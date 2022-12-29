«Она демон, а я схожу с ума». Интервью с сенсационными призёрами чемпионата России

Танцы на льду считаются самым предсказуемым видом фигурного катания, но даже здесь порой не обходится без сюрпризов. На чемпионате России в Красноярске сенсацию подарили Елизавета Пасечник и Максим Некрасов – пара, которая образовалась всего лишь восемь месяцев назад. Подопечные Алексея Горшкова вполне успешно выступали на этапах Гран-при России, но на медаль национального первенства особо не рассчитывали: понимали, что ещё слишком мало катаются вместе. Что ж, спорт любит сюрпризы!

На следующий день после сенсационного результата Пасечник и Некрасов поговорили с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной. В эксклюзивном интервью Лиза и Максим поделились, как ощущают себя, будучи бронзовыми призёрами чемпионата России, высказались об очереди в танцах на льду и очень много рассказали о себе.

«Ещё нет осознания того, что мы стали бронзовыми призёрами чемпионата России. Просто шок»

— Как ощущаете себя спустя сутки после медали?



Лиза: Ещё нет осознания того, что мы стали бронзовыми призёрами чемпионата России. Порой появляется в мыслях, насколько это здорово (улыбается). Но я ещё всё равно нахожусь в прострации, пока нет полного осознания.



Максим: Просто шок.



Лиза: Шок, правда. Неожиданно и приятно. Мы работали, стремились к этому результату, конечно же. Слава богу, что так сложилось.

— То есть вы вообще не ожидали, что такое может произойти?



Максим: Мы просто хотели показать себя здесь.



Лиза: Мы не гнались за местами, мы просто хотели продемонстрировать всё то, что мы умеем. Работа была проведена колоссальная. На самом деле, правда не задумывались о местах.



Максим: Вообще ни о чём не думали. Загадывать, что мы будем на пьедестале — нет, такого не было. Где-то это закрадывалось в голове, но мы новая пара. Решили, что не будем загадывать, будем смотреть по факту.

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

— А была, может быть, цель войти в топ-6, чтобы в сборную попасть?



Лиза: Это да, мы нацеливались на сборную, а дальше как пойдёт.



— Вообще, танцы на льду считаются самым предсказуемым видом фигурного катания, но этот чемпионат России разорвал этот шаблон. Как вы думаете, понятие очереди уже уходит из танцев?



Максим: Не знаю, очередь это — не очередь. Одни пары остаются, к ним присоединяются юниоры, новые пары — это нормально. Нет такого, чтоб кто-то за кем-то в очереди стоял. Во-первых, ты сам добиваешься своих целей. Нет такого, что после ухода какой-то пары ты такой: «О, всё, я в основе!» Нет, так не работает. Добиваешься, показываешь себя, а судьи, федерация решают, где ты будешь.



Лиза: На что накатал, то и получил. Вот так, наверное.



— А с чем тогда можно связать стабильность результатов? Оценки же более-менее одинаковые от старта к старту.



Максим: Техника у всех одинаковая, мы различаемся скольжением, стилем, хореографией.

«Максим — сумасшедший, а я — некая тёмная сила, которая сводит его с ума»

— Если говорить про стиль: какой вы уже успели выработать?



Максим: Не знаю.



Лиза: Я тоже (смеётся).



— Просто есть фигуристы, у которых более энергичное катание, есть те, кому ближе лирика…



Максим: Это как две пары: Вирту/Мойр и Пападакис/Сизерон. У Тессы и Скотта более энергичное катание, а у Габриэлы и Гийома — спокойное, пластичное. Мне кажется, все берут от них по чуть-чуть.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Тесса Вирту и Скотт Мойр, Майя Шибутани и Алекс Шибутани Фото: РИА Новости

— А какая пара вам ближе?



Максим: Обе.



Лиза: На самом деле да, обе. Лично я не могу выделить пару, которая мне больше нравится.



