«Сразу сказала «да» и заплакала». Чудесная история любви фигуристов Синициной и Кацалапова

Виктория Синицина и Никита Кацалапов не зря завоевали звание «Пары года» по версии читателей журнала Ok! Безумно влюблённые, они всегда очень трепетно относятся друг к другу и не устают благодарить высшие силы за то, что вместе. Выиграв долгожданное серебро и командное золото на Олимпиаде в Пекине, танцевальный дуэт наконец скрепил себя узами брака и перестал таить отношения.

Романтичное предложение Никиты на Мальдивах и их сказочная с Викой свадьба растрогали многих болельщиков, которые искренне обрадовались счастью ребят.

Сейчас фигуристы живут в полной гармонии и радуются каждому мгновению, проведённому вместе.

Тернистая дорога к Олимпу

Это теперь невозможно представить, чтобы Виктория Синицина и Никита Кацалапов катались с кем-то другим. Но изначально так оно и было. Никита выступал с Еленой Ильиных, и на Олимпиаде в Сочи они даже выиграли золото в команде и бронзу в личных соревнованиях. Вика в то время танцевала на льду с Русланом Жиганшиным. Их достижения были значительно скромнее. О том, что произойдёт рокировка между двумя дуэтами, никто и подумать не мог. Но Никита твёрдо решил, что хочет кататься с Викой, и после чемпионата мира – 2014 они встали с ним в пару.

Громкий скандал из-за распада многообещающего дуэта Ильиных/Кацалапов не утихал очень долго. Казалось, крупных достижений в танцах спортсменам можно больше не ждать. Но Никита и Вика развеяли этот миф. Они преодолели тяжёлый период неизбежных поражений, а ещё постоянно боролись с травмами, которые преследовали обоих вплоть до Олимпиады в Пекине.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Ключом к успеху новой пары стали взаимопонимание и бесконечная обоюдная поддержка. На стартах, тренировках и в жизни они вдохновляли друг друга и непреклонно следовали за спортивной мечтой. Вика, уступавшая Никите в мастерстве катания, много и упорно работала, чтобы догнать его, а он искренне верил в неё и восхищался её светлой душой и сильным характером. Постепенно они заслужили место первого номера в сборной страны и добрались до топ-уровня на международной арене. На чемпионате Европы – 2019 танцоры одержали фантастическую победу, вырвав золото у признанных лидеров Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона. А в 2020 году Вика и Никита стали чемпионами мира, вернув российские танцы на давно забытую высоту.

На Олимпиаду в Пекине они приехали в статусе одних из главных претендентов на золото. И хотя в индивидуальном турнире всё же уступили безупречным французам, серебряные медали ознаменовали их личную победу. Целых восемь лет Вика с Никитой неустанно шли к общей цели и на пекинском льду оставили себя без остатка. Они окончательно доказали, что не зря пустились в авантюру, встав наперекор всему и всем в пару. Да и без чемпионского титула фигуристы не остались: взяли его в команде.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако главное счастье ожидало их впереди. Никита попросил у Вики руку и сердце, и та без сомнений ответила «да».

«Я очень счастлива»

Вика с Никитой не скрывали отношений, но и не признавались публично, что являются парой не только на льду, но и в жизни. Да и зачем было объявлять о романе, когда нежные совместные фото в соцсетях и фантастически чувственные танцы выдавали их с головой? Несколько лет болельщики томились в ожидании помолвки фигуристов и ждали их свадьбы едва ли не больше, чем очередных выступлений на стартах.

Вот только Вика с Никитой вступать в брак не спешили. Спортивная карьера полностью их захватила, и, только дойдя до олимпийской вершины, они позволили себе соединиться узами брака. Никита как настоящий мужчина устроил для избранницы очень романтичное предложение. Встал перед ней на колено, когда они наслаждались отпуском на Мальдивах. Белоснежный песок и бирюзовое море стали естественными декорациями знаменательного события.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина Фото: Личный архив Никиты Кацалапова

«И вот мы идём, Никита чуть приотстал. Оборачиваюсь, а он встал на колено и говорит мне самые важные в жизни слова. Я, конечно, сразу сказала «да» и заплакала, потому что это было очень трогательно. А потом быстро стемнело — на Мальдивах всегда так. Появились звёзды, и всё вокруг стало ещё более романтичным», — вспоминала Синицина в журнале «7 Дней».

