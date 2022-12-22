Сразу шесть фигуристок заявили тройной аксель! А танцоры и парни разыграют медали. LIVE!
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Второй день чемпионата России в Красноярске будет не менее интересным.
Во второй день чемпионата России будут разыграны первые медали: распределятся окончательные места у танцоров и одиночников. После ритм-танца лидируют Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, а тройка у мужчин — Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Андрей Мозалёв.
А также наконец вступят в борьбу девушки! Тройной аксель заявили сразу шесть фигуристок: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Муравьёва, Софья Самоделкина и Софья Акатьева.
Live Валерия Кукалева
Где смотреть чемпионат России?
В полном объёме наблюдать за прокатами фигуристов можно в онлайн-кинотеатре Okko. Как в прямом эфире, так и потом пересмотреть лучшие выступления в записи!
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