«Секс-символ? Звание чемпиона России звучит лучше». Интервью с невероятным Семененко

Любители фигурного катания привыкли, что главная интрига — соревнования одиночниц. Но на чемпионате России 2023 года в Красноярске абсолютной непредсказуемостью выстрелили парни! Евгений Семененко и Пётр Гуменник финишировали с одинаковыми баллами — и, чтобы выявить победителя, пришлось обращаться к регламенту.
Благодаря более высокому результату в произвольной программе победил Семененко. После невероятной развязки Женя побеседовал с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой, ответив на вопросы об ощущениях от нового титула, разговорах о червях во время постановки программы и нашем голосовании на звание секс-символа мужской сборной.
«Кондратюк меня сразу поздравил»
— Бывают ли у тебя какие-то предчувствия перед стартами?
— Подсознательно иногда есть чувство, хорошо выступлю или наоборот. Мне просто нравится Красноярск, у меня здесь всегда были удачные выступления. Это даёт осознание того, что, если и до этого получилось хорошо выступить, значит, и в этот раз должно получиться. Забавно вышло, что и первенство России среди юниоров в 2021 году я выиграл тоже в Красноярске.
— Тебе удалось всё-таки привыкнуть к часовому поясу?
— Четыре часа разницы тяжелее переносить, чем те же 10–12. Но всегда нужно адаптироваться к условиям, которые будут на соревнованиях. Можно сказать, привык.
— Что снилось новому чемпиону России в первую ночь после победы?
— Ничего, мне редко сны снятся.
— Кто уже успел поздравить?
— Поздравлений очень много. Пока практически никому не успел ответить, только самым близким. Но постараюсь ответить всем.
— Предыдущий чемпион России пока ещё не «передавал корону»?
— Марк сразу поздравил. Мы вышли из грин-рума, увиделись в раздевалке, сказал тёплые слова.
— Родители смотрели чемпионский прокат в лайве?
— В лайве они не смотрят, я потом звоню и сообщаю.
— Как в этот раз сообщал маме?
— Просто сказал: «Чисто. Я выиграл».
— Нет ощущения некоторой смазанности победы из-за того, что одинаковые баллы?
— Нет. Победа есть победа (улыбается).
Евгений Семененко на чемпионате России
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
«Был практически полный разрыв колена»
— В интервью Первому каналу ты отметил, что Петя был для тебя примером, когда вы катались в одной группе. В чём ты на него равнялся?
— Я пришёл в группу в восемь лет, на тот момент у меня не было тройных прыжков. А Петя исполнял уже каскад три-три. Он был на год старше. Я работал, потихоньку изучал новые элементы, и к девяти годам тоже все тройные получались.
— Алексей Николаевич после победы отметил, что ты сумел пройти за год через две тяжелейшие травмы. Про первую совсем не хочется вспоминать, а насчёт второй — ты говорил, что был надрыв задней крестообразной связки…
— После контрольных прокатов травму колена усугубил, при КТ-исследовании выявилось, что только 1/5 часть волокон осталась прикреплена к мыщелку — практически полный разрыв.
— А как ты вообще смог так быстро восстановиться, если был разрыв?
— Я восстановился не быстро. Стоял вопрос и об операции, но консилиумом решили попробовать лечить консервативно: гипс, медикаментозная терапия, ФТЛ. Не хотелось пропускать сезон. Уже говорил ранее, что не исполнял сложные прыжки больше трёх месяцев. Начинал с малого, потом усложнял. Всё под контролем врачей и тренеров.
— Как сейчас: элементы через боль?
— Нет, не скажу, что через боль, но на некоторых элементах может побеспокоить.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
— На учёбе с каждым годом ты узнаешь всё больше, возможно, это как-то поменяло твоё отношение к травмам, к процессу восстановления?
— В большом спорте от травм не застрахован никто.
— Я заметила, что во многих интервью ты с бóльшим интересом рассказываешь про учёбу, нежели про фигурное катание.
