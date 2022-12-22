Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Танцы на льду, произвольный танец
Начало прямой трансляции
09:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, чемпионат России 23 декабря: Туктамышева, Валиева, Трусова, медали у мужчин — трансляция, лайв, онлайн

Сразу шесть фигуристок заявили тройной аксель! А танцоры и парни разыграют медали. LIVE!
Екатерина Авдонина Дарья Кирюхина
,
Камила Валиева и Елизавета Туктамышева
Комментарии
Второй день чемпионата России в Красноярске будет не менее интересным.
Чемпионат России в Красноярске

Во второй день чемпионата России будут разыграны первые медали: распределятся окончательные места у танцоров и одиночников. После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, а тройка у мужчин — Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.

А также наконец вступят в борьбу девушки! Тройной аксель заявили сразу шесть фигуристок: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Софья Самоделкина и Софья Акатьева.

Главный старт сезона уже здесь! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото? Главный старт сезона уже здесь! Где смотреть чемпионат России, кто сразится за золото?
Где смотреть чемпионат России?
Live Валерия Кукалева

Где смотреть чемпионат России?

В полном объёме наблюдать за прокатами фигуристов можно в онлайн-кинотеатре Okko. Как в прямом эфире, так и потом пересмотреть лучшие выступления в записи!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022