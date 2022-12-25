«Секс-символ? Звание чемпиона России звучит лучше». Интервью с невероятным Семененко

Евгений, вырвавший титул в невероятной развязке, рассказал о победе и не только.

Любители фигурного катания привыкли, что главная интрига — соревнования одиночниц. Но на чемпионате России 2023 года в Красноярске абсолютной непредсказуемостью выстрелили парни! Евгений Семененко и Пётр Гуменник финишировали с одинаковыми баллами — и, чтобы выявить победителя, пришлось обращаться к регламенту.

Благодаря более высокому результату в произвольной программе победил Семененко. После невероятной развязки Женя побеседовал с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой, ответив на вопросы об ощущениях от нового титула, разговорах о червях во время постановки программы и нашем голосовании на звание секс-символа мужской сборной.

«Кондратюк меня сразу поздравил»

— Бывают ли у тебя какие-то предчувствия перед стартами?

— Подсознательно иногда есть чувство, хорошо выступлю или наоборот. Мне просто нравится Красноярск, у меня здесь всегда были удачные выступления. Это даёт осознание того, что, если и до этого получилось хорошо выступить, значит, и в этот раз должно получиться. Забавно вышло, что и первенство России среди юниоров в 2021 году я выиграл тоже в Красноярске.

— Тебе удалось всё-таки привыкнуть к часовому поясу?

— Четыре часа разницы тяжелее переносить, чем те же 10–12. Но всегда нужно адаптироваться к условиям, которые будут на соревнованиях. Можно сказать, привык.

— Что снилось новому чемпиону России в первую ночь после победы?

— Ничего, мне редко сны снятся.

— Кто уже успел поздравить?

— Поздравлений очень много. Пока практически никому не успел ответить, только самым близким. Но постараюсь ответить всем.

— Предыдущий чемпион России пока ещё не «передавал корону»?

— Марк сразу поздравил. Мы вышли из грин-рума, увиделись в раздевалке, сказал тёплые слова.

— Родители смотрели чемпионский прокат в лайве?

— В лайве они не смотрят, я потом звоню и сообщаю.

— Как в этот раз сообщал маме?

— Просто сказал: «Чисто. Я выиграл».

— Нет ощущения некоторой смазанности победы из-за того, что одинаковые баллы?

— Нет. Победа есть победа (улыбается).

Евгений Семененко на чемпионате России Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Был практически полный разрыв колена»

— В интервью Первому каналу ты отметил, что Петя был для тебя примером, когда вы катались в одной группе. В чём ты на него равнялся?

— Я пришёл в группу в восемь лет, на тот момент у меня не было тройных прыжков. А Петя исполнял уже каскад три-три. Он был на год старше. Я работал, потихоньку изучал новые элементы, и к девяти годам тоже все тройные получались.

— Алексей Николаевич после победы отметил, что ты сумел пройти за год через две тяжелейшие травмы. Про первую совсем не хочется вспоминать, а насчёт второй — ты говорил, что был надрыв задней крестообразной связки…

— После контрольных прокатов травму колена усугубил, при КТ-исследовании выявилось, что только 1/5 часть волокон осталась прикреплена к мыщелку — практически полный разрыв.

— А как ты вообще смог так быстро восстановиться, если был разрыв?

— Я восстановился не быстро. Стоял вопрос и об операции, но консилиумом решили попробовать лечить консервативно: гипс, медикаментозная терапия, ФТЛ. Не хотелось пропускать сезон. Уже говорил ранее, что не исполнял сложные прыжки больше трёх месяцев. Начинал с малого, потом усложнял. Всё под контролем врачей и тренеров.

— Как сейчас: элементы через боль?

— Нет, не скажу, что через боль, но на некоторых элементах может побеспокоить.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

— На учёбе с каждым годом ты узнаешь всё больше, возможно, это как-то поменяло твоё отношение к травмам, к процессу восстановления?

— В большом спорте от травм не застрахован никто.

