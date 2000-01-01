Что известно о состоянии Романа Костомарова, попавшего в реанимацию?
Ещё пару дней назад фигурист выступал в новогодних шоу и катался на открытых катках.
В каких новогодних шоу участвовал Костомаров?
Все праздники Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник Изумрудного города», он исполнял роль колдуньи Брунгильды. Фигуристы играли по несколько спектаклей в день с 29 декабря по 7 января.
Выступления на морозе на открытых катках
Также Костомаров участвовал в проекте «Зима в Подмосковье»: спортсмены показывали номера на открытых катках. В воскресенье, 8 января, Костомаров выступал в Коломне при морозе в -25 °C.
Когда фигурист попал в больницу?
По словам Ильи Авербуха ТАСС, в ночь на 10 января Костомарова увезли в больницу, он находится в реанимации с предварительным диагнозом «пневмония».
Сейчас Костомаров находится на ИВЛ
Хореограф Максим Ставиский подтвердил информацию про пневмонию и рассказал «РИА Новости», что Костомаров лежит на ИВЛ. Однако врачи отмечают, что коронавируса у олимпийского чемпиона нет.
Костомаров болел во время новогодних шоу?
Также, по словам Ставиского, Костомаров «покашливал» во время выступлений, но температуры у него не было, поэтому он не стал обращаться к врачу.
Известно, где будут лечить олимпийского чемпиона
Отец фигуриста Сергей Костомаров отметил, что Романа переводят на лечение в Коммунарку. «Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции лёгких. Это кошмар», – сказал Костомаров-старший.
Олимпийский чемпион — в реанимации после шоу! Что известно о состоянии Романа Костомарова
Читайте также
Свадебный бум в фигурном катании продолжается
Лучшие цитаты сына Плющенко
Мудрые цитаты Туктамышевой о спорте и жизни
Гонорары наших фигуристов в новогодних шоу
Лучшие прыжки фигуристов на чемпионате России
Призовые фигуристов за половину сезона
Самые яркие показательные номера на ЧР
Несовершеннолетние чемпионки России последних лет
Неожиданные развязки чемпионатов России
Как фигуристы смотрели финал ЧМ по футболу
Самые красивые наряды Туктамышевой
Как рисуют известные фигуристы?
Анну Щербакову номинировали на фигурный «Оскар»
Как Милохин скучает без Медведевой
«Русские следы» в финале Гран-при
Кто из фигуристов изобрёл собственный элемент?