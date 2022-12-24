В субботу станут известны обладатели медалей в женском одиночном и парном катании.

Борьба Туктамышевой и заруба за золото у пар. Следим за последним днём ЧР. LIVE!

Соревновательная часть чемпионата России завершится в субботу, 24 декабря — останутся только показательные выступления. Медали в Красноярске разыграют сначала спортивные пары, затем одиночницы.

В парном катании место в тройке занимают Анастасия Мишина и Александр Галлямов (85,37 балла), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (84,32), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,23).

У девушек короткую программу выиграла 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева (85,59). Ей уступают Елизавета Туктамышева (82,98) и Софья Муравьёва (79,96). Оставшаяся без элемента Камила Валиева — только четвёртая (76,61).