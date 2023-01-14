Мы дождались финала «Ледникового периода»! Какое место займут Медведева с партнёром? LIVE

Финальный выпуск «Ледникового периода» был снят ещё в 2022 году, и продвинутые фанаты наверняка знают, как распределились места. Но официально информация пока не обнародована — и массовый зритель увидит развязку только 14 января.

Трансляция начнётся на Первом канале в 18:20 и продлится до 21:00.

В промежуточной таблице перед финалом лидируют Оксана Домнина и Марат Башаров, следом идут Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Евгения Медведева с новым партнёром, актёром Фёдором Федотовым — пока третьи.

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