Максим: Это невозможно. Нельзя сказать, что кто-то из них сильнее, лучше. Тут то же самое: у них техника одна, а стиль разный. Если вспомнить олимпийский сезон – 2018, Вирту/Мойр катали танго Роксаны, а Пападакис/Сизерон — «Лунную сонату». Это две совершенно разные вещи.



Лиза: И за теми, и за теми хочется тянуться.



— То есть в своём катании вы бы хотели совместить оба этих стиля?



Лиза: Да. И мощь, и в то же время спокойствие, чтобы скорость была, чтоб не было лишних движений. Стараемся совмещать оба стиля.

— Можете дать либретто ваших программ?



Максим: Ритм-танец — понятно, там просто латиноамериканские танцы.



Лиза: Да, румба и самба у нас. В произвольной программе у нас сложная достаточно тема. Максим — сумасшедший, а я — некая тёмная сила, которая сводит его с ума. Всю программу мы пытаемся продемонстрировать различные спектры эмоций: нежность, любовь и в то же время ненависть. Много эмоций.



Максим: Во второй части музыки у нас поётся про плохой мир. Смысл нашей программы соответствует переводу этой песни.



Лиза: Сначала задумка была совсем другая — я должна была быть душой. Но в процессе работы мы поняли, что нужно что-то другое.



Максим: Решили, что она демон, а я схожу с ума (смеётся).

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

«Довольно давно начал встречать и хейт, и положительные комментарии в свою сторону»

— Успели отпраздновать вашу медаль?



Лиза: Ещё нет.



— Вознаградили как-то себя, может быть, вкусно поели?



Лиза: Я ещё нет, вот закончится всё, и тогда посмотрим.



Максим: Мы вчера с ребятами сходили в ресторан хороший, поели оленины очень вкусной.



— А что фигуристы любят есть после триумфа?



Максим: Всё подряд (улыбается).

— Читала много комментариев, все в восторге от вас. Вы уже успели почитать что-то, что про вас писали?



Лиза: На самом деле, правда очень много положительных комментариев о нас пишут. Спасибо всем большое, эта поддержка — это такой заряд!



Максим: Я читаю всё, даже форумы.



Лиза: Да, мы стараемся отвечать на каждый комментарий. Нам очень приятно.



— Заметила, что вы единственные призёры, про которых не писали ничего плохого. А вы вообще с хейтом встречались?



Максим: Да.



— А из-за чего?



Максим: Многие причины были. Они всё знают. Много писали, когда распалась наша пара с Ариной (Ушаковой). Но хочу сказать, что никто не знает правды никакой, кроме меня, Арины и нашего тренера. Никто. Даже Лиза. То, что, к примеру, на льду нас ставят в пару с кем-то, когда партнёр болеет, это только для того, чтобы мы не болтались одни. Многие воспринимают, что, если встал с кем-то в пару, значит, всё. Знаю, что люди говорили об этом на форуме. Тогда был хейт полный. Но я воспринимаю это нормально: прочитал и забыл.

Арина Ушакова и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

Лиза: Я не читаю форумы, потому что не хочу забивать голову.



Максим: Правильно, не бери с меня пример!

Лиза: Я не видела пока ни одного негативного комментария в свою сторону.



Максим: То, что я читаю, где-то и обидно, но я это воспринимаю нормально. Я довольно давно начал встречать и хейт, и положительные комментарии в свою сторону. Ты просто читаешь чужое мнение, принимаешь его или не принимаешь.



— А для чего ты это читаешь?



Максим: Просто интересно мнение других людей, вот и всё. Понятно, есть мнение моё, Лизы, наших тренеров, федерации, но иногда хочется послушать и мнение других людей, которые просто смотрят со стороны.



— А влияло ли когда-нибудь мнение болельщиков на постановку, например?



Максим: Нет, такого не бывает.

«Если мы ругаемся, то сразу же миримся. Это рабочие моменты»

— Илья Авербух, комментируя чемпионат России, отметил, что у вас канадский стиль катания. Действительно равняетесь на канадскую школу?



