Конфликт Трусовой с Первым каналом — вина её отца. Когда-то он нападал и на Плющенко

Сашу не устраивала критика Ягудина и Тарасовой, поэтому их попросили отстранить. Точно так же, как хотели выгнать Косторную из «Ангелов».

Время скандалов в фигурном катании! Давний конфликт Трусовой и Первого канала наконец оброс подробностями, и оказалось, что жертва не Саша, а представители СМИ. Показательная порка во время этапа Гран-при в Самаре, когда фигуристку намеренно не брали в кадр и не звали на флеш-интервью, были лишь острой реакцией на неадекватные просьбы со стороны отца спортсменки.

Вячеслав Трусов выразил недовольство работой Татьяны Тарасовой и Алексея Ягудина, которые якобы жёстко критиковали Русскую ракету в прямом эфире, и потребовал их отстранения.

Очень похоже на случай, когда Трусову не устраивало соседство с Алёной Косторной на катке у Евгения Плющенко. Тогда отец фигуристки тоже устроил разбирательства на повышенных тонах.

Первый канал травил Трусову после разрыва отношений?

В последнее время имя Александры Трусовой ассоциируется только с масштабным конфликтом с Первым каналом. На этапе Гран-при России в Самаре фигуристка неожиданно появилась без фирменной нашивки главного транслятора соревнований, а в прямом эфире тысячи болельщиков услышали странный диалог между комментаторами Александром Гришиным и Максимом Траньковым. Новая «политика партии» гласила, что отношения между каналом и Русской ракетой окончательно разрушены.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Причины не оглашались — оставалось лишь гадать, что же заставило Сашу отказаться от сотрудничества, которое длилось уже не один год. Тем не менее последствия были не очень приятными: Первый отреагировал резко и перестал брать Трусову в кадр, а затем и приглашать в традиционные флеш-интервью после прокатов. Вмешаться пришлось даже Светлане Соколовской, которая самоотверженно постаралась защитить ученицу от негатива извне. «Если меня слышно, я в неё очень верю», — сказала тренер, чтобы хоть как-то поддержать Сашу.

Однако Королева квадов известна своим несгибаемым характером и вскоре ответила ударом на удар. Трусова заключила договор с конкурентом Первого канала — «Матч ТВ». Спортсменка будет писать для них эксклюзивные материалы в качестве колумниста.

Отец Трусовой набросился на Ягудина и Тарасову

И вот детали этой необычной конфронтации всплыли наружу. Оказалось, в ситуации замешан отец Трусовой — Вячеслав. Он был недоволен освещением выступлений дочери и потребовал у Первого канала отстранить от комментаторской работы Татьяну Тарасову и Алексея Ягудина: якобы они жёстко критиковали Сашу, задевая её за живое.

Подобный ультиматум никого не устроил, тем более претензии кажутся необоснованными. Татьяна Анатольевна сейчас практически не участвует в соревновательных проектах из-за проблем со здоровьем, а Алексей, даже несмотря на склонность к чрезмерной эмоциональности во время прямых эфиров, редко выражает своё недовольство по отношению к участницам женского одиночного катания. Как бы это ни звучало, девочкам Ягудин указывает на недостатки мягче, включая и Сашу. Поэтому слова Вячеслава Трусова его возмутили, а нападки на его бывшего тренера и вовсе вывели из себя.

«Я не знаком лично ни с Сашей, ни с её отцом. Я всегда с уважением относился к Саше, её достижениям и мастерству. Даже не совсем понимаю, в чём суть претензий. Но, каким бы хорошим спортсменом ни была Александра Трусова, такие требования со стороны родственников — это нонсенс. Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?

Но я не в обиде на отца Александры. И готов принять удар на себя. Пусть критикует меня. Но вот трогать Тарасову никому не позволю. Татьяна Анатольевна всегда поддерживала девочек больше всех. И выдвигать требования отстранить от комментирования Тарасову возмутительно», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.

Татьяна Анатольевна тоже не промолчала, заметив, что имеет право высказывать своё профессиональное мнение:

«Я читала, что он написал, там сказано про судейство. Скажу честно, в первый раз с таким столкнулась. Отработав 50 лет, впервые вижу, чтобы родители говорили подобное и в таком тоне. Я с Сашей в хороших отношениях, и, если бы её что-то волновало, она бы мне сказала.

Она, безусловно, талантливая девочка, но мне может что-то нравиться, а что-то — нет. Я профессионал и имею право говорить о недостатках и озвучивать пожелания. Вдобавок ко всем прыжкам я хочу видеть умопомрачительное вращение. А отец Александры непрофессиональный человек в нашем деле, на мой взгляд, он не должен делать подобные замечания», — сказала легендарная наставница в разговоре с Woman.ru.

Алексей Ягудин и Татьяна Тарасова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Официальное заявление поступило и от участника скандала. Вот что сказали в пресс-службе Первого канала:

«Первый всегда освещал карьеру Александры Трусовой корректно и с уважением к её труду и достижениям, в спортивных трансляциях, новостных выпусках и специальных материалах, посвящённых только Александре. В этом сезоне её отец Вячеслав Трусов действительно выдвинул ряд требований, в числе прочих — по назначению комментаторов и ведущих любых передач с участием Александры, а также по поводу критики в её адрес.

Телеканал хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. А те вправе свободно выражать своё профессиональное мнение в эфире», — приводит слова пресс-службы «РБК-Спорт».

Скандал с Плющенко — тоже дело рук отца Трусовой

Ссора Трусовой и Первого канала сам по себе неприятный эпизод, но ещё обиднее, что он бросает тень на саму Сашу. Некоторые фанаты считают, что инициатором скандала была фигуристка, когда очевидно, что это не так. Нет никаких сомнений в том, что Вячеслав действовал из любви к дочери, но уже не первый раз получается обратное.

По данным «Бизнес Онлайн», во времена занятий в академии Евгения Плющенко у Трусова-старшего уже был разговор на повышенных тонах с руководителем школы. Двукратный олимпийский чемпион следом за Русской ракетой принял в «Ангелы» Алёну Косторную, что не понравилось отцу Александры и, возможно, ей самой. Как сообщил журналист Рустам Имамов, от Евгения требовали отчислить чемпионку Европы — 2020 (тенденция отменять людей началась именно с этой просьбы), поскольку она являлась прямой конкуренткой Трусовой. Плющенко не поддался на провокации, но пошёл на компромисс: Алёна из «Ангелов» никуда не ушла, но лично заниматься с ней тренер перестал.

Евгений Плющенко и Александра Трусова Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Нельзя сказать, повлияло ли это как-то на отношения Саши и Евгения Викторовича, но обстановка явно не располагала к плодотворному сотрудничеству. В итоге оно прекратилось, что лишь подтверждает, что вмешательство родителей спортсменов в их профессиональную карьеру порой чревато жуткими последствиями. Трусова нашла крупного партнёра, но вместе с тем рассорилась с другим федеральным каналом, который владеет правами на показ соревнований по фигурному катанию в стране. Игнорировать это попросту глупо. Очень хочется, чтобы вся эта история закончилась как можно скорее, но, вероятно, слова и действия отца фигуристки дадут о себе знать.