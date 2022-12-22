«Дальше некуда». Кондратюк провалился на чемпионате России — что с ним произошло?

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске начался довольно бодро и уже не обошёлся без скандала в танцах на льду. Меж тем в мужской дисциплине была по-настоящему драматичная развязка. Пётр Гуменник триумфально выиграл короткую программу, а действующий чемпион страны Марк Кондратюк вылетел из топ-10.
Спортсмен, прославившийся своей невероятной стабильностью, внезапно сдал. Так в чём причина?
Кондратюк провалился и потеряет звание чемпиона России?
Самый главный старт для наших фигуристов начался по-разному: кто-то, как Гуменник, взлетел вверх, показав потрясающие результаты, а кто-то явно выступил не на свой настоящий уровень. Действующий чемпион России Кондратюк в Красноярске как раз оказался в последней группе: фаворит турнира внезапно вылетел из топ-10, заняв 12-е место в короткой программе.
Марк Кондратюк
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Ученик Светланы Соколовской начал прокат с коронного четверного сальхова, но выезд с него вышел очень грязным — степ-аут на грани падения. Затем фигурист прыгнул тройной аксель и перешёл к упрощённому каскаду 3+3 из лутца и тулупа. Увы, сделав первый элемент с серьёзной помаркой, Марк потерял координацию и после второго прыжка плашмя упал на лёд. Выглядело это очень болезненно — наверное, поэтому спортсмена начало шатать на хореографической дорожке и вращениях.
Закончил Кондратюк с явным трудом, и по его лицу было понятно, что хороших оценок после такого выступления точно не стоит ждать. Опасения оправдались — всего 77,50 балла. Похоже, Марк никак не сможет защитить титул и на время потеряет звание лучшего одиночника страны.
«Могу наклоняться, а в Самаре нога не поднималась вообще»
Воспитанника ЦСКА уже привыкли считать лидером сборной России: от невзрачного фигуриста, которого никто не знает, он прошёл путь до чемпиона Европы и Олимпийских игр — в команднике Марк был бесподобен. Поэтому видеть, как в его катании стали появляться систематические ошибки, очень непросто. На шестом этапе российского Гран-при Кондратюк триумфально выиграл короткую программу, но затем в произвольной сорвал четверной лутц, не справился с каскадом с квад-тулупом и даже смазал тройной лутц. В общем, даже бронза подопечного Светланы Соколовской не радовала.
Возникал закономерный вопрос: что происходит? Ответ нашёлся быстро — у спортсмена большие проблемы со здоровьем. После прокатов в Самаре Марк рассказал, что его мучают боли в спине. Минимизировать плохие последствия пытались массажами и заморозкой, но это не помогло. Как итог пришлось сразу же ехать в больницу, где фигурист провёл краткую реабилитацию.
Марк Кондратюк
Фото: РИА Новости
«Положительные тенденции от лечения явно присутствуют. Могу наклоняться, поднимаются обе ноги, а в той же Самаре одна не поднималась вообще. Из-за этого тяжело далась даже обратная дорога домой. Чемодан и вещи мне помогал везти Артур Даниелян», — слова Кондратюка вселяли надежду, но оказалось, что нормализовать привычный контент и тем более выйти на пик формы к Красноярску для спортсмена было невозможно.
«Мне кажется, травма уже обострилась — дальше некуда»
Короткая программа обернулась для Марка целой драмой: он рискнул, проиграл и даже, по его словам, обострил травму, что может поставить под угрозу дальнейшую карьеру. Вот что сказал фигурист журналистам после окончания соревнований:
«Здоровье? Лучше, чем было. Пока, к сожалению, ещё боль присутствует, довольно сильная. Я начал прыгать чуть больше недели назад, был в сомнениях, выступать или не выступать. Четверной прыжок я сделал вчера — первый раз после Самары. Но я решил, что лучше выступить. Не боюсь ли, что обострится травма? Мне кажется, она уже обострилась. Наверное, дальше некуда.
Было ли авантюрой выйти на лёд после травмы и выжать из себя максимум? Конечно, это авантюра. Так же интереснее. Мне очень хотелось. Когда я смотрел прыжковый чемпионат из больницы, было очень жалко, что я не там и ничего поделать не могу. Поэтому решил, что если я смогу хоть что-то прыгать, то я поеду.
Завтра контент будет слабее относительно предыдущих стартов. Мыслей, что не будет сил после сегодняшнего проката, не было. Я постараюсь кататься.
Когда почувствовал, что сегодня не пойдёт? Мне кажется, в Самаре (смеётся). А если серьёзно, то нет таких мыслей. Всегда выходишь и пытаешься сделать максимум. Надежда была, не получилось, бывает. Какая цель на чемпионате России в нынешних реалиях? Наверное, глобально — это медаль. И сборная».
Очень хочется верить, что в жизни Марка вскоре наступит белая полоса. А пока пожелаем ему крепчайшего здоровья и сил перед произвольной программой.
- 22 декабря 2022
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