Максим: От всех по чуть-чуть берём. Нет такого, что мы договариваемся, что будем кататься, как Тесса и Скотт, и берём всё, как у них. Нет, ни у кого так не бывает. У всех разные стили, все по-разному катаются. У кого-то ноги мягкие, у кого-то ноги жёсткие. Нет такого, что встал в пару и говоришь: «Будем так». Со временем стиль сам формируется. У нас поначалу не такое было скольжение, вообще не было его (смеётся). Если посмотреть видео мая или июля со сборов… Разница есть.



— А как удалось наработать такое скольжение за достаточно короткий период?



Максим: Много работали над этим. Прокатами накатывали — это больше всего работает: накатываешь программы, и у тебя всё по-другому начинает работать.

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

— Вы катаетесь вместе восемь месяцев. За этот период уже успели притереться друг к другу?



Максим: Мы сразу нашли общий язык, во всём ищем компромисс. Мы не ругаемся.



Лиза: Если даже и бывает, то сразу же миримся. Это рабочие моменты.



Максим: Нет такого, что разругались, разошлись на льду и всё. Мы ругаемся, находим компромисс и работаем дальше.



— А вообще, насколько долго обычно происходит процесс притирки?



Максим: У всех по-разному.



Лиза: У нас быстро. Мы достаточно быстро привыкли друг к другу.

— Вы сказали, что иногда катаетесь с другими партнёрами на тренировках. С кем вам удавалось покататься из вашей группы?



Максим: Да со всеми — это норма. Это просто для того, чтобы ты не болтался один сам по себе, если твой партнёр пока не может тренироваться.



Лиза: Если свободны какие-то партнёр и партнёрша, то почему бы и нет.



Максим: Например, у нас когда были обязательные танцы, мы даже менялись, когда партнёры были. Просто практиковались, сравнивали. Нет такого, что ты пошёл попробовался, и всё, тебя уже переставили. Это не так. У нас уже давно такая практика в группе. Я думаю, многие тренеры так делают.

«Разрыв в одну сотую — это тяжёлый момент»

— Я знаю, что у вас недавно появился фан-клуб. А прозвище вам фанаты уже придумали? Я видела, что некоторые вас называют «пасечники».



Лиза: Да? (Смеётся). Нет, не видели.



Максим: Пару раз нас называли котами.



Лиза: Чёрненькими котиками.



— Вам нравится?



Лиза: Да.



— А «пасечники»? Не обидно, что выделяют только партнёршу?



Максим: А с моей фамилией ничего не придумаешь.



— Вы говорили, что после своих соревнований посмотрите другие виды. Уже удалось это сделать?



Максим: Вчера я просто пришёл в номер и лёг на кровать — всё. Был очень тяжёлый день.



Лиза: Сил не было совсем, вымотались.



Максим: Я вообще проспал до девяти вечера.



Лиза: Сегодня посмотрим девочек, пар — поболеем.

— Может быть, видели результаты у мальчиков — одинаковые баллы у двух первых мест. У вас такое бывало?



Максим: У меня на финале Гран-при в Канаде был разрыв в одну сотую в общей сумме. В ритм-танце (в дуэте с Ариной Ушаковой. — Прим. «Чемпионата») чуть-чуть проиграли Шевченко и Ерёменко, а по произволке у них выиграли. Но по итогу получилось, что у нас разрыв в одну сотую. Тогда для меня был вообще шок. Но, кстати, я не помню, чтоб в танцах у кого-то были одинаковые оценки.



— Насколько обидно тогда было?



Максим: Очень. Значит, где-то не дожали. Разрыв в одну сотую — это тяжёлый момент. Осознаёшь это, переосмысливаешь и думаешь, что надо было в элементах где-то повысить уровень либо брать второй оценкой.



— После соревнований мальчиков началась дискуссия, что, может быть, в таких ситуациях надо вручать золото обоим. Вы согласны с этим или победитель должен быть один?



