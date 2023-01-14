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«Ледниковый период» — 2022/23, кто победил: Кацалапов и жена Авербуха Арзамасова — первые, Медведева и Федотов — вторые

«Предпосылки к условным поцелуям». Жена Авербуха выиграла «ЛП», и её ревновали к партнёру!
Анастасия Матросова
«Ледниковый период» — 2022/23
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Настолько чувственными были постановки Елизаветы Арзамасовой и Никиты Кацалапова.

«Ледниковый период» – всё? Не совсем: последний выпуск сезона «Снова вместе» показали не во всех регионах России. Из-за смерти актрисы Инны Чуриковой Первый канал перекроил программу в московском часовом поясе, и «Ледниковый период» не вышел в эфир.

Но в других уголках России, а также в Беларуси и Казахстане, финал шоу показали, и зрители уже знают победителей проекта. Евгения Медведева второй год подряд на подиуме – но без золота. А вот победу в концовке смогли вырвать актриса Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов.

Хорошие данные, упорная работа и щепотка удачи – три составляющие их победы. Рассказываем, как новые победители «Ледникового» шли к своему триумфу.

Как встали в пару Арзамасова и Кацалапов? Партнёров подобрали строго по антропометрии: Никите искали самую удобную и лёгкую партнёршу в связи с его травмой спины. Впервые будущие победители «Ледникового периода» попробовали кататься вместе летом в Сочи. Там Елизавета вместе с мужем была на гастролях шоу «Чемпионы». Практически сразу стало понятно, что Арзамасова и Кацалапов идеально подходят друг другу.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Елизавета участвовала в проекте 12 лет назад и в паре с Максимом Стависким заняла второе место. Тогда она была 15-летним подростком, девочкой, которая стала ультрапопулярной из-за образа Галины Сергеевны в «Папиных дочках». Это накладывало ограничения на выбор музыки, драматургию. В новом сезоне это была совершенно другая Лиза – взрослая, чувственная и обаятельная женщина.

Начинали Елизавета и Никита хоть и уверенно, но не со статуса фаворитов. В артистизме им практически каждый раз не было равных – судьи один за другим ставили 6,0. А вот к технике возникали вопросы. В первом выпуске Татьяна Навка советовала партнёрше больше работать над скольжением и ногами – номер под песню Михаила Бублика был наполнен неплохими поддержками, но самостоятельной работы девушке на льду не хватало.

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И Арзамасова работала. К следующему номеру она заскользила в пистолетике, а на третий соревновательный день уже неплохо каталась параллельно с Никитой и без страха заходила в долгую поддержку вниз головой. Навка была восхищена сложными шагами в исполнении Елизаветы – прогресс не заметить было невозможно.

Лиза хорошо проявила себя с актёрской стороны, и в этом плане к ней сильно подтянулся Никита. Постановка «Sampo» про двух клоунов, наверное, стала вершиной их совместной работы по части перевоплощений.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пластичность и лёгкость Лизы открыли двери для множества танцевальных поддержек – Никите действительно было просто вскидывать партнёршу и легко с ней вращаться. Но при этом от номера к номеру Арзамасова всё больше сама работала на льду, носилась вместе с партнёром на огромной скорости.

Пары в «Ледниковом периоде», где профессионалом является мужчина, обычно всегда смотрятся выигрышнее, особенно если партнёрша маленькая и лёгкая. Но Никита Кацалапов – представитель именно танцев на льду, а не парного катания, так что пришлось ещё поискать такие элементы, которыми можно впечатлять публику. Выбросами, тодесами и параллельными прыжками тут не выкрутишься, основная работа танцоров – это скольжение и сложные шаги, а если переборщить с поддержками, то может показаться, что партнёр просто возит партнёршу на себе и не включает её в работу.

Важно, что пара не застряла в одном и том же романтическом образе: от выпуска к выпуску они пробовали разные настроения и разнообразную музыку. От романтической баллады Бублика к современному многоголосью Pentatonix, озорной фокстрот под Синатру и мистический саундтрек к «Лабиринту Фавна»… Разноплановые номера – ещё один ключ к тому, чтобы пару хорошо запомнили зрители и судьи.

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И не было стиля, в котором они смотрелись бы неорганично – что в танце под «Кони привередливые» Высоцкого, что под Барбару Стрейзанд. Журналисты даже допытывали Илью Авербуха вопросами, не вспыхнула ли страсть между его женой и её партнёром по шоу в реальной жизни? В ответ на подобные реплики Илье Изяславовичу оставалось только рассмеяться. Тем более что после каждого выступления с Никитой Елизавета бросалась в объятья к мужу и делилась эмоциями от проката.

«Во-первых, часть танцев Лизы и Никиты ставил я сам, понимая, какого эффекта мне надо добиться, во-вторых, это актёрское перевоплощение, подразумевающее изображение страсти, поэтому так много объятий, предпосылок к условным поцелуям. Здесь нет места ревности, поскольку всё это игра, которая не имеет ничего общего с жизнью. Да, партнёры визуально проявляют друг к другу чувства, но после тренировок Лиза практически всегда дожидалась меня, мы вместе ехали домой, так что зацепиться здесь некому и не за что», – говорил Авербух в интервью StarHit, пресекая все сплетни и домыслы зрителей.

Елизавета Арзамасова с мужем и постановщиком проекта Ильёй Авербухом

Елизавета Арзамасова с мужем и постановщиком проекта Ильёй Авербухом

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Перед финальными съёмками в лидерах шла пара Оксана Домнина/Марат Башаров. Многие предполагали, что именно Оксана и Марат смогут взять сезон, или же к золоту прорвётся Евгения Медведева, сменившая по ходу сезона Даню Милохина на Фёдора Федотова.

Но результаты шокировали публику – главные фавориты в финальном прокате допустили падение и дали возможность соперникам их обойти. Этой возможностью воспользовались Елизавета и Никита, и с лучшим своим номером они прорвались на первое место.

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Если не смотреть сезон целиком и просто прочитать в новостях заголовки «Супруга Авербуха выиграла «Ледниковый период», может, конечно, сложиться ощущение нечестности. Но это совсем не так – победила та пара, которая хорошо скаталась, работала над улучшением на протяжении всего проекта и отлично выступила в финале. Вот и всё.

А Никита Кацалапов установил, наверное, уникальное достижение: за один календарный год взял и Олимпийские игры (в команде), и «Ледниковый период».

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