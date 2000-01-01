Щербакова и Загитова? А может, снова Загимед? Предлагаем капитанов на Кубок Первого канала

Ягудин vs Плющенко

Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки… Точно так же и с этим противостоянием: только вспомните, как эти фигуристы общались через прессу в начале этого сезона! Их спортивная борьба осталась ещё в нулевых, но словесная — всё ещё на месте.