Самая богатая фигуристка первой половины сезона — не Валиева! За рубежом платят больше

Так ли много платят нашим спортсменам на внутренних стартах? Всё познаётся в сравнении.

В этом сезоне российские фигуристы получили уникальную возможность заработать на домашних турнирах. Суммы приличные и неплохо мотивируют продолжать соревноваться, пока закрыт доступ на международную арену. Многие спортсмены уже набрали призовых более миллиона рублей, а Камила Валиева и вовсе приблизилась к четырём миллионам.

Однако зарубежные фигуристы всё-таки оказались богаче наших ребят по итогам первой половины сезона. Даже Рика Кихира, ни разу не попавшая на пьедестал этапов Гран-при, и та умудрилась опередить почти всех наших девушек, за исключением тройки чемпионата России. А Каори Сакамото, провалившаяся в финале Гран-при, совсем немного уступает по заработкам Валиевой.

Как же так вышло, и насколько тяжелее кошельки иностранных спортсменов?

Крутые призовые, которых лишились наши фигуристы

Конечно, фигуристы зарабатывают не только на соревнованиях, но и в ледовых шоу, а также за счёт различных рекламных контрактов. Но сейчас говорим именно о призовых за турниры. В престижной серии Гран-при, проходящей под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), денежное вознаграждение полагается с пятого места на этапах, а в финале поощряют всю шестёрку участников. Ниже суммы призовых в текущем сезоне.

Этапы Гран-при ISU

1-е место — $ 18 000

2-е место — $ 13 000

3-е место — $ 9000

4-е место — $ 3000

5-е место — $ 2000.

Финал Гран-при ISU

1-е место — $ 25 000

2-е место — $ 18 000

3-е место — $ 12 000

4-е место — $ 6000

5-е место — $ 4000

6-е место — $ 3000.

Помимо этого, особым счастливчикам удалось заработать на командном турнире Japan Open. $ 80 000 на команду — за первое место, $ 60 000 — за второе и $ 40 000 — за третье. При этом соревнуются и так всего три команды, а в их состав входят по четыре человека — два одиночника и две одиночницы. Так что проигравших нет, а счета в банке гарантированно пополняются на ощутимые суммы.

В этом сезоне Japan Open выиграла команда Японии: Каори Сакамото, Рика Кихира, Сёма Уно и Као Миура. Серебро взяли американцы: Мэрайя Белл, Мираи Нагасу, Илья Малинин, Джейсон Браун. Бронзу — команда Европы: Луна Хендрикс, Екатерина Куракова, Даниэль Грассль и Михал Бржезина.

Раньше в команду Европы регулярно входили российские одиночницы. Болельщики ещё помнят, как в счастливый допандемийный 2019 год Алина Загитова и Александра Трусова блистали на японском льду и праздновали общую победу.

Алина Загитова и Александра Трусова на Japan Open в 2019 году Фото: AP/TASS

Увы, в этот раз наших спортсменов не пустили ни на Гран-при, ни на Japan Open. И вполне логично, что заработки на внутренних российских турнирах меньше, чем на давно известных во всём мире стартах.

Самая богатая фигуристка не Валиева, а японка

По итогам первой половины сезона больше всех из одиночниц удалось заработать японке Маи Михаре. Взяв золото на двух этапах Гран-при и в финале серии, она получила $ 61 000 (примерно 4 288 300 рублей). Это больше, чем у Камилы Валиевой, которая обеспечила себе 3 875 000 рублей благодаря победам на двух этапах российского Гран-при, личному золоту и командному серебру на прыжковом турнире и второму месту на чемпионате России. Денежных турниров у Камилы было больше, а призовых — меньше.

Чемпионка России Софья Акатьева с заслуженным на соревнованиях 3 375 000 рублей проигрывает в деньгах чемпионке Японии Каори Сакамото. Провальное выступление в финале Гран-при ISU закончилось для Каори лишь пятым местом и $ 4000. Однако за счёт командной победы в Japan Open она ещё в начале сезона озолотилась на $ 20 000. Первое и второе места на этапах Гран-при в США и Японии принесли ей $ 18 000 и $ 13 000 соответственно. Итого $ 55 000 долларов призовых (примерно 3 866 500 рублей) Совсем немного отстаёт Каори от Камилы. А ведь никаких четверных прыжков и тройных акселей для столь высоких заработков прыгать японке не приходилось. Достаточно было стандартных тройных и даже каскадов с двойными прыжками.

Каори Сакамото Фото: AP/TASS

Луна Хендрикс, которую на Олимпиаду в Пекине собирали болельщики, тоже переплюнула почти всех наших фигуристов в денежном плане. Командное третье место на Japan Open, золото и серебро этапов Гран-при и бронза в финале серии обернулись для неё солидными $ 53 000 (примерно 3 725 900 рублей). А Рика Кихира, которая сейчас далека от себя прежней — крутой скоростной трикселистки — и ни разу не поднялась на пьедестал этапов Гран-при, смогла заработать целых $ 25 000 (примерно 1 757 500 рублей). Спасибо командному золоту Japan Open.

