«Нельзя материться на детей». Бывший тренер Тутберидзе и Плющенко стал персоной нон грата

Сергей Розанов подавал надежды, работая с Трусовой и Косторной, но чрезмерные амбиции погубили его. Теперь никто не хочет с ним связываться.

Уход от Этери Тутберидзе способен разрушить карьеру не только фигуристки, но и тренера.

Ещё совсем недавно Сергеем Розановым восхищались и приписывали ему чуть ли не все заслуги наставницы «Хрустального». Специалист работал с лучшими одиночницами планеты и рвался к мировой славе. Но один неверный поступок — и карьера Сергея практически загублена.

Розанов помог Евгению Плющенко увести у Тутберидзе Александру Трусову и Алёну Косторную, а в итоге остался за бортом. Ни результатов, ни «крова над головой» — Сергея не берут на работу не только в России, но и за рубежом.

Он окончательно стал персоной нон грата. Почему?

Розанов предал Тутберидзе, уведя Трусову и Косторную

Масштабное противостояние тренерских групп Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко началось в тот момент, когда последний пригласил к себе в академию звёзд «Хрустального» Александру Трусову и Алёну Косторную, и те согласились. Двукратного олимпийского чемпиона тут же обвинили в переманивании готовых фигуристок, хотя главным действующим лицом этой истории был отнюдь не Евгений.

Вместе со спортсменками штаб Тутберидзе лишился и одного из своих специалистов. Сергея Розанова называли едва ли не важнейшим звеном в системе Этери Георгиевны. Он занимался юниорами и присматривал за школой, когда основное трио тренеров уезжало на крупные турниры. Сергей ставил ультра-си Трусовой и Косторной, поэтому, когда пришло время выйти из тени, именно они пошли следом за ним.

Сергей Розанов и Алёна Косторная Фото: РИА Новости

«Я ушла за Сергеем Александровичем, потому что он очень много со мной работал в юниорские сезоны. Исправлял неправильное ребро на лутце, очень помог с тройным акселем — поставил мне его всего за одну тренировку на «удочке» после первого юниорского первенства мира. Да и когда меня наказывали, оставляя после тренировки на детском льду, Розанов всегда контролировал, что и как я делаю», — рассказывала подробности того трансфера в «Ангелов Плющенко» Алёна.

Уход Розанова из «Хрустального» вызвал в Сети огромный ажиотаж. С одной стороны, Тутберидзе покинул «непризнанный гений» техники, с другой — молодой и чересчур амбициозный специалист предал Этери Георгиевну, уведя двух её лучших воспитанниц, в надежде построить великолепную карьеру. Однако план Сергея развалился на кусочки.

Ноль результата у Плющенко и конфликт с коллегами

В «Ангелах Плющенко» тренеру были предоставлены все условия для комфортной работы, но что-то однозначно пошло не так. В самом начале случился разлад с Трусовой, которая называла Розанова надёжным другом, но впоследствии отказалась от сотрудничества с ним. Не сладил Сергей и с сёстрами Жилиными, которые предпочли тренироваться под присмотром своей мамы Людмилы Алфёровой.

Косторная же наверняка не раз пожалела о том, что связалась с Розановым, поскольку переход к нему буквально сломал чемпионке Европы карьеру. Под руководством специалиста фигуристка не смогла восстановить тройной аксель и в целом сильно регрессировала — даже возвращение к Тутберидзе не уберегло Алёну от последствий. Она не только перестала завоёвывать медали, но и вовсе выбыла из соревновательного ритма из-за череды травм. Теперь спортсменка проходит реабилитацию, числясь в группе Елены Буяновой, но вернётся ли она в качестве одиночницы — большой вопрос. Всё указывает на то, что Косторная перейдёт в пары.

Сергей Розанов и Алёна Косторная Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отсутствие результатов вынудило Плющенко разорвать договор с Розановым, который отправился искать новое пристанище, пока в спину ему летели упрёки от бывших коллег. И если Даниил Глейхенгауз просто припомнил Сергею, где он всему научился, то Дмитрий Михайлов намекнул на скверный характер наставника, из-за которого он не смог работать в команде «Ангелов».

«Он не понимает, что вокруг него работают такие же люди, как и он сам, и поэтому не считается с мнением окружающих. Не приемлет, что есть ещё какая-то правда, кроме его. Что есть техника преподавания, отличная от той, что он использует», — говорил Михайлов «Матч ТВ».

Розанова не взяли в ЦСКА и выгнали со сборов Ришо

Конфликтная натура и подпорченная репутация не позволили Розанову продолжить восхождение по карьерной лестнице. В одночасье он стал персоной нон грата. Сергея не приняла к себе в ЦСКА Елена Буянова, назвав его человеком, «не вызывающим доверия», не смог он задержаться и в «Динамо». Пришлось искать варианты за рубежом.

И поначалу всё было хорошо: специалист приезжал в тренировочный лагерь Peak Ice Camps, организованный знаменитым французским хореографом Бенуа Ришо. Говорил о летних сборах и преданный ученик Розанова Владимир Литвинцев из Азербайджана. Однако, видимо, не всё прошло так гладко, как казалось. Недавно эстонский тренер Анна Леванди рассказала, что иностранные наставники Сергея занесли в «чёрный» список, не желая больше с ним сотрудничать, а причиной указала некорректное поведение Розанова.

Анна Леванди Фото: РИА Новости

«В прошлом сезоне у Ришо на сборах был Сергей Розанов. В этом году его уже не было, кстати. Думаю, не только потому, что он не смог — как-то пропало, видимо, желание у организаторов. Потому что методы, которые он вроде как перенёс от Тутберидзе, не работают на свободных людях. Нельзя орать, нельзя материться на детей», — передаёт её слова Sports.ru.

Очевидно, что доверия к Розанову как специалисту и правда больше нет — не только в России, но и за границей. Сергей успел разрушить отношения с ведущими тренерами страны, поэтому не сможет примкнуть ни к одной группе, а в одиночку добиться весомых результатов, чтобы его заметили на международной арене, у него не получается. Из-за чрезмерной амбициозности он стал персоной нон грата и вряд ли уже сможет перезапустить тренерскую карьеру.