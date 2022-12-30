Репутацию Тутберидзе уничтожил допинг Валиевой. Главные скандалы года в фигурном катании

Все ученицы Этери так или иначе прокололись на Олимпиаде. Но самое страшное было впереди — международный бан для всех наших спортсменов.

Уходящий год в фигурном катании был богатым не только на победы наших спортсменов, но и на скандалы. Олимпийское напряжение затронуло всех и, по ощущениям, ещё не отпустило. Ожесточённое же противостояние России и всего мира и вовсе заставило эмоции зашкаливать — сдержаться было практически невозможно.

«Чемпионат» вспоминает самые скандальные истории года в фигурном катании. Тутберидзе и её ученицы снова в центре событий.

Валиева попалась на допинге на Олимпиаде

Олимпиада в Пекине стала главным событием прошлого сезона. Фигуристы усердно тренировались, бились на соревнованиях за право поехать в Китай, а болельщики с нетерпением ждали выступления сборной России, которая была главным фаворитом в борьбе за золото командного турнира. Так оно и произошло: наша команда отлично проявила себя и завоевала высшую награду. Особую роль в этой победе сыграла Камила Валиева. Ученица Этери Тутберидзе стала первой в обеих программах и заработала максимальные 20 баллов.

Спортсменка сделала громкое заявление перед личным первенством и была уже готова подтвердить своё лидерство на практике, как взорвалась информационная бомба: допинг-проба Валиевой, взятая на декабрьском чемпионате России, дала положительный результат. В организме Камилы обнаружили запрещённое вещество триметазидин, что стало отправной точкой в её собственном кошмаре.

Камила Валиева на тренировке на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Далее события развивались стремительно. Фигуристку временно отстранили, мучили провокационными вопросами, спорили о её невиновности как защищённого лица и многое другое. Иностранные специалисты в один голос кричали о жесточайшем наказании, а российские пытались защитить. В итоге дело Валиевой продолжается, пока в CAS не вынесут окончательный вердикт. От него будет зависеть, лишится ли сборная России золотых медалей, на что очень надеются американцы.

Ситуация вышла очень непростая. В новом сезоне Камиле было трудно собраться, тело не слушалось, но в конце концов она собралась и взяла серебро национального чемпионата. Досталось и её тренеру: репутация Этери Тутберидзе серьёзно пострадала после инцидента — вне зависимости от решения зарубежных чиновников, восстановить свой авторитет наставнице «Хрустального» будет тяжело.

Истерика Трусовой и «нечестная» победа Щербаковой

Нервными были Олимпийские игры и для других российских фигуристок. Александра Трусова и Анна Щербакова не попали в командник, поэтому мечтали отыграться в личных соревнованиях. И это по большей части удалось: Саша сделала долгожданную пятиквадку, а Аня выиграла главный трофей. Вот только не всё было так гладко.

Когда Камила Валиева развалила произвольную программу и упустила место на пьедестале, к Русской ракете пришло осознание, что она была в одном шаге от победы. Это надломило спортсменку, и она не выдержала — эмоции нашли выход в виде масштабной истерики, во время которой Саша толкала Этери Тутберидзе, кричала, что ненавидит этот спорт, и обещала, что больше никогда не выйдет на лёд. Естественно, это был лишь порыв, выходка Трусовой была воспринята неоднозначно: кто-то сопереживал фигуристке, понимая, что поражение вполне могло спровоцировать психологическую травму, а кто-то критиковал её за некорректное поведение.

Александра Трусова на цветочной церемонии ОИ-2022 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Претензии были и к новоявленной олимпийской чемпионке. В прошлом сезоне Щербакова не блистала и казалась явным аутсайдером. Дошло даже до того, что некоторые специалисты, включая Евгения Плющенко, требовали провести перекаты отборочного чемпионата России между Аней и Елизаветой Туктамышевой. Однако время показало, что федерация приняла правильное решение, ведь именно ученица Этери Тутберидзе принесла стране заветное золото.

Травля Мозалёва из-за Ханю и домогательства к Синициной

Менее масштабными, но всё равно неприятными были скандалы с остальными нашими олимпийцами. Андрей Мозалёв, например, стал жертвой травли фанатов Юдзуру Ханю. Подопечного Кирилла Давыденко уличили в попытке помешать японцу качественно подготовиться к короткой программе, в которой он упал и откатился вниз по турнирной таблице. Андрей якобы специально сделал выбоину во льду, на которой споткнулся Юдзуру. Россиянину писали угрозы в социальных сетях, порой желая смерти. Неудивительно, что психика молодого человека не выдержала такого накала, и в произвольной программе Мозалёв окончательно расклеился.

Виктория Синицина, в отличие от Андрея, смогла собраться с силами, но на тренировке перед стартом ей тоже пришлось несладко. Она и Никита Кацалапов столкнулись с американским дуэтом Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Последний неудачно поддержал Вику за ягодицы, что расценили как домогательство. Причём напали на Закари преимущественно иностранные болельщики.

Международный бан и переход дочери Тутберидзе в сборную США

После завершения Игр казалось, что самое страшное позади, но оказалось, это не так. За рубежом готовили жёсткие санкции против российских спортсменов. Им запретили посещать международные соревнования, лишив практически всех прав. Официальная причина — для сохранения безопасности на стартах, но в заявлениях чиновников очевиден политический подтекст. Недаром Анну Щербакову унизили ISU, убрав её фотографию в поздравлении с Международным олимпийским днём.

После отстранения россиян от стартов многие из них задумались о смене спортивного гражданства. В фигурном катании основное внимание привлекли, конечно же, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дочь Этери Тутебридзе и её партнёр никак не могли приехать в Россию, пропустив все соревнования. На фоне этого подозрительными казались и слухи о том, что фигуристы проходили просмотр в сборную США. Подобными инсайдами делился скандально известный журналист Дэвид Лис, за что заслужил нелицеприятный отзыв от Этери Георгиевны. «Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет ни совести, ни достоинства. Тебе должно быть стыдно», — написала она.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пока спортсмены не подтвердили свой переход, но и в Россию они не стремятся. В их отсутствие лидерами нашей команды неожиданно стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Дуэт выиграл все свои старты, включая чемпионат России, с невероятно высокими оценками, которые и стали предметом жарких дискуссий. Фигуристы постоянно ошибаются, допуская нелепые падения практически в каждом выступлении, что совершенно не соотносится с итоговыми баллами. Судейский произвол уже начинает раздражать не только болельщиков, но и соперников Лизы и Егора.

Баюл против Тутберидзе и Загитовой и драма Плющенко с Семененко

Ежегодным аттракционом для поклонников фигурного катания становятся нападки Оксаны Баюл на Этери Тутберидзе и её воспитанниц. Украинская олимпийская чемпионка обвиняла тренера в плагиате, мол, её шоу «Чемпионы на льду» полностью повторяет аналог, существовавший в США много лет. Вместе с тем Оксана пыталась задеть и Алину Загитову, издевательски заметив, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана донашивает корону Татьяны Навки. Россиянка не растерялась и элегантно поставила Баюл на место.

Проблемы возникли также у принципиального соперника Тутберидзе. Евгений Плющенко не был активным участником скандалов в уходящем году, но однажды ему пришлось перенести шквал критики из-за трагичного падения Евгения Семененко на шоу. Казалось бы, обычная случайность, которая стала причиной тяжёлой травмы, однако двукратного олимпийского чемпиона и его жену Яну Рудковскую обвинили в ненадлежащей подготовке мероприятия: каток был нестандартной формы, а лёд – ужасного качества. Тем не менее за это отвечали другие люди, да и у самого пострадавшего к Евгению и Яне не было никаких претензий.

Нугуманова обвинила тренеров в издевательствах и поплатилась

Весной случилась ещё одна резонансная история. Елизавета Нугуманова дала интервью, в котором обвинила команду Евгения Рукавицына в оскорбительном отношении к ней. Девушка рассказала, что тренеры называли её толстой, мешали тренироваться и даже угрожали убрать из спорта и с этого света.

Тем не менее Лизе мало кто поверил. Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Максим Траньков, Илья Авербух, Алёна Леонова — все они встали на сторону команды Рукавицына, хотя никто толком не пытался разобраться в ситуации. Расследование же в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга во главе с олимпийским чемпионом Антоном Сихарулидзе не дало никаких результатов. Нугуманова оказалась никому не нужна, а её репутация была безвозвратно испорчена.