Вот как выглядит семёрка лидеров по призовым у зарубежных одиночниц:

Ультра-си из этих фигуристок прыгает только Ринка Ватанабэ. В текущем сезоне она два раза чисто приземлила тройной аксель.

Высокие заработки иностранных одиночников

У парней безусловный лидер по заработкам также японец. Сёма Уно выиграл все свои старты первой половины сезона, включая командный Japan Open, два этапа Гран-при ISU и финал серии. Блестящий результат принёс блестящую $ 81 000 (примерно 5 694 300 рублей).

Ближайшие соперники значительно отстают от Сёмы. По крайней мере, в деньгах. Уникальный Илья Малинин, уверенно штампующий четверной аксель, получил призовых заметно меньше — $ 63 000 (примерно 4 428 900 рублей). Сказались неожиданное третье место в финале Гран-при и второе в команде на Japan Open. Впрочем, едва ли Илье есть на что жаловаться. Среди российских одиночников самый богатый по итогам первой половины сезона — Евгений Семененко с 3 550 000 рублей. Идущий следом за ним Пётр Гуменник озолотился на 2 825 000 рублей., Александр Самарин — на 1 750 000 рублей, остальные не преодолели отметку и в 1,5 миллиона.

Илья Малинин Фото: EPA/TASS

Но, справедливости ради, шансов собрать крутые призовые на серии Гран-при ISU у наших парней было бы меньше, чем на домашнем аналоге. В отличие от девушек, они скорее обрели, нежели потеряли.

Вряд ли кому-то из наших ребят позволили бы заработать больше, чем шестёрке иностранных лидеров в первой половине сезона:

Сёма Уно: $ 81 000 (примерно 5 694 300 рублей);

Илья Малинин: $ 63 000 (примерно 4 428 900 рублей);

Као Миура: $ 50 000 (примерно 3 515 000 рублей);

Сота Ямамото: $ 44 000 примерно (примерно 3 093 200 рублей);

Даниэль Грассль: $ 34 000 (примерно 2 390 200 рублей);

Сун Сато: $ 28 000 (примерно 1 968 400 рублей).

Наши парники потеряли много денег

Очевидно, что наши спортивные пары задали бы жару зарубежным конкурентам и точно захватили бы пьедестал финала Гран-при ISU. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов однозначно сильнее тех, кто сегодня побеждает на международной арене.

Но и другие наши пары, которые ещё не столь известны, могли прорваться в финал: парное катание у нас цветёт и крепнет. И как раз на этих менее опытных спортсменов пришёлся максимальный удар относительно заработков.

Например, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, которые заняли четвёртое место на чемпионате России, собрали всего 500 тысяч призовых — по 250 тысяч каждому. Если бы они взяли единственную бронзу на этапе Гран-при ISU, и то получили бы больше.

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов Фото: РИА Новости

Ощутили отсутствие призовых за международные старты и бронзовые призёры чемпионата России Тарасова/Морозов. На российских турнирах они выиграли всего по 1 275 000 рублей. Минимально пострадали только Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов. Их заработки — по 2 000 000 и 1 875 000 рублей — немногим уступают иностранным спортсменам.

Миюра/Кихара, Япония: по $ 30 500 (примерно по 2 144 150 рублей);

Книрим/Фрейзер, США: по $ 27 000 (примерно по 1 898 100 рублей);

Дудек/ Дешам, Канада: $ 18 500 (примерно по 1 300 550 рублей);

Конти/Маччи, Италия: по $ 17 000 (примерно по 1 195 100 рублей);

Чен/Акира Хоу, США: по $ 14 500 (примерно по 1 019 350 рублей);

Гиларди/Амброзини, Италия: по $ 12 500 (примерно по 878 750 рублей).

Худайбердиева и Базин озолотились за счёт домашних турниров

Кто по-настоящему смог извлечь выгоду из-за недопуска на международные соревнования, так это наши танцоры. Новоиспечённые чемпионы России Елизавета Худайбердиева/Егор Базин никак бы не запрыгнули на пьедестал этапа Гран-при ISU, независимо от наличия падений и спотыканий в прокатах. Зато их заработки на домашних стартах (по 1 750 000 рублей) в первой половине сезона уступают лишь победителям финала Гран-при — известному канадскому дуэту Гиллес/Пуарье.

Гиллес/Пуарье, Канада: по $ 30 500 (примерно по 2 144 150 рублей);

Чок/Бэйтс, США: $ 24 500 (примерно по 1 722 350 рублей);

Гиньяр/Фаббри, Италия: по $ 24 000 (примерно по 1 687 200 рублей);

Фурнье Бодри/Сёренсен, Канада: по $ 17 000 (примерно по 1 195 100 рублей);

Фир/Гибсон, Великобритания: по $ 16 000 (примерно по 1 124 800 рублей);

Гавайек/Бейкер, США: по $ 15000 (примерно по 1 054 500 рублей).

Вероятно, и во второй половине сезона наши танцоры успеют хорошо подзаработать. Мужчины-одиночники тоже бедствовать не будут. Девушек и спортивные пары, напротив, снова ждут потери. Ни титулов, ни медалей, ни огромных призовых.

Они бы обязательно всё это завоевали. Но придётся смириться, что главные плюшки достанутся, к сожалению, не им.