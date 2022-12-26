Выбираем тренера года! Смогут ли Мишин, Плющенко и Соколовская опередить Тутберидзе?

2022 год подходит к концу, а значит, пора подвести его итоги. Прежде чем в решающей битве сойдутся спортсмены, «Чемпионат» предлагает читателям выбрать лучшего тренера России. Оцениваем за заслуги именно календарного года, куда вошли Олимпийские игры, чемпионат Европы, серия Гран-при России и чемпионат России, завершившийся пару дней назад.
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Светлана Соколовская
Достижения учеников: золотая медаль ОИ (Марк Кондратюк — командная), золотая медаль чемпионата Европы (Марк Кондратюк), две победы на этапах Гран-при России (Марк Кондратюк, Софья Самоделкина), бронза чемпионата России (Александр Самарин)
До прошлого сезона Светлану Владимировну знали в основном благодаря Александру Самарину, но Марк Кондратюк вознёс тренера на новые высоты, отобравшись на международные старты. Марк взял титул чемпиона Европы, а потом не дрогнул в командном турнире Олимпиады и помог команде ОКР завоевать золото.
В межсезонье к Соколовской перешла юная и очень талантливая Софья Самоделкина, а после контрольных прокатов — Александра Трусова. Выиграть этапы российского Гран-при удалось лишь Марку и Соне, но Саша Трусова и Саша Самарин не остались без медалей.
Чемпионат России получился для тренера ЦСКА не самым удачным и не самым простым: Трусова и Кондратюк снялись по болезни, Самоделкина провалилась, но Самарин не подвёл и вырвал такую нужную бронзу.
Алексей Мишин
Достижения учеников: золото и бронза чемпионата России (Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева), четыре победы на этапах Гран-при России (две — Елизавета Туктамышева, по одной — Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин)
Алексей Николаевич продолжает виртуозно и бережно вести карьеру своей лучшей воспитанницы — Елизаветы Туктамышевой, которая не смогла отобраться на ОИ, но, как всегда, расцвела в постолимпийском сезоне и сперва выиграла два этапа Гран-при России у более юных конкуренток, а затем завоевала бронзу чемпионата России.
А ещё у Мишина растёт целая плеяда талантливых одиночников. Евгений Семененко уже закрепился в качестве одного из лидеров сборной и на тоненького взял золото чемпионата России — набрал одинаковое число баллов с Петром Гуменником, и только произвольная программа выявила чемпиона.
А ранее Глеб Лутфуллин сенсационно выиграл этап Гран-при. Михаила Коляду преследуют неудачи, но Профессор ни в коем случае его не списывает. И ведь это речь только о сборниках — Лутфуллина нет даже в резерве!
Тамара Москвина
Достижения учеников: золотая и бронзовые медали ОИ (Анастасия Мишина/Александр Галлямов — в командном и личном турнирах), золотая и бронзовая медали чемпионата Европы (Мишина/Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский), золото и серебро чемпионата России (Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский), четыре победы на этапах Гран-при России (по две — у обеих пар)
Тамара Николаевна вместе с Артуром Минчуком ведёт две топовые пары сборной России из трёх, и ведёт успешно: Мишина и Галлямов к прошлогоднему золоту чемпионата мира добавили европейское, а также командный титул олимпийских чемпионов. В личном турнире получилось не так круто: Настю и Сашу обошла пара Этери Тутберидзе.
Бойкова и Козловский финишировали третьими на Европе, а вот на олимпийском льду удачи не хватило — пара заняла самое обидное четвёртое место, пропустив не только соотечественников, но и китайский дуэт. Зато ребята отыгрались на чемпионате России и взяли второй титул.
Этери Тутберидзе
Достижения учеников: две золотые медали ОИ (Анна Щербакова — личная, Камила Валиева — командная), две серебряные медали ОИ (Александра Трусова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов — личные), четыре медали чемпионата Европы (Камила Валиева — золото, Анна Щербакова и Евгения Тарасова/Владимир Морозов — серебро, Александра Трусова — бронза), три победы на этапах Гран-при России (две — Камила Валиева, одна — Аделия Петросян), золото, серебро и бронза чемпионата России (Софья Акатьева, Камила Валиева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов)
Заслуженный тренер России продолжает ковать чемпионов: воспитанники Этери Георгиевны в 2022 году завоевали золотые медали нескольких важнейших международных стартов и не сбавили оборотов в первой половине внутрироссийского сезона: Камила Валиева выиграла два этапа серии Гран-при России, Аделия Петросян — один, Софья Акатьева отметилась двумя вторыми местами. А на чемпионате России воспитанники Тутберидзе порадовали тренера полным комплектом наград.
