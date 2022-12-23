Одинаковые баллы, но только одно золото! Почему титул чемпиона России отдали Семененко?

Вот это развязка в мужском одиночном на чемпионате России! Так и хочется выкрикивать штампы-лозунги: «Вы это видели?» или «Такого не ожидал никто!»

Ну правда! Два фигуриста по итогам двух программ набрали одинаковое количество баллов – по 295,07! Думаете, и золота им дали тоже два? А вот и нет. Давайте разбираться, что вообще произошло и почему судьи распределили места именно так?

Как прошла произвольная программа?

После короткой Пётр Гуменник лидировал с отрывом — не безумным, но заметным. Он набрал 104,47 балла, а ближайший преследователь Евгений Семененко — 99,15. В обратном порядке они должны были выступить в произвольной — и Петя следил за выступлением соперника из-за бортика.

До схватки лидеров промежуточное первое место занимал Александр Самарин: ученик Светланы Соколовской, оставшийся без компании после снятия Марка Кондратюка, исполнил только один четверной — лутц в фирменном каскаде с тройным тулупом — но блестяще выкатал программу, пусть и с облегчённым контентом.

Саша мог праздновать место на подиуме, а на лёд вышел Семененко — воспитанник Алексея Николаевича Мишина, который на старте сезона проходил восстановление после травмы и поэтому не форсировал форму. Евгения даже снимали с ранних стартов и переносили камбэк на более поздние этапы Гран-при.

Как оказалось, не зря! Свой второй этап он в блестящем стиле выиграл и оказался идеально готов на чемпионате России в Красноярске. Женя исполнил три четверных — сальхов и два тулупа. Из помарок судьи обнаружили только недокрут на первом кваде — в остальном всё было замечательно, пусть и не максимально (спортсмен потерял уровни на большинстве непрыжковых).

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

Гуменник тоже ответил тремя четверными прыжками, замахнувшись на риттбергер. А вот на втором сальхове случилась ошибка на выезде — как оказалось, она в итоге и стала решающей, критической для фигуриста.

«Когда на сальхове четверном немного дёрнулся, пошатнулся — понял, что сейчас будет прыжок не пойми какой, не могу вообразить, как приземлюсь. В этот момент я понял, что весь свой запас баллов потерял и больше у меня не может быть ни одной ошибки», — прокомментировал Пётр после проката.

Но ошибки, увы, случились. Гуменник сдвоил тройной лутц в каскаде и получил недокрут на риттбергере в этой же комбинации. Было абсолютно непонятно, кто выиграл – поэтому никаких празднований и поцелуев льда не наблюдалось. Петя отправился в «кисс энд край», где его ожидала тренер Вероника Дайнеко.

А теперь следим за руками.

Семененко набрал 195,92 за произвольную и 295,07 по сумме. Рядом с фамилией Гуменника после долгого ожидания на табло зажглись следующие цифры — 190,60.

Занавес, все затаили дыхание, ожидая, когда компьютер посчитает итог…

И тут все ахнули, увидев те же самые баллы — 295,07!!! И как это вообще понимать?! Кому уходит золото? Объявят ли двух чемпионов?

Пётр Гуменник увидел баллы Фото: скрин трансляции Первого канала

Евгений Семененко и Александр Самарин увидели итоговые баллы Фото: скрин трансляции Первого канала

Всё прояснилось в считаные минуты: золото — одно, чемпион — Семененко.

Почему Семененко победил?

Обращаемся к правилам фигурного катания — документ, утверждённый приказом Министерства спорта, опубликован на сайте ФФККР в разделе «Общие документы».

Нам нужен пункт 17,5 — «Определение окончательных результатов». И вот что там говорится:

«В случаях получения равных окончательных результатов в баллах участник/пара/танцевальный дуэт/команда с наивысшим результатом в баллах в произвольной программе получает первое место».

Гендиректор федерации и исполняющий обязанности президента Александр Коган подтвердил это, оперативно дав комментарий «Чемпионату»:

«В случае одинаковой суммы баллов выигрывает тот, кто выигрывает произвольную программу. Произвольную программу выиграл Семененко, поэтому он получил первое место, а Гуменник — второе. Хотя это достаточно уникальный случай, но не везде прописанный в правилах соревнований».

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Вот так. Победа Семененко — абсолютно чистая и заслуженная, и в ней совершенно точно нет никакого заговора. И как же обидно должно быть Пете Гуменнику — уступить даже не сотые балла, а не уступить ничего в принципе. Но таковы правила.