Максим: Я думаю, что победитель должен быть один. Всё равно кто-то должен выиграть.

«Цель, как и у всех — золото на Олимпиаде»

— Как вы пришли в танцы на льду? Сразу решили, что хотите выступать в этом виде или в одиночном не сложилось, как это часто бывает?



Максим: Да, в одиночном не сложилось. Меня позвала Нина Михайловна Горшкова к себе в группу, я покатался, согласился. И вот, с 2007-го я в этой группе, то есть уже 15 лет.



Лиза: Я начинала в Нижнем Новгороде заниматься, в четыре года я пришла в фигурное катание. Мой первый тренер — Ангелина Вячеславовна Бахтюрина. Спасибо ей за всё. Но я прокаталась четыре года в одиночном, и у меня начались проблемы со спиной. Мне пришлось выбирать: либо вообще заканчивать, либо уходить в танцы на льду. Тогда я попала в группу к Двойникову Алексею Юрьевичу в танцы на льду. Так закрутилось, завертелось. Потом в Нижнем Новгороде у меня закончил партнёр, Егор Колосовский. Я тоже уже думала насчёт того, чтобы завершить карьеру в фигурном катании, так как я ещё параллельно занималась танцами, джаз-модерном, в студии танца «Гармония». И тут появилось предложение: меня пригласил Дима Блинов в Москву попробоваться с ним. Мы попробовались, всё получилось, и таким образом я попала в группу к Алексею Юрьевичу Горшкову.

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов со своими тренерами Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

— А сейчас травма спины не мешает?



Лиза: Нет. Из-за того, что прыжков нет, всё прошло. Точнее, не развивается дальше. Что было, то и осталось, просто развития нет.



— Танцы на льду в целом насколько травмоопасный вид?



Максим: Все виды спорта травмоопасны.

Лиза: Есть стереотип, что танцы на льду — не травмоопасный вид в фигурном катании, но на самом деле травмы есть везде.



Максим: Бывают падения, где-то недоразмялся, не разогрелся. Травмы могут случаться из-за всего что угодно — лёд скользкий.



— Есть ли у вас какая-то глобальная цель, ради чего вы катаетесь?



Максим: Как и у всех — золото на Олимпиаде. Развить свой стиль, чтоб он отличался от всех. Хочется удивлять людей. Я, кстати, сразу сказал Лизе, что надо удивлять. Делаешь старые элементы — ничем не удивишь. Новые — это эффектно.



— То есть, когда вы только встали в пару и обговаривали цели — одна из них была удивлять. А что ещё?



Максим: Это наша кухня, наши тараканы в голове (улыбается).



— Кстати, часто фигуристы говорят, что у них нет каких-то целей по местам, они борются сами с собой и так далее. Вы просто не хотите выносить свои планы на публику?



Максим: Нет, мы не обговариваем вообще ничего насчёт пьедесталов и так далее. Во-первых, мы боремся сами с собой, со своими нервами, страхами. Вчера правильно ребята сказали, что мы все нервничали, у всех был мандраж. Мы сами с собой боролись и в итоге самих себя перебороли.

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

— Интересно узнать, как у вас построена работа в группе. Главный тренер у вас — Алексей Горшков, но вы же ещё тренируетесь и в расширенной группе…



Максим: Это всё очень круто. Много разных мнений. Вот мы приехали на общий сбор, нам сказали, что здесь что-то не очень, давайте по-другому сделаем. Начинается работа. Мы опять разъехались, на своих катках тренируемся, потом снова приезжаем в Новогорск и снова вместе работаем. Это очень хороший опыт, очень удобно так работать. Мнения разные, хореографы разные — это всё идёт на пользу.



— Как часто происходят такие сборы?



Лиза: Достаточно часто.



— Ну, допустим, каждый месяц или как?



Максим: Да, примерно так.



— Есть ли у вас конкуренция в группе?