Не обошлось, конечно, без казусов. Колечко, которое с радостью приняла Вика, оказалось не по размеру. А ведь Никита так старался, чтобы тонкий золотой ободок с бриллиантом идеально сел на пальчик любимой!

«Когда я решил сделать Вике предложение, конечно, сразу подумал про кольцо. Но размер пальца я не знал и вообще не представлял, как это выяснить. Посоветовался с нашей общей знакомой. В итоге она выдумала какую-то фотосессию, наплела Вике про то, что ищет аксессуары и нужен размер её пальца.

В общем, план удался. Вика даже ничего не заподозрила. Правда, потом оказалось, что она на безымянном пальце кольца никогда не носила, поэтому сказала размер среднего. Но ничего, всё поправим», – делился Кацалапов в своих соцсетях.

Кольцо, которое Никита Кацалапов преподнёс Виктории Синициной Фото: Из личного архива Никиты Кацалапова

Обретя статус жениха и невесты, спортсмены ненадолго затаились, предпочтя насладиться счастливыми переменами без лишнего информационного шума. А спустя пару недель разместили в соцсетях фотографии, которые сделали на другой день после помолвки, чтобы навсегда сохранить памятную дату — 22.05.22.

«Я очень счастлива», — написала Синицина под фото с колечком на пальце. Других пояснений было не нужно.

«Только что поженились»

До свадьбы будущим супругам предстояло изрядно потрудиться. В июле у них стартовали гастроли в ледовом шоу «Аленький цветочек», а в июне шли репетиции, различные фотосессии и рекламные проекты. Осложнялось всё тем, что на Мальдивах Вика умудрилась повредить руку, когда спускалась по лестнице. Восстанавливаться пришлось быстро, но больше всего волнений вызывала не травмированная рука, а подготовка к свадьбе. Времени из-за плотного графика на это катастрофически не хватало. Хорошо, что были помощники. Они сделали всё, чтобы вступление в семейную жизнь напоминало молодым настоящую сказку.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Из личного архива Виктории Синициной

2 октября 2022-го Вика с Никитой наконец поженились. Официальная церемония прошла во Дворце бракосочетаний Барвихи. Невеста надела элегантное белое платье с драпировками и длинными рукавами. Длинные белокурые волосы девушка уложила голливудскими волнами, а природную красоту подчеркнула нежным естественным макияжем. Жених облачился в традиционный чёрный костюм. Обменявшись клятвами верности, молодожёны сообщили об этом в соцсетях.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Из личного архива Виктории Синициной

«Just married (только что поженились)», — написали фигуристы, выставив кадры с улыбками до ушей и обручальными кольцами.

Как принц и принцесса!

После загса супруги и гости отправились в один из ресторанов Москвы. На празднике присутствовал также тренер ребят Александр Жулин и другие коллеги по льду: Максим Ковтун, Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Фёдор Климов. Вечеринка превзошла все ожидания. Шикарная обстановка и волшебная атмосфера создали впечатление романтичного бала, где Вика с Никитой, словно принц и принцесса, устроили королевский приём.

В ресторане Вика успела выгулять ещё два изумительных белых платья. Одно — с лифом сердечком и воздушной пышной юбкой. Вместе с ним она надела фату, собрав волосы в изящный пучок. А для свадебного танца выбрала струящееся платье со шлейфом из блестящей ткани и приспущенными широкими лямками.

Свадьба получилась идеальной! Разве что сбежать в медовый месяц новоиспечённые супруги не могли. В октябре уже начались съёмки «Ледникового периода», в котором Вика и Никита дебютировали в роли партнёров звёздных участников. Впервые за восемь лет им пришлось соревноваться не вместе, а друг против друга, пусть и случилось это на телепроекте. Однако два любящих сердца с честью выдержали это испытание и ещё больше напитались любовью.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Из личного архива Виктории Синициной

Стоит ли удивляться, что по версии читателей журнала Ok! именно Вику с Никитой выбрали «Парой года»? Их гармоничные осознанные отношения и трепетные чувства — подлинный образец счастливого семейного союза.