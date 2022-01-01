«Все знают, что мы встречаемся». Как фанаты предрекли роман Трусовой и Кондратюка

До Олимпийских игр Русская ракета говорила, что не планирует заниматься личной жизнью, пока она в спорте. Головокружительного романа с четверными прыжками ей было достаточно. Да и непростых отношений с тройным акселем хватало. Казалось, найти время на парней для неё невозможно, да и кто мог впечатлить девушку, которая несколько раз вписала своё имя в историю?

Однако одному счастливчику всё же удалось покорить сердце Саши. Марк Кондратюк, словно луч солнца, осветил её жизнь в самый мрачный момент, и с тех пор они рука об руку идут к новым спортивным вершинам.

Фигуристы не стесняются проявлять чувства на публике и регулярно умиляют болельщиков. А ведь именно фанаты окрестили их парой ещё до того, как это воплотилось в реальность!

«Пока я в спорте, мне не до личной жизни»

Александра Трусова всегда привлекала внимание публики громкими спортивными успехами. В 13 лет она прославилась на весь мир, став первой девушкой, приземлившей на соревнованиях четверной тулуп, и открыла новую эру в фигурном катании. Но когда она подросла и превратилась в очаровательную девушку, многих, естественно, заинтересовало, как обстоят дела у красавицы-рекордсменки на личном фронте. Саша подобные темы пресекала, заявляя, что ни о каких мальчиках пока не думает.

«Не знаю. Но всем говорю, что я ещё кататься буду до 22 лет — у меня такой план. И пока я в спорте, мне не до личной жизни», — рассказывала Трусова в интервью на «Радио Комсомольская правда».

История любви фигуристов Трусовой и Кондратюка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марк Кондратюк в то время едва вышел из тени мужского одиночного, но стремительно набирал популярность. Болельщики восхищались его прорывом на чемпионате России — 2021 и героическими прокатами на Кубке Первого канала. А ещё фантазировали о его симпатии к Евгении Медведевой. Поводы были. Женя и Марк не скрывали, что отлично общаются и поддерживают друг друга.

«Мне сказали, что Женя пришла. Чуть лучше стало. Она отметила меня в соцсетях и написала, что придёт», — делился Кондратюк во время финала Кубка России — 2021 с «Чемпионатом».

Позже Марка подозревали в романтических отношениях и с другими известными фигуристками: Алёной Косторной, Камилой Валиевой. В общей компании с последней он мелькал незадолго до Олимпиады особенно часто.

Сватать Марка Саше фанаты начали в шутку. Кто-то заметил, что спортсмены здорово смотрятся друг с другом, и в соцсетях размечтались о «Трусотюках».

Больше, чем дружба

Уже после чемпионата Европы — 2022 Саша и Марк заметно сблизились. Делали общие фотки на гала-шоу, много общались и шутили. Сборы в Красноярске перед Олимпиадой окончательно сдружили фигуристов, и в самом Пекине они с удовольствием вместе гуляли в свободное время. В беседе с журналистами Саша упоминала Марка первым среди парней, за которых болела. Маленькая деталь, которая имела значение.

«В короткой программе у мужчин болела за Марка, Женю, Андрея, Нэйтана, Мориса, Сёму и Юму», — говорила Трусова в эфире Первого канала.

История любви фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка Фото: из личного архива Александры Трусовой

Завоевание серебра после феноменального проката произвольной с пятью четверными расстроило Сашу и на время отбило желание кататься. К счастью, Марк стал для неё проводником в потерявший привлекательность соревновательный мир. Русская ракета появилась на мартовском турнире памяти Сергея Гринькова, чтобы поддержать выступавшего там Марка. Это событие изрядно взбудоражило болельщиков и подогрело подозрения, что между спортсменами есть нечто большее, нежели дружба. Ещё больше на это намекало их счастливое совместное фото на Красной площади. Саша выложила этот кадр в конце марта и подписала подмигивающим смайликом. Эта встреча за пределами катка у ребят явно не была разовой акцией: их всё чаще начали замечать на улицах вместе.

История любви фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка Фото: из личного архива Марка Кондратюка

И не только на улицах. Мюзикл «Шахматы», который они посетили, прекрасно подходил для свидания. Казалось, они использовали любую возможность, чтобы увидеться. Так, Марк специально заглянул на шоу Тутберидзе в Москве, где выступала Саша. А в мае они отправились вместе отдыхать в Дубай. Веселились там в компании других фигуристов, но на общих фотках неизменно держались рядом. Саша и Марк ни от кого не прятались и спокойно ходили за ручку на публике, просто не считали нужным объявлять, что встречаются.

