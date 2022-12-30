Чем заняться в новогодние праздники любителю фигурного катания? Чек-лист

Впереди новогодние праздники, а значит, и множество свободных дней. Наверняка перед многими стоит вопрос: а чем же заняться? Если вы любитель фигурного катания, то мы знаем чем. Специально для читателей «Чемпионата» мы составили чек-лист, с которым вы точно не заскучаете. Быстрее сохраняйте себе!

Обязательно посетите ледовое шоу! В эти праздники их будет особенно много. Татьяна Навка покажет «Историю любви Шахерезады» в Москве, «Спящую красавицу» – в Санкт-Петербурге, «Аленький цветочек» – в Сочи. Две сказки намечено у Евгения Плющенко: «Снегурочка» – в Москве, «Лебединое озеро» – в Санкт-Петербурге. Илья Авербух покажет в столице «Волшебника из Страны Оз», а на Урале и в Сибири – «Морозко» и «Снежную королеву». Также по городам России проедет шоу Никиты Михайлова «Настоящий Щелкунчик». Выбор огромный!

Не сходить в праздничные дни на каток – настоящее преступление! Так что выделите себе день для катания на коньках и попробуйте выучить какой-нибудь элемент из фигурного катания. Не обязательно прыжок – если вы не профессионал, то лучше за это вообще не браться. Начните с простого: например, с ёлочки или фонарика.

Пересмотрите любимые прокаты фигуристов и переживите все эмоции заново!

А затем вспомните лучшие моменты года в фигурном катании. Сколько впечатлений вам подарили любимые фигуристы!

Посмотрите фильм о фигурном катании. «Золотой лёд», «Принцесса льда», «Тоня против всех», «Несломленные»… Хватит на все каникулы!

Алина Загитова считает, что без детского шампанского праздник – не праздник. Так что бегом покупать бутылочку на Новый год!

Евгения Медведева практиковала диджитал-детокс в начале года. Советуем последовать примеру чемпионки мира и войти в новый год со свежей головой.

Обязательно запланируйте поход на соревнования в новом году. Впереди Кубок Первого канала, юниорское первенство, финал Гран-при России и турнир по шоу-программам. И это мы ещё не знаем, какое расписание будет в новом сезоне.

Новогодний чек-лист для любителей фигурного катания — чем заняться в праздники?

Сохраняйте себе наш чек-лист и не забывайте отмечать задания, которые выполнили.