Максим: Конкуренция всегда есть, в любых группах. Ребята что-то делают, ты хочешь лучше сделать.



— Вы же успели покататься на одном льду с Александрой Степановой и Иваном Букиным. Переняли какой-нибудь опыт у ребят?



Максим: Во-первых, у них хорошие отношения в паре — это все отмечают. Во-вторых, у них очень мягкие ноги, они прям летают по льду. Как я говорил, у всех разный стиль. У них тоже стиль отличается от всех. Мы просто подсматриваем: «Опа!» Что-то для себя берём, закладываем в голове и начинаем с этим работать.

— Какие отношения у вас с вашими одногруппниками?



Лиза: Отличные! Бывает, мы проводим время вместе вне льда.



Максим: Да, можем погулять, сходить в кино, съездить в магазин «Фигурист», коньки поточить.



Лиза: Да, бывают обычные встречи.



Максим: Чисто случайно иногда встречаемся (улыбается).

«Дальнейшие планы — Кубок Первого канала и финал Гран-при»

— А чем вы живёте вне льда?



Лиза: Я увлекаюсь танцами, мне очень нравится. Постоянно смотрю различные видео в интернете, связанные с танцами, учу какие-то небольшие кусочки танцевальные.



Максим: У меня самый большой интерес — это путешествовать. Например, я в Ставропольский край ездил сам на машине. В Воронеже, в Ростове был. Я смотрю разные города, мне это нравится. Многие могут сказать, что слишком долго ехать, но мне это в кайф. Мне на машине очень нравится ездить. Готовить люблю иногда.



— Что, например?



Максим: Всё что угодно. Борщ могу, харчо могу.



— Лиза, а ты любишь готовить?



Лиза: Ну, как сказать. Не могу сказать, что люблю. Могу что-то приготовить себе, но чтоб это было как хобби — такого нет.

— А есть у вас любимое блюдо?



Максим: Для меня это торт «Медовик». Я прям не могу, особенно если домашний, то это просто one love. Я сладкоежка (улыбается).



Лиза: А я люблю креветки. Вкусно, полезно.



Максим: Аристократка (улыбается).



— Можете рассказать про учёбу, где учитесь?



Максим: Я уже отучился на тренера в Московской государственной академии физической культуры в Малаховке.



— Планируешь в дальнейшем работать по специальности?



Максим: Да. Тренер, может, судья, может, технический специалист — как пойдёт. Сейчас не загадываю ничего, карьера превыше всего. Надо сделать сначала себя.



Лиза: Я пока жила в Нижнем Новгороде, училась во французской гимназии №53. Закончила девять классов, сдала ОГЭ, и так сложились обстоятельства, что мне пришлось потом переехать, уйти из школы. Сейчас я учусь на втором курсе в училище олимпийского резерва №1 в городе Краснознаменске.



Максим: Я там тоже отучился.

— Лиза, а ты после спорта чем планируешь заниматься?



Лиза: Я, на самом деле, ещё не задумывалась над этим вопросом. Пока что не могу ответить.



— Скоро Новый год. Уже успели поймать новогоднее настроение?



Лиза: Я, кстати, нет — это печально. Пока что не ощущаю, что скоро Новый год, хотя это мой любимый праздник. Я отмечаю его в кругу семьи у себя дома. Со своими друзьями наконец-то увижусь, когда приеду в Нижний Новгород.

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

Максим: У меня по-простому: дома, с живой ёлочкой, с родными. В полночь покушаю салатик и спать лягу.



Лиза: Я сначала буду отмечать со своими близкими — с мамой, с папой, с братиком. А потом собираюсь пойти к друзьям, потому что очень давно не виделись, очень скучаю.



— Сколько вам дадут выходных на праздники?



Максим: Пока не знаем, но немного.



Лиза: Всё равно нужно работать, не выпадать из графика.



— А какие у вас дальнейшие планы по турнирам?



Максим: Кубок Первого канала и финал Гран-при.