— Я заметила, что во многих интервью ты с бóльшим интересом рассказываешь про учёбу, нежели про фигурное катание.

— Вам показалось, это не так.

— А любовь к медицине пока не перевешивает любовь к фигурному катанию?

— И там и там мне нравится.

— Илья Авербух в одном из интервью рассказывал, что во время постановки произвольной программы ты очень увлекательно рассказывал про каких-то червей.

— Про гельминтов.

— Как вы вообще к этому пришли, если вы ставили программу под кей-поп?

— Мне просто ставили программу в день сдачи зачёта по биологии. Я до сих пор помню, что вызвался сдавать первым, чтобы успеть на лёд. Сдал, поехал в «Юбилейный» и, к слову, поделился впечатлениями (смеётся).

«Был настроен на чистые прокаты»

— Если говорить про произвольную, постановка по сравнению с контрольными прокатами изменилась. Были какие-то корректировки от специалистов или вы сами решили, придумывали что-то новое?

— Работа у нас ведётся ежедневно. Какие-то фишечки убираем, какие-то — добавляем, смотрим, чтобы техническая часть была на максимуме. Смотрим на всю целостность программы — работа ведётся постоянно.

Евгений Семененко Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

— На чемпионате России не планировал делать риттбергер?

— Нет.

— Решили сделать ставку на стабильность?

— Я не так давно оправился от травмы. Решили, что буду катать тот набор, который катал по ходу сезона.

— Не думал рисковать, зная, что у Пети Гуменника база произвольной чуть повыше и тебе нужно было догонять после короткой?

— Нет, я был настроен на чистые прокаты программ.

— В Перми ты показывал, что белая краска осыпается с волос. А во время выступления она сыпется на лёд?

— Нет, всё в порядке, не осыпается. (Смеётся).

— На каждом старте тебе дарят огромное количество игрушек. Тюлени ещё не выселили брата из комнаты?

— Пока нет.

— Все игрушки у себя оставляешь?

— Пока они у меня все помещаются в комнате. А так, конечно, очень приятно внимание болельщиков, они всегда придумывают для меня сюрпризы. В Москве у меня был тюленепад, в Перми мне дарили игрушки корейской группы Stray Kids. Там у каждого участника группы есть своё характерное животное: восемь участников — восемь видов игрушек. Было тоже приятно. Сейчас на чемпионате России подарили огромного медведя в одежде, которая у меня была на фотосессии.

— А как ты повезёшь этого медведя в Питер?

— Пока не знаю, наверное, упакую и сдам в багаж.

— Дима Алиев тоже выходил с огромным медведем, он пошутил про частный самолёт. Сейчас пока не будете организовывать?

— Не потяну (смеётся).

«Фанаты пишут не зря. Пусть продолжают»

— Твоя популярность растёт с каждым днём. Безусловно, у этого есть много положительных вещей. Но, может быть, ты уже сталкивался с негативной её стороной?

— Негатива не было. Наоборот, мне приятно, что люди поддерживают меня.

— У нас на «Чемпионате» перед чемпионатом России выходил опрос, в котором болельщики выбирали секс-символа в мужском одиночном катании.

— Да, он мне попадался на глаза.

— Ты занял второе место.

— На эти голосовалки я, честно, не обращаю внимания. Единственное, я уже сказал, мне важно, что люди переживают и болеют за меня, это приятно. Звание чемпиона России звучит лучше (смеётся).

— Записки в «ФК+» читаешь?

— Бывает.

— То есть не зря пишут фанаты?

— Не зря. Пусть продолжают (улыбается).

— Насчёт шоу-программ…

— Есть идея, но ничего говорить пока не буду (улыбается).

— Победа на чемпионате России даёт мотивацию продолжать карьеру даже в таких сложных условиях с отстранением?

— Безусловно. Кубок Первого канала сейчас будет, соревнования по шоу-программам, потом финал Гран-при. Я катаюсь, потому что мне это нравится.

— Если про желание говорить — хочется кататься дальше?

— Конечно.