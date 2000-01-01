«Сказала себе: всё, ты взрослая женщина, ты не ребёнок». Мудрые цитаты Лизы Туктамышевой

Лучшие цитаты Лизы Туктамышевой
Фигуристка поражает своим мудрым подходом к спорту и жизни в свои 26 лет.
О жизни
«Нет такого, что я живу ради спорта. Жизнь одна, и надо, особенно в моём возрасте, проводить её так, чтобы потом в 30 не жалеть о том, что ты всю жизнь угробила на фигурное катание и в итоге не жила толком».
О спорте
«Пока ты не ощутил что-то более трагичное в своей жизни, нежели просто проиграть на соревнованиях, ты не поймёшь, что это всего лишь спорт, что есть более важные вещи. В спорте выиграл, проиграл — это твоя жизнь».
О доверии своему телу
«Как справляюсь с волнением перед стартом? Нужно напоминать себе, что твоё тело настолько натренированное, что надо просто ему довериться. И не переживать, что сильно волнуешься. Это помогает».
О подготовке к откровенной фотосессии
«Смотрю на картины с голыми женщинами, и они мне тоже очень нравятся. Я в интервью говорила, что не считаю это зазорным. Естество — это красиво. Если ты себя любишь, почему ты не можешь как-то красиво это показать, без пошлости? Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только своё, в принципе люблю женщин».
О весе
«Я смогла прийти к этому состоянию, когда отпустила тему веса. Сказала себе: всё, ты взрослая женщина, не надо себя загонять, ты не ребёнок. Прими себя такой. Я не люблю переживать в повседневной жизни и стараюсь от этого избавляться», — признавалась Лиза ТАСС.
О вине
«Какую бутылку вина можно купить в честь победы? Да даже если бы я не победила, то почему бы и нет? Не знаю, я так сильно не разбираюсь, но итальянское кьянти мне нравится».
О возрасте
«Нужно ощущать свой возраст. Если ты себя чувствуешь прекрасно, если твоё тело позволяет тебе работать и оно у тебя натренированное, то паспорт лучше отложить и смело идти кататься. Иначе чем больше в паспорт заглядываешь, тем хуже настроение иногда», – сказала Туктамышева «Матч ТВ».
О популярности
«Я не люблю большую популярность. В жизни я интроверт, в компании — экстраверт. Да, я читаю комментарии, но научилась либо пролистывать, не забивая этим голову, либо, если что-то цепляет, говорю с близкими, чтобы разобраться, правда это или нет. И можно ли что-то с этим сделать», — говорила Лиза ТАСС.
О юных соперницах
«Круто с вами соперничать, это вы двигаете меня вперёд. Если бы не вы, я бы так не каталась. В этом есть и ваша заслуга», – сказала Туктамышева Акатьевой и Валиевой на чемпионате России.
О непопадании на Олимпиаду-2022
«У меня не было чувства обиды, и на кого обижаться? Если бы я твёрдо входила в тройку и на отборочном старте всё пошло прахом, тогда можно было бы переживать. А в данном случае то, что случилось, было правильно, всё по справедливости».
О цели в карьере
«Для меня всегда важна история, а не только победы. Чтобы оставить какой-то след в сердцах людей после окончания своей карьеры».
О любви
«Без любви нет счастья, вдохновения, желания. Забота, понимание — это всё об этом. Любовь — это энергия. Да, я одна. Но ощущаю себя хорошо. Конечно, приятно разделять что-то с любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной тоже неплохо», — говорила Лиза «Газете.ру».
«Сказала себе: всё, ты взрослая женщина, ты не ребёнок». Мудрые цитаты Лизы Туктамышевой
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