Трусова бросила Тутберидзе из-за жёстких методов. Меж тем Соколовская спасает фигуристов

Саша снялась с чемпионата России — при Этери такое было трудно представить. Её новый тренер завоёвывает медали не через боль.

Отсутствие Александры Трусовой на чемпионате России в Красноярске — большая потеря для всех любителей фигурного катания. Однако Русская ракета тяжело больна и на лёд в таком состоянии выйти не сможет. Во всяком случае, её туда точно не пустит её тренер Светлана Соколовская, чей ученик Марк Кондратюк выбыл из соревновательной заявки днём ранее.

Наставница ЦСКА пропагандирует бережное отношение к здоровью спортсменов и не форсирует работу своих учеников, даже когда на кону важные медали. Возможно, именно поэтому Трусова и перешла в её группу от Этери Тутберидзе, которая имеет несколько другие приоритеты и отличается суровым нравом.

Жёсткие методы перестали устраивать Сашу, и она подобрала для себя специалиста с подходящим режимом тренировок. Но кто сказал, что она теперь перестанет получать награды? Опыт Соколовской говорит иное.

Соколовская совершила ошибку, дав Кондратюку кататься, но исправилась

Чемпионат России в Красноярске один за одним теряет своих лидеров. В первый день соревнований на лёд вышел действующий чемпион страны Марк Кондратюк, но его выступление в короткой программе выдалось крайне неудачным. Фигурист дважды упал и улетел на 12-е место. Бороться за медали в подобной ситуации было бы очень непросто, однако выйти на произвольную программу спортсмен уже не смог — снялся с турнира по медицинским показаниям.

Марк Кондратюк Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На самом деле такое решение довольно логичное — у Марка до сих пор серьёзные проблемы со спиной. Он лишь недавно лежал на больничной койке, проходя реабилитацию, а на этапе Гран-при в Самаре, по его же словам, ему было настолько плохо, что не поднималась одна нога. Кондратюк не был способен даже просто нагнуться, не то что исполнять многооборотные прыжки.

Специалисты, которые видели его последнее выступление, в один голос твердили, что его физическая форма не просто далека от идеала, она даже не похожа на ту, что была два года назад, когда у него не было титулов чемпиона России и Европы и золотой медали олимпийского командника. Некоторые же пошли дальше и раскритиковали фигуриста и, очевидно, его тренера Светлану Соколовскую за попытку показать прокат. С Кондратюком всё понятно — он искренне желал выступить даже сквозь боль, но вот наставница должна была его остановить.

«Это было так грустно, я даже не могла представить, что увижу Марка в таком состоянии. Думаю, это было неправильное решение, это минус для его карьеры. Не надо было выступать в таком состоянии», — посчитала Наталья Бестемьянова, и, видимо, Светлана Владимировна оказалась с ней солидарна: тем же вечером имя Марка исчезло из официальных списков, что никак не могло произойти без вмешательства тренера ЦСКА.

Трусова снялась с чемпионата России — при Тутберидзе такое было невозможно

Более уверенно повела себя Соколовская, когда речь зашла об Александре Трусовой. Сегодня стало известно, что она тоже не выступит на красноярской арене. Фигуристка заболела — в стране бушует грипп, который регулярно выкашивает наших спортсменов: его жертвами уже стали танцорши Ирина Хавронина и Василиса Кагановская. У Саши поднялась высокая температура, и врачи запретили ей выходить на лёд.

«В данный момент я бессильна — у неё температура 39,4. Ночью вызывали врача. Всё, что необходимо для лечения, делается, врачи всё время рядом», — успокоила болельщиков Светлана Владимировна в разговоре с ТАСС.

Наставница явно переживает за своих воспитанников: они пропускают главный старт года, что является минусом как для их карьеры, так и для авторитета тренерской группы, но здоровье Марка и Саши для неё превыше всего.

Александра Трусова и Марк Кондратюк Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Не хочется спекулировать на острых темах, но волей-неволей возникает сравнение с предыдущим тренером Трусовой. В то время как Светлана Соколовская является одним из самых дипломатичных специалистов в фигурном катании, Этери Тутберидзе известна своей высочайшей результативностью за счёт жёсткой дисциплины. Поблажки в «Хрустальном» не дают никому — пропустить чемпионат России в год, когда международных соревнований не предвидится, неприемлемо.

Можно, конечно, сказать, что Трусову никто не заставил бы кататься с такой температурой, но достаточно вспомнить выступление Анны Щербаковой на чемпионате России два года назад — фигуристка едва могла дышать после проката из-за последствий пневмонии. Этери Георгиевна хотела снять спортсменку, но не сделала этого, а в прошлом сезоне она и вовсе настаивала на участии Алёны Косторной в предолимпийском национальном чемпионате, несмотря на то что у неё была сломана рука.

При всём при этом Тутберидзе не бессердечна, просто её методы лишены той доли эмпатии, которая зачастую мешает спортсменам добиваться высоких результатов. В какой-то момент Трусова, славившаяся своим максимализмом, сменила вектор развития и, поняв, что теперь у неё с наставницей разные приоритеты, мирно разошлась с ней, уйдя в группу к тренеру, который предпочитает доказывать, что завоёвывать медали можно без ущерба для здоровья.

Схема Соколовской работает: как специалист много лет спасает Самарина

Светлана Владимировна безоговорочно верит в своих учеников и не бросает их даже в самых трудных жизненных ситуациях. Один из самых опытных её одиночников Александр Самарин не даст соврать. Фигурист перешёл к Соколовской восемь лет назад и с тех пор с попеременным успехом выступает на крупнейших внутренних и зарубежных соревнованиях. Стабильность Саши напрямую зависит от его самочувствия, с которым у него нередко были проблемы.

Больная спина — камень преткновения для Самарина. Она не раз напоминала о себе самым неприятным образом — в 2019 году фигурист перенёс операцию, а два года спустя он едва не завершил спортивную карьеру. Но любовь и забота Соколовской переубедили Сашу, и вместе они начали работать с удвоенной силой.

«Он вырос в прошлом году на два сантиметра — это, считай, два дополнительных килограмма, если не больше. Соответственно, полетели спина, колени. Я возила Сашку в Питер, его положили там в больницу, проверяли, тестировали, что-то подлечивали. Но с финала Кубка России нам пришлось сняться. Тогда, если честно, я совершенно не была уверена, что Сашка захочет продолжать кататься. Даже сказала, что понимаю, насколько непростая ситуация, но приму любое его решение. Дала неделю на то, чтобы всё обдумать. Дня через три-четыре он приходит на каток. С цветами, с шампанским.

У меня тогда аж в голове застучало. А он так искренне: «Простите меня. Никуда от вас не уйду. Давайте потихоньку попробуем продолжать». Вот так потихоньку мы и начали. А затем он пошёл, пошёл, пошёл», — вспоминала Светлана Владимировна — наставница бронзового призёра чемпионата России в Красноярске. Это ли не чудо?! Схема Соколовской рабочая, впрочем, как и Тутберидзе — спортсмены же выбирают то, что подходит им больше.