Отличный год Тутберидзе омрачает незакрытое допинговое дело Валиевой, которое расследует Спортивный Арбитражный суд (CAS).
Вероника Дайнеко
Достижения учеников: серебро чемпионата России и победа на этапе Гран-при России (Пётр Гуменник)
Новый внутрироссийский сезон стал настоящим прорывом для лучшего ученика Вероники Дайнеко — Петра Гуменника. Он успешно выполняет три четверных в произвольной программе и стремится к большему: на московском этапе стал триумфатором, а на чемпионате России… завоевал серебро с нулём (!) баллов отставания от Евгения Семененко! Чтобы выяснить, кому отдавать победу, пришлось шерстить регламент.
Евгений Плющенко
Достижения учеников: два вторых места на этапах Гран-при России (Софья Муравьёва), четыре победы на этапах юниорского Гран-при (Вероника Жилина, Софья Титова)
Алексей Ягудин по делу назвал Евгения Плющенко начинающим тренером — его основные успехи в завершающемся году были за юниорками. Вероника Жилина и Софья Титова вынесли четыре юниорских этапа подряд!
А на взрослых соревнованиях блистает Софья Муравьёва и её стабильнейший тройной аксель. Соня дважды заняла второе место на этапах Гран-при и повторила этот результат на прыжковом турнире. На чемпионате России Муравьёва осталась четвёртой, но с такой фигуристкой у Плющенко есть всё, чтобы достичь олимпийских высот и в качестве тренера.
Евгений Рукавицын
Достижения учеников: две победы на этапах Гран-при России (Дмитрий Алиев)
Евгению Владимировичу удалось реанимировать своего лучшего ученика — после неудачного олимпийского сезона Дима Алиев вернулся сильнее, чем прежде, и выиграл два этапа Гран-при России.
У Макара Игнатова суперсложный контент пока не выливается в призовые места, но ведь кому-то нужно и рисковать? А переход в межсезонье Артура Даниеляна доказывает востребованность Рукавицына и его тренерского подхода. Артур восстанавливался после травмы и на одном из этапов Гран-при почти добрался до тройки!
Александр Жулин
Достижения учеников: золотая и серебряная медали ОИ (Виктория Синицина/Никита Кацалапов — в командном и личном турнирах), золото чемпионата Европы (Синицина/Кацалапов), серебро чемпионата России (Елизавета Шанаева/Павел Дрозд), победа на этапе Гран-при России (Софья Тютюнина и Андрей Багин)
Главная пара Жулина — Виктория Синицина и Никита Кацалапов — добились максимума: взяли командное золото Олимпиады (Никита — второе) и финишировали вслед за недосягаемыми французами Пападакис/Сизероном в личном турнире. Победа на Европе, где Гийома и Габриэлы не было, стала делом техники.
В межсезонье к Жулину перешли новообразованные дуэты: Софья Тютюнина/Андрей Багин и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. Соня и Андрей выиграли один из этапов Гран-при России и привезли одно серебро, а в активе Лизы и Паши — два вторых места. А главное — серебро чемпионата России. Отличная работа тренерского штаба!
Виктория Буцаева
Достижения учеников: два вторых места на этапах Гран-при России (Алексей Ерохов, Илья Яблоков)
Олимпийские медали и победы на международных соревнованиях — это круто, но попробуйте добиться признания с фигуристами, которые не блистали на главных стартах! Виктории Буцаевой это удалось, а её учеников теперь обсуждают в фигурнокатательных кругах. И Алексей Ерохов, и Илья Яблоков заставили о себе говорить, когда заняли вторые места на своих этапах Гран-при России. Им обоим есть куда прогрессировать – и сильнее прославить имя тренера.
Ирина Жук/Александр Свинин
Достижения учеников: серебро чемпионата Европы (Александра Степанова/Иван Букин), две победы на этапах Гран-при России (Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный)
Главный проект Жук и Свинина — Александра Степанова и Иван Букин, которые наконец-то приехали на Олимпийские игры после странного недопуска в 2018 году и заняли достойное шестое место, справившись с нервами от дебюта на столь сложном и престижном соревновании. На чемпионате Европы месяцем ранее Саша и Иван взяли серебро — уступили только лидерам сборной Синициной и Кацалапову. Отличный результат!
Перед стартом нового сезона лидеры тренерской группы Жук/Свинина взяли карьерную паузу, и внимание тренеров переключилось на новую пару — Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного. Ребята с ходу выиграли два этапа и имели шанс побороться за золото чемпионата России — но, к сожалению, приняли решение прекратить партнёрство.
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