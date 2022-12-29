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Лучшая российская фигуристка 2022 года, голосование, опрос, рейтинг: Валиева, Щербакова, Туктамышева, Трусова, Акатьева

Выбираем лучшую фигуристку России 2022 года
Валерия Кукалева
Лучшая российская фигуристка 2022 года
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Самое важное голосование!

А вот и подведение главного итога года! Набирайтесь сил, запасайтесь чаем, кофе и вперёд — голосовать за любимую фигуристку. Как же решить? Поддержать стабильную Камилу Валиеву, несмотря на допинговый скандал? Отдать голос олимпийской чемпионке Анне Щербаковой, которая в новом сезоне так и не вышла на соревновательный лёд? Вспомнить легендарные пять четверных Александры Трусовой? Или — если выбирать наверняка — поставить на первое место Елизавету Туктамышеву?

В общем, выбирайте и расставляйте фигуристок по местам! И мы вам не завидуем.

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Рейтинг: лучшие фигуристки-одиночницы России 2022 года
Елизавета Туктамышева
Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС
1 место

Елизавета Туктамышева

  • Чемпионат России: бронза;
  • этапы Гран-при России: два первых места.

Лиза – настоящая народная чемпионка! Недавно ей исполнилось 26 лет, и на своём 15-м чемпионате России она завоевала бронзовую медаль. А на этапах Гран-при чуть раньше вовсе одержала две победы, опередив молодых соперниц! Так что 26 — абсолютно точно не предел, и Елизавета собирается продолжать. А тройной аксель до сих пор с ней и стал только лучше, как и программы: женственные, осознанные и зажигательные.

Анна Щербакова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
2 место

Анна Щербакова

  • Олимпийские игры: золото в личном турнире;
  • чемпионат Европы: серебро.

После великолепной победы на Олимпиаде новая чемпионка Игр не стала начинать новый сезон: Анна восстанавливалась после травмы, участвовала в шоу и пробовала себя в роли ведущей «Ледникового периода». Но как забыть при этом её главное достижение? В Пекине Аня прыгнула два четверных и блестяще откатала обе программы. Её золото — единственное личное среди всей женской олимпийской сборной.

Александра Трусова
Фото: РИА Новости
3 место

Александра Трусова

  • Олимпийские игры: серебро в личном турнире;
  • чемпионат Европы: бронза;
  • этапы Гран-при России: 2-е и 3-е места.

Можно сказать только одно слово — ПЯТИКВАДКА! Саша исполнила свою мечту и сделала в произвольной программе Олимпийских игр то, чего ранее никто из фигуристок не делал: приземлила пять четверных прыжков. Выдающееся достижение не помогло Александре стать олимпийской чемпионкой, из-за чего в фанатских кругах до сих пор ведутся оживлённые споры.

Трусова сорвалась на истерику, узнав результат, но, несмотря на эмоциональные заявление, не завершила карьеру: выступила на контрольных прокатах, а затем ушла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской и под руководством нового тренера взяла два подиума на этапах Гран-при России. С чемпионата России ей пришлось сняться из-за высокой температуры.

Камила Валиева
Фото: РИА Новости
4 место

Камила Валиева

  • Олимпийские игры: золото в командном турнире, 4-е место в личном;
  • чемпионат Европы: золото;
  • чемпионат России: серебро;
  • этапы Гран-при России: два первых места;
  • чемпионат России по прыжкам: 1-е место.

Камила стабильнейше провела сезон, начав его победой на чемпионате Европы и двумя великолепными прокатами в командном турнире Олимпийских игр. Затем случился допинговый скандал, но на фигуристку не наложили отстранение — Валиева вышла на лёд и в личном зачёте, но не справилась с нервами в произвольной программе и не сумела завоевать медаль.

Пока в ВАДА и РУСАДА разбираются, что делать с положительной допинг-пробой дальше, Камила не сдаётся: она вошла в новый сезон и выиграла два этапа Гран-при России, хотя не успела восстановить ультра-си и падала с четверных тулупов. Но на прыжковом турнире и чемпионате России квад был на месте: как следствие — победа и второе место.

Софья Акатьева
Фото: РИА Новости
5 место

Софья Акатьева

  • Чемпионат России: золото;
  • этапы Гран-при России: 2-е и 3-е места;
  • первенство России: 1-е место.

Новая чемпионка России шла к титулу поступенно, и это только доказывает, какой сильный у неё характер! Начав соревноваться среди взрослых после победы на первенстве России (и отменённого для России ЮЧМ), Соня не сразу пришла к победам. На своём первом этапе Гран-при она проиграла Камиле Валиевой, хотя и откаталась чисто, на втором уступила и серебро, пропустив вперёд Елизавету Туктамышеву и Софью Муравьёву.

Зато на чемпионате России Акатьева собралась и выдала максимум! Тройной аксель — в короткой программе, два четверных тулупа — в произвольной. Этери Тутберидзе была довольна талантливой ученицей.

Софья Самоделкина
Фото: РИА Новости
6 место

Софья Самоделкина

  • Чемпионат России: 11-е место;
  • этапы Гран-при России: 1-е и 2-е места;
  • первенство России: 2-е место.

