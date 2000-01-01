Сколько наши фигуристы заработают за участие в новогодних шоу?
Собрали открытые данные из заявлений в СМИ и Единой информационной системы в сфере закупок.
Камила Валиева
6,603 млн рублей получит Камила за выступление в шоу «История любви Шахерезады». С 29 декабря фигуристка выйдет на лёд в образе Богини 15 раз.
Виктория Синицина
10 170 084 рубля – таков гонорар Виктории Синицыной за 20 выступлений в этом же шоу.
Никита Кацалапов
А вот данных по контракту Никиты Кацалапова в системе пока нет: вероятно, был заключён один контракт на пару Синицина/Кацалапов.
Пётр Чернышов
Царь Миргали за 16 выступлений получит по контракту 3,195 млн рублей.
Иван Ригини
Ригини досталась роль Джинна, он выйдет на лёд 19 раз и получит 2 035 394 рубля.
Елизавета Туктамышева
Всего семь раз появится Елизавета на льду в роли царицы Саис (будет заменять Татьяну Навку). За это фигуристка получит 931 875 рублей.
Участники шоу «Снегурочка»
По словам продюсера Яны Рудковской, только на гонорары артистов в этом шоу было потрачено более 30 миллионов рублей.
Новогодние миллионы для фигуристов! Кто сколько получит за участие в ледовых шоу?
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