Мы дождались финала «Ледникового периода»! Какое место займут Медведева с партнёром? LIVE
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Итоговый выпуск наконец покажут на Первом канале.
Финальный выпуск «Ледникового периода» был снят ещё в 2022 году, и продвинутые фанаты наверняка знают, как распределились места. Но официально информация пока не обнародована — и массовый зритель увидит развязку только 14 января.
Трансляция начнётся на Первом канале в 18:20 и продлится до 21:00.
В промежуточной таблице перед финалом лидируют Оксана Домнина и Марат Башаров, следом идут Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Евгения Медведева с новым партнёром, актёром Фёдором Федотовым — пока третьи.
Следите за главным выпуском вместе с текстовой трансляцией «Чемпионата»!
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