Однако преследования фанатов в Дубае перешли все границы. Сашу и Марка постоянно фотографировали исподтишка, а потом сливали «компромат» в соцсети. Им это надоело, и они решили открыться. Одновременно выложили на личных страничках фотографию в обнимку и поставили под ней сердечко.

История любви фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка Фото: из личного архива Александры Трусовой

«Фотографировали каждый раз, когда мы шли вместе»

Новую пару в фигурном катании тут же окрестили «Трусотюками». Мечты болельщиков воплотились в реальность, а самое приятное, что Саша и Марк открыто строили отношения. Они понимали, что иначе их не оставят в покое. С длинными красными волосами Саша очень приметна, её легко узнают как в России, так и в других странах.

«Во-первых, нас фотографировали. Конечно, мы не собирались это скрывать, но нас фотографировали каждый раз, когда мы шли вместе. Потом выкладывали наши снимки. Это было не очень. Мне такое не нравится. Получается, что мы не можем нормально спокойно гулять из-за постоянных фото. Это очень странно. Поэтому и решили, что выложим. Тем более фотографии красивые.

Видела ли новости о нашем романе? Конечно, видела всё это. Это все в социальных сетях сразу же появляется. Странно и не очень приятно. Но когда люди просят о фотографии со мной и Марком вместе, мы не отказываем. Даже на отдыхе. К нам подходят и в других странах. Думаю, мои волосы здесь играют роль.

Давно ли мы вместе? Все знают, что мы встречаемся. И этой информации достаточно (улыбается).

Ждать ли совместный номер? Не знаю (смеётся). Об этом мы пока не думали», — делилась Трусова причинами раскрытия отношений на Sport24.

История любви фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка Фото: из личного архива Марка Кондратюка

После ярких каникул в Дубае фигуристы пустились в романтичное лето. Свободное от тренировок и ледовых шоу время они обязательно посвящали друг другу и объединялись для участия в спортивных и иных интересных проектах. Вместе с любимым Саша даже рискнула прокатиться над пропастью в сочинском Скайпарке! Когда рядом надёжное мужское плечо — пощекотать нервы вовсе не страшно.

Вместе в новом олимпийском цикле

С началом нового сезона в спортивной жизни Саши произошли крупные перемены. Она неожиданно перешла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, у которой катается Кондратюк. Многие осудили девушку, посчитав её переход исключительно желанием тренироваться со своим парнем. Но Саша не позволила этим домыслам выбить себя из колеи. Она не собирались ничего доказывать и наслаждалась текущим моментом. В конце концов, отправься она в любой другой тренерский штаб, её также неминуемо раскритиковали бы. Зато теперь влюблённым не нужно скучать из-за постоянной разлуки. Они могут наблюдать друг за другом на катке или в зале и поддерживать, если что-то не получается. Тёплый взгляд и улыбка близкого в трудную минуту — бесценны.

История любви фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка Фото: из личного архива Александры Трусовой

На соревнования спортсмены тоже отныне ездят вместе. На этапах Гран-при в Сочи и Самаре Саша выступала раньше Марка, поэтому всегда приходила поболеть за него. Телевизионщики при этом не стеснялись брать её в кадр. Демонстрировали эмоции девушки прямо посреди проката Кондратюка.

С этим пристальным вниманием пара смирилась. Более того, обратила себе на пользу, согласившись на совместный номер в шоу Плющенко «35 лет на льду» и участие в двух ледовых сказках: «Снегурочка» и «Лебединое озеро». Очередная мечта болельщиков сбылась и превзошла все мыслимые ожидания! Саше и Марку оказалось очень комфортно выступать бок о бок и дарить зрителям волшебные эмоции.

История любви фигуристов Александры Трусовой и Марка Кондратюка Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Красивые, успешные и целеустремлённые, эти фигуристы сейчас смело идут по одной дороге в новом олимпийском цикле. На пути много препятствий и сложностей, но, как сказал Мартин Лютер Кинг, любовь — самая стойкая сила в мире.

Так что Саша и Марк обязательно выстоят. Выстоят вместе.