки на лутце. У Юдзуру Ханю, к слову, в той короткой случилась бабочка на акселе. Уникумы тоже иногда ошибаются. И это нормально.

«Предлагаю не впадать в панику, а понимать, что таких уникальных созданий природы, как Ханю, у которого волшебное сочетание хромосом привело к фантастическим конституционным и двигательным возможностям, дополненным потрясающей работоспособностью, единицы», – отметил в одном из интервью Алексей Мишин.

После Сайтамы-2019 начали по одной вспыхивать звёздочки. С победами на ЧР и ЧЕ вернулся Дмитрий Алиев, серебряными медалями на этих же турнирах блеснул 16-летний Артур Даниелян. На Гран-при в Москве заявил о себе Макар Игнатов, а год спустя он уже стал вторым на ЧР в Челябинске. В марте 2020-го юниорский чемпионат мира выиграл Андрей Мозалёв. Ковидный сезон подарил нам Марка Кондратюка (внезапная бронза ЧР и блестящий Кубок Первого канала со слезами успешной женщины) и Евгения Семененко – на ЧМ в Стокгольме в него ведь мало кто верил. Я не верила. Потом поняла, как же сильно ошибалась. В сборную перед Олимпиадой вернулась максимальная квота.

Нестабильные одиночники есть не только в России, но и в других странах. При такой конкуренции и сложности контента нестабильность – это нормально. Это отличительная черта нынешнего процесса усложнения программ, достаточно опасного и травматичного. Первый четверной риттбергер Юдзуру Ханю исполнил в 2016 году. Теперь в одной только сборной России этим прыжком владеют Макар Игнатов, Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Андрей Анисимов, Илья Яблоков – и это только те, кто сумел приземлить его чисто на соревнованиях.

Петя Гуменник в интервью рассуждал примерно в таком ключе: «В России мужчины начали прыгать старшие квады совсем недавно – риттбергер, флип, лутц, делать не по два четверных, а больше. Конечно, сразу стабильно такой контент никто не выкатывал. Поначалу все борются, падают, но со временем становится легче, выступления получаются стабильнее. Думаю, скоро наши одиночники, в том числе и я, будут более стабильно исполнять все эти прыжки».

Сейчас нет какого-то фатального разрыва в баллах или пропасти в контенте между ребятами из России и из других стран, если не брать в расчёт Сёму Уно на ЧМ и в финале Гран-при. В сезон из-за травмы пока не вошел ещё один фаворит из Японии – Юма Кагияма, но сложно делать какие-то прогнозы без понимания его состояния. Конкретно в этой серии Гран-при наши парни могли бороться за медали, в том числе и в финале серии.

Приведу пример. Баллы Жени Семененко с этапа в Перми не ругал только ленивый, и да – в России действительно судят щедрее. При этом на международном уровне Семененко с прокатами, как в Перми, мог рассчитывать приблизительно на 278-280 баллов. А результат в 280 баллов – это второе место финала Гран-при-2022: Илья Малинин набрал 271,94 балла – с четверным акселем, но при грязной короткой, Сота Ямамото с прокатами жизни набрал 274,35. На Олимпиаде с одним тулупом на «-4» Женя набрал 274,13 – сопоставимые оценки, правда?

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Своим текстом я не хочу запрещать кому-то думать в таком ключе, мне просто хочется показать, что подобные сравнения нелепы и не несут в себе ничего положительного для самих ребят. Глупо вешать на каждую новую надежду этот ярлык и дополнительную ответственность, если кто-то в чём-то не соответствует ожиданиям. Как Плющенко справлялся бы с нынешним уровнем конкуренции и смог бы он стать мультиквадистом? Каким был бы процент чистых прокатов при контенте в три-пять четверных? Мы не можем дать точного ответа на этот вопрос. Сам Евгений Викторович отмечал, что нынче рождаются другие фигуристы.

Уже в эту пятницу мы узнаем нового чемпиона России в мужском одиночном. Кто это будет – кто-то из старых чемпионов или же кто-то на новенького – предсказать невозможно. Но кто бы это ни был – давайте больше не раздавать подобных наследнических званий и обращаться к прошлому. Не нужно втискивать новую жертву в прокрустово ложе, пусть и из благих побуждений.

Пусть они будут самими собой, в таком случае шансы на появление новых легенд гораздо выше.