Свадебный бум продолжается!
В фигурном катании на две невесты стало больше. Елена Радионова приняла предложение футболиста ЦСКА Константина Кучаева, а Тесса Вирту — хоккеиста «Торонто Мэйпл Лифс» Моргана Райлли.
Елена рассказала о помолвке
Фигуристка опубликовала фото перед Новым годом, подписав: «Лучшее, что со мной произошло в 2022 году! Я сказала — да».
Они вместе уже более четырёх лет
Отношения с полузащитником ЦСКА стали для Елены первыми. «До Кости у меня романов не было. Ни одного. Меня абсолютно отношения с мальчиками не интересовали», — признавалась Елена в интервью Василию Конову.
Кучаев покорил Радионову тем, что «совершал поступки, не говорил, а делал»
«Он надёжный… Я такой человек, который трудно идёт на контакт. А у него получилось. Он далеко не глупый человек и всегда меня поддерживал», — рассказывала фигуристка «РИА Новости Спорт».
Тесса Вирту подтвердила, что помолвлена, в начале 2023 года
Но ещё в канун Нового года она дала непрозрачный намёк на то, что стала невестой, выложив романтичное фото с хоккеистом «Торонто Мэйпл Лифс» Морганом Райлли и подписав его: «Прощай, 2022-й… ты был особенным».
Слухи о романе появились в 2020 году
Фигуристка и хоккеист вместе провели коронавирусный карантин, но открыто говорить о романе не собирались. «Мне очень повезло — она невероятный человек. Я остановлюсь на этом», — говорил Райлли.
Свадебный бум в фигурном катании грянул ещё в прошлом году
В брак вступили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Фёдор Климов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Кроме того, жёнами стали Елизавета Худайбердиева и Ким Ю На.
В 2023-м нас ждёт ещё несколько свадеб
Помимо Елены Радионовой и Тессы Вирту, к бракосочетанию готовятся Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а также Елена Ильиных.
Одна — за футболиста, другая — за хоккеиста. Свадебный бум в фигурном катании продолжается
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