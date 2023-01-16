«Родное серебро, куда же без него-то». Евгения Медведева — о финале «ЛП» и не только

Жизнь Евгении Медведевой более чем насыщена даже после приостановки карьеры. Не успела фигуристка откатать 24 новогодних шоу, как 15 января снова вышла на лёд, но уже в рамках мастер-классов на ВДНХ. Двукратная чемпионка мира потихонечку примеряет на себя роль тренера, хоть воспитывать фигуристов и не спешит. Пока у Медведевой и без того много интересных проектов, о которых «Чемпионату» удалось поговорить с ней прямо перед мастер-классом.

Как Медведева откаталась в праздничных шоу, почему она удивилась второму месту на «Ледниковом периоде», как отреагировала на анонс Олимпиады-2026 с её фото и появится ли она на Кубке Первого канала — в нашем интервью.



— Сегодня состоится ваш третий мастер-класс на ВДНХ, вы постепенно примеряете на себя роль тренера. Как она вам?

— Примерять-то примеряю (улыбается). У меня, в принципе, и тренерское образование есть, то есть я могу быть полноправным тренером по жизни. Но пока что такой задачи не стоит, пока что только на мастер-классах дарю позитив людям, так сказать. Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает… Мир меняется, всё меняется. Может быть, в будущем что-то поменяется и у меня в голове.



— Ваши мастер-классы посещают и взрослые, и дети. С кем вам проще работать?

— В основном на мастер-классы приходят максимальные любители фигурного катания. Есть случаи, когда ребята могут делать какие-то плюс-минус сложные элементы, но в основном это базовый уровень, что у взрослых, что у детей. Поэтому я стараюсь максимально просто объяснить базовую составляющую фигурного катания. За 45 минут человека не научишь кататься, но я пытаюсь (смеётся). Вроде как-то даже получается немножко.

Евгения Медведева даёт мастер-класс на ВДНХ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— У вас были очень насыщенные новогодние праздники, вы провели 24 шоу. Эта цифра большая или уже нормально?

— Для меня это не большая цифра. Большая цифра для меня — это три спектакля в день. У нас уже был опыт с командой Ильи Авербуха, когда мы катали спектакль «Анна Каренина» — это невероятная постановка. Если будет в этом году, всем советую сходить, потому что это самый настоящий театр на льду. Позапрошлым летом мы откатали больше 50 шоу за два с половиной месяца. Не то чтобы было очень трудно, у нас много выходных было, но сама цифра! По-моему, 58 шоу.



— Это можно сравнить с нагрузками, которые были в спорте? Всё-таки тоже целый день на льду…

— Нагрузки в моменте легче, но я столько на льду не находилась вообще за всю свою карьеру. Мы дольше находимся на льду, но делаем вещи проще. Однако устаёшь везде, как и на любой работе: везде сложно.

— Вы возвращались к роли Дороти. Удалось что-то новое привнести в этот образ?

— Мы поработали немножечко над причёской, над образом, чтобы было удобнее кататься. Это если чисто визуально взять. А так, да нет… Есть персонаж, есть его базовые характеристики, и ты просто его отыгрываешь, как начальство велело, грубо говоря (улыбается). Неважно, сколько тебе лет, если у тебя есть физическая возможность отыграть 13-летнюю девочку, нужно это делать. То есть я как три года назад смогла это сделать, так и сейчас.

Евгения Медведева в роли Дороти Фото: «РИА Новости»

— Также вы участвовали в шоу на открытом воздухе. Возможно, вы видели, что после случившегося с Романом Костомаровым началась дискуссия, стоит ли такие шоу проводить или это опасно для фигуристов. Какое у вас мнение на этот счёт?

— Прежде всего скажу, что мы все сидим на иголках, безумно переживаем за Рому, потому что Рома — наш очень близкий коллега. Возможно, внешне по нам это никак не проявляется, но это человек, с которым мы проводим очень много времени на льду, на работе. Мы очень сильно переживаем и пытаемся узнать малейшие подробности о его состоянии. Желаем и семье Романа максимальной выдержки и терпения — и самому Роме. Мы уверены, что он выберется, он парень крепкий у нас. Но мы все очень переживаем, это болевая точка для нас для всех.



По поводу катания в такой серьёзный минус… Не знаю, неоднозначно к этому отношусь. Я выстроила такую систему, что на уличных катках не прыгаю прыжки, потому что для меня лично это травмоопасно, и это, в принципе, наверное, ни к чем хорошему в моём случае не приведёт, потому что и связки, и мышцы остужаются. Прыгать прыжки и рвать связки не очень хочется. На уличных катках я плюс-минус спокойненько катаюсь, насколько это позволяет. В зависимости от температуры одеваюсь тепло или попрохладнее. В -25°С пришлось «напихтюриться» нормально (улыбается).



Не знаю, как к этому относиться. Есть работа — мы её выполняем. Если есть ивент, который нужно откатать, на котором уже заявлены, мы не можем просто взять и уйти со льда — это было бы странно.

— В некоторых регионах России уже показали финал «Ледникового периода», результаты для широкой публики известны. У вас второе место, как оцените этот результат?

— Моё родное второе место, конечно, вы что! Родное серебро, куда же без него-то (улыбается). На самом деле, мы с Фёдором были очень удивлены результатам, потому что надеялись максимум на третье. И то мы, когда с Ильёй Авербухом это обсуждали ещё до выхода на лёд, напрямую спросили: «Илья, если мы чисто откатаем, какие будем?». Он говорит: «Либо четвёртые, либо третьи». Но лёд скользкий, случается всё. В финале произошли непредвиденные ошибки одной из пар, и, таким образом, мы оказались на втором месте. Когда нам об этом сказали, у нас с Федей начался истерический смех, потому что это последнее, что мы ожидали, вообще в принципе оказаться на пьедестале. Так ворваться в середину сезона… В общем, это было трудно, это было интересно, весело, классно! Награждение у нас тоже навеселе происходило, потому что мы немножко с нервным тиком стояли там.



— Насколько вы рвётесь к первому месту на «Ледниковом периоде»? Есть ли здесь соревновательный момент или всё-таки больше кайф от выступлений?

— Здесь нет соревновательного момента, здесь есть момент объективности судей (улыбается). Мы все люