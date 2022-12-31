Щербакова, Трусова и Валиева в борьбе за главное золото. Как в Пекине грянула драма года?

Опустошение. Выжженная земля. Чистилище. Вот примерно такие ощущения были лично у меня после окончания турнира в женском одиночном на Олимпиаде в Пекине. Длинный и жёсткий цикл завершился самым настоящим взрывом эмоций, после которого не осталось ничего. Сразу три драмы сошлись в одно, и после такого хотелось лишь лежать и изучать взглядом потолок.

«Чемпионат» в преддверии Нового года вспоминает о главной драме-2022. Что это вообще было? Как мы все пережили это? И чему может научить победа Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине?

К самому старту девушки подошли морально вымотанными. Трусова и Щербакова только что не попали в командный турнир и остались лишь с одним шансом на олимпийское золото. Помните тренировку женщин после объявления командника без замен? Аня выдала идеальный прокат произвольной с тремя четверными, Саша приземлила все пять (только сальхов со степ-аутом). Страшно представить, что творилось у них внутри и как пришлось собирать себя на личный турнир.

А буквально через пару дней вскрылась история с допингом, и из состояния равновесия была выведена уже Камила. Дни до начала женского турнира тянулись бесконечно: допустят ли Валиеву до «лички» или оставят вне игры? У Щербаковой перед стартом в который раз за сезон ломаются коньки, а у Трусовой на тренировках то всё получается идеально, то не получается ничего – предсказать, как она выступит, совершенно невозможно.

Как это выглядело в моменте?

В короткой программе идеальный прокат из всех троих наших спортсменок показала только Анна Щербакова. Едва ли по сезону она выдавала катание лучше: в Гренобле постановка была ещё не до конца наработанной, в Таллине Аня осталась без каскада, и только в Петербурге на чемпионате России было достаточно уверенное выступление.

Саша Трусова всё же пошла на тройной аксель, но вновь с ним не справилась. Кажется, её это даже не расстроило, выходя со льда, Саша обратилась к Сергею Дудакову: «Я ещё использую все способы захода на тройной аксель». Камила Валиева тоже ошиблась на акселе, что не позволило создать отрыв, с которым она раньше уверенно выходила на произвольную.

Первой из сборной России произвольную катала Александра. Пан или пропал, пять квадов, для победы нужно было делать всё – и, по сути, она это и сделала. После пары ошибок в середине программы показалось, что дело идёт к обычному неудачному прокату: блестящее начало, затем одна оплошность, за которой тянется вторая, и дальше всё идёт наперекосяк… Но Саша это переборола, выдав после хореодорожки два чистых четверных лутца. Остаток программы Трусова докатывала, светясь от счастья. Осознавать то, что она на самом деле сотворила, пришлось ещё долго – вот они, самые настоящие пять четверных, безо всяких падений, без провалов, которые случались старт за стартом. Пять четверных, и в самый нужный момент – в ту минуту, когда идёт жестокая борьба за олимпийское золото.

До проката Ани Щербаковой у Саши Трусовой было минут семь-восемь: в это время каталась японка Каори Сакамото, и даже с чистым прокатом ей было бы сложно обойти мультиквадистку из России. Что испытывала Саша в эти семь-восемь минут, о чём она думала? Как быстро она осознала уровень рекорда, который только что установила? Об этом знает только сама фигуристка.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Это время пролетает, и на катке появляется Аня. Её контент проще (два квада против пяти), она не имеет права на ошибку, и это давит. Шанс на победу есть, ведь пятиквадка Саши была не безупречной, но только если выдать лучший прокат в жизни. И Аня его выполняет: от первой до последней секунды контролирует каждое движение, каждое отталкивание, будто действительно тренировалась всю карьеру только ради того, чтобы выложиться в нужный момент.

Яркий всплеск радости сразу после выступления, первое место по сумме двух прокатов – и сразу же после Ани на лёд выходит Камила, у которой всё летит в бездну с первого же прыжка. Носится от борта к борту, как загнанный зверь, пытается скручивать обороты, но то и дело оступается, валится на лёд. Главная фаворитка игр с каждой ошибкой отодвигает себя от медалей и в итоге оказывается на четвёртом месте.

«Зато будет церемония награждения», – говорит Камила сквозь истерику. В это же время звучит уже от Саши Трусовой: «Я ненавижу этот спорт. Я никогда больше не выйду на лёд». Аня Щербакова сидит одинокая и потерянная в зоне ожидания – она стала олимпийской чемпионкой, золото её, но внутри она прямо сейчас абсолютно пуста. Слишком тяжёлым оказался путь к победе, слишком много забрал сил.

Как Щербакова шла к этой победе?

О чём эта победа Ани Щербаковой? О том, что надо идти до самого конца, даже если всё не получается. О том, что нельзя опускать руки, даже если есть фавориты с более сложным контентом. О том, что риск иногда полезен, и о том, что расчёт при прочих равных всегда бьёт порыв.

До Пекина у Ани не было ни одного старта в сезоне с двумя чистыми прокатами: то короткая подводила, то произвольная. По ходу первой части сезона Щербакова буквально собрала все шишки. За пару дней до начала сборов она в бытовых условиях сломала палец на ноге: подготовка к самому важному сезону в карьере отодвинулась на месяц. Посреди сезона Ане пришлось менять короткую программу – когда соперницы выступали с уже накатанными вариантами, она заново разучивала хореографию. То и дело приходилось менять коньки – ботинки часто ломались, но рисковать со сменой модели в такой важный год тоже было опасно.

Анна Щербакова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К этому добавились и ментальные проблемы: ошибки в программах (особенно та, что на каскаде) случались не из-за техники, а из-за того, что она слишком много думает. Стабильность, «плюс-стартовость» были едва ли не главными козырями Щербаковой на протяжении её карьеры, а в олимпийский сезон это пропало. С ультра-си тоже были сложности: с февраля (КПК-2021) до ноября (Гран-при Италии) чистых квадов на соревнованиях у Ани не было.

Чтобы вернуть четверные и быть конкурентоспособной, Ане пришлось похудеть, долго держать себя в одном маленьком весе и крайне жёстко себя ограничивать. Кажется, это обычная вещь для спортсмена – все этим занимаются, все подводятся к главным стартам в хорошем рабочем весе. Но просто вспомните, насколько худой была Аня в Пекине – она старалась максимально вернуть себя в те кондиции, когда легко прыгала квады за счёт феноменальной крутки. Делать это, когда тебе вот-вот исполнится 18 лет и взросление уже должно идти полным ходом, очень трудно.

В недавнем интервью Лауре Джугелия Аня призналась, что очень жёстко ограничивала себя и терпела ради Олимпиады: «Взвешивалась по сто раз на дню, каждый грамм – следишь». Снимок из комнаты, на котором болельщики разглядели так называемую плёнку для бега и спортивные добавки, говорит сам за себя. Сейчас Аня может говорить об этом с улыбкой, потому что самый сложный сезон позади и потому что это в итоге принесло результат, но всё равно вспоминаешь об этом, прокручиваешь в голове, и по коже бегут мурашки.

А что касается «преодоления», которое уже превратилось в мем… Это такой миф на самом деле, стереотип, за которым не видно саму фигуристку и её реальные достижения. Не сама Анна Щербакова в каждом интервью и в каждом миксте рассказывала по списку обо всех тяжёлых моментах, через которые пришлось пройти. Журналисты задают вопросы, получают ответы и превращают всё это в красивую киношную историю, делая Аню примером. Зритель, в особенности массовый, который смотрит фигурное катание раз в четыре года на Олимпиаде, любит красивые истории, за них цепляется глаз, сердце стучит быстрее.

Дело Ани – кататься и показывать результат. То, как люди вокруг интерпретируют происходящее с ней – не её забота. Трудности преодолевают все спортсмены, так потихоньку формируется чемпионский характер. Да и медали раздают не за то, кто сколько преодолел сложностей, а за чистые прокаты со сложным контентом и хорошей презентацией.

Анна Щербакова с золотом Фото: РИА Новости

Уже после Олимпиады в интервью «Московскому комсомольцу» Аня объясняла: её прокат в Пекине совсем не похож на то, что было на чемпионате России в Челябинске. «Не было никакой драмы, я говорю про себя лично, просто праздничный момент: изо дня в день я работала на тренировках, старалась не обращать внимания на трудности. Шла по нарастающей, набирала форму, и в нужный момент всё получилось. Скорее, это счастливая история без драмы».

Лукавила тогда Аня или нет, мы не знаем. На фоне того, что случилось с двумя другими девочками, это действительно просто история с хорошим концом. И хорошо, что это произошло хотя бы с одной из наших спортсменок, что хотя бы кто-то смог испытать положительные эмоции.