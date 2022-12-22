Второй день чемпионата России в Красноярске будет не менее интересным.

Сразу шесть фигуристок заявили тройной аксель! А танцоры и парни разыграют медали. LIVE!

Во второй день чемпионата России будут разыграны первые медали: распределятся окончательные места у танцоров и одиночников. После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, а тройка у мужчин — Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

А также наконец вступят в борьбу девушки! Тройной аксель заявили сразу шесть фигуристок: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Софья Самоделкина и Софья Акатьева.