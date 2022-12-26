Выбираем тренера года! Смогут ли Мишин, Плющенко и Соколовская опередить Тутберидзе?

Алексей Мишин

Достижения учеников: золото и бронза чемпионата России (Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева), четыре победы на этапах Гран-при России (две — Елизавета Туктамышева, по одной — Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин)

Алексей Николаевич продолжает виртуозно и бережно вести карьеру своей лучшей воспитанницы — Елизаветы Туктамышевой, которая не смогла отобраться на ОИ, но, как всегда, расцвела в постолимпийском сезоне и сперва выиграла два этапа Гран-при России у более юных конкуренток, а затем завоевала бронзу чемпионата России.

А ещё у Мишина растёт целая плеяда талантливых одиночников. Евгений Семененко уже закрепился в качестве одного из лидеров сборной и на тоненького взял золото чемпионата России — набрал одинаковое число баллов с Петром Гуменником, и только произвольная программа выявила чемпиона.

А ранее Глеб Лутфуллин сенсационно выиграл этап Гран-при. Михаила Коляду преследуют неудачи, но Профессор ни в коем случае его не списывает. И ведь это речь только о сборниках — Лутфуллина нет даже в резерве!