После тяжёлого межсезонья и восстановления от травмы Софа начала сезон с новым тренером — Светланой Соколовской. У неё не получилось сразу всё, как и у Саши Трусовой, но первое и второе места на Гран-при России показывают, что фигуристка вместе с наставницей движутся в правильном направлении.

Самоделкина была готова зажечь на чемпионате России, расчехлив тройной аксель и четверные, но завалила обе программы. Как оказалось потом, у фигуристки уже начинался грипп.

Ксения Синицына
Фото: РИА Новости
7 место

Ксения Синицына

  • Чемпионат России: 8-е место;
  • этапы Гран-при России: 3-е и 4-е места.

Участница международных этапов Гран-при в межсезонье хотела перейти в парное катание и выступать с Георгием Куницей, но не задалось — и хорошо, потому что Россия не потеряла очень талантливую одиночницу.
Ксюша учит четверной тулуп, но пока ни разу не приземлила его на соревнованиях. Да и так ли это ей нужно? В первую очередь её выделяет нежное женственное катание, к которому очень сложно остаться равнодушным.

Алина Горбачёва
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
8 место

Алина Горбачёва

  • Чемпионат России: 9-е место;
  • этапы Гран-при России: 3-е и 4-е места;
  • первенство России: 7-е место.

Отметилась первым на чемпионате России — 2023 четверным, исполнив четверной сальхов в каскаде — так что не только фигуристки из сильнейшей разминки прыгают квады. Представляющая Тверскую область Алина стала девятой, но лучшим её воспоминанием наверняка станет третье место на заключительном этапе Гран-при в Перми. Там она уступила только Елизавете Туктамышевой и Софье Акатьевой.

Аделия Петросян
Фото: РИА Новости
9 место

Аделия Петросян

  • Чемпионат России: 5-е место;
  • этап Гран-при России: 1-е место;
  • первенство России: 5-е место.

Ещё одна история преодоления. На первенстве России ещё в прошлом сезоне Аделия стала только пятой и не сумела отобраться на юниорский чемпионат мира, куда Россия в итоге не поехала. В новом сезоне она вернулась сильнее и выиграла этап Гран-при России у Самоделкиной и Трусовой, но получила травму и пропустила прыжковый турнир. К чемпионату России Петросян была в строю с тройным акселем и разными четверными и заняла достойное пятое место.

Анастасия Зинина
Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»
10 место

Анастасия Зинина

  • Чемпионат России: 6-е место;
  • этапы Гран-при России: 3-е и 4-е места;
  • первенство России: 18-е место.

В новом сезоне Настя искала себя и, кажется, нашла. После последнего места на юниорском чемпионате России и громкого расставания с академией Плющенко она перешла в группу Алексея Василевского и Юлии Лавренчук. И всё стало получаться!

Зинина стала третьей на первом же этапе Гран-при, оставшись позади Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой. Потом были четвёртое место и достойнейший финиш в топ-6 на чемпионате России. То ли ещё будет — ведь Настя владеет четверными прыжками.

Софья Муравьёва
Фото: РИА Новости
11 место

Софья Муравьёва

  • Чемпионат России: 4-е место;
  • этапы Гран-при России: два вторых места;
  • чемпионат России по прыжкам: 2-е место;
  • первенство России: 3-е место.

Воспитанница Евгения Плющенко находится очень-очень близко к супертопу и постепенно реализует свой потенциал. Соня стабилизировала тройной аксель, что позволило ей стабильно пройти серию Гран-при России с двумя вторыми местами и стать серебряным призёром прыжкового чемпионата России.

Но на главном старте страны аксель в произвольной программе подвёл, и Муравьёва осталась вне призовой тройки. Плющенко был недоволен, но вместе с ученицей они точно знают, что и как нужно исправить.

Вероника Яметова
Фото: РИА Новости
12 место

Вероника Яметова

  • ·Чемпионат России: 7-е место;
  • этапы Гран-при России: 2-е и 4-е места;
  • финал Кубка России – 1-е место.

Настоящее открытие постолимпийского сезона, пусть и предсказуемое после победы в финале Кубка России! Вероника заняла четвёртое место на втором этапе Гран-при, отстав всего на несколько баллов от Александры Трусовой, а уже через неделю стояла на пьедестале с серебром, и впереди была только недосягаемая Камила Валиева.

Вот это прорыв от воспитанницы Елены Левковец! При этом стоит обратить внимание, что Яметова не относится к московской или питерской школе фигурного катания и представляет на соревнованиях Свердловскую область.

Ксения Гущина
Фото: РИА Новости
13 место

Ксения Гущина

  • Чемпионат России: 10-е место;
  • этапы Гран-при России: 3-е и 4-е места.

Летом фигуристка переехала из Перми в Санкт-Петербург и стала тренироваться у Кирилла Давыденко. Сотрудничество сразу принесло свои плоды: чего стоит третье место этапа Гран-при России вслед за Самоделкиной и Трусовой? Да и топ-10 чемпионата России — отличный результат для прогрессирующей фигуристки.

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