— Вам показалось, это не так.
— А любовь к медицине пока не перевешивает любовь к фигурному катанию?
— И там и там мне нравится.
— Илья Авербух в одном из интервью рассказывал, что во время постановки произвольной программы ты очень увлекательно рассказывал про каких-то червей.
— Про гельминтов.
— Как вы вообще к этому пришли, если вы ставили программу под кей-поп?
— Мне просто ставили программу в день сдачи зачёта по биологии. Я до сих пор помню, что вызвался сдавать первым, чтобы успеть на лёд. Сдал, поехал в «Юбилейный» и, к слову, поделился впечатлениями (смеётся).
«Был настроен на чистые прокаты»
— Если говорить про произвольную, постановка по сравнению с контрольными прокатами изменилась. Были какие-то корректировки от специалистов или вы сами решили, придумывали что-то новое?
— Работа у нас ведётся ежедневно. Какие-то фишечки убираем, какие-то — добавляем, смотрим, чтобы техническая часть была на максимуме. Смотрим на всю целостность программы — работа ведётся постоянно.
Евгений Семененко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
— На чемпионате России не планировал делать риттбергер?
— Нет.
— Решили сделать ставку на стабильность?
— Я не так давно оправился от травмы. Решили, что буду катать тот набор, который катал по ходу сезона.
— Не думал рисковать, зная, что у Пети Гуменника база произвольной чуть повыше и тебе нужно было догонять после короткой?
— Нет, я был настроен на чистые прокаты программ.
— В Перми ты показывал, что белая краска осыпается с волос. А во время выступления она сыпется на лёд?
— Нет, всё в порядке, не осыпается. (Смеётся).
— На каждом старте тебе дарят огромное количество игрушек. Тюлени ещё не выселили брата из комнаты?
— Пока нет.
— Все игрушки у себя оставляешь?
— Пока они у меня все помещаются в комнате. А так, конечно, очень приятно внимание болельщиков, они всегда придумывают для меня сюрпризы. В Москве у меня был тюленепад, в Перми мне дарили игрушки корейской группы Stray Kids. Там у каждого участника группы есть своё характерное животное: восемь участников — восемь видов игрушек. Было тоже приятно. Сейчас на чемпионате России подарили огромного медведя в одежде, которая у меня была на фотосессии.
— А как ты повезёшь этого медведя в Питер?
— Пока не знаю, наверное, упакую и сдам в багаж.
— Дима Алиев тоже выходил с огромным медведем, он пошутил про частный самолёт. Сейчас пока не будете организовывать?
— Не потяну (смеётся).
«Фанаты пишут не зря. Пусть продолжают»
— Твоя популярность растёт с каждым днём. Безусловно, у этого есть много положительных вещей. Но, может быть, ты уже сталкивался с негативной её стороной?
— Негатива не было. Наоборот, мне приятно, что люди поддерживают меня.
— У нас на «Чемпионате» перед чемпионатом России выходил опрос, в котором болельщики выбирали секс-символа в мужском одиночном катании.
— Да, он мне попадался на глаза.
— Ты занял второе место.
— На эти голосовалки я, честно, не обращаю внимания. Единственное, я уже сказал, мне важно, что люди переживают и болеют за меня, это приятно. Звание чемпиона России звучит лучше (смеётся).
— Записки в «ФК+» читаешь?
— Бывает.
— То есть не зря пишут фанаты?
— Не зря. Пусть продолжают (улыбается).
— Насчёт шоу-программ…
— Есть идея, но ничего говорить пока не буду (улыбается).
— Победа на чемпионате России даёт мотивацию продолжать карьеру даже в таких сложных условиях с отстранением?
— Безусловно. Кубок Первого канала сейчас будет, соревнования по шоу-программам, потом финал Гран-при. Я катаюсь, потому что мне это нравится.
— Если про желание говорить — хочется кататься дальше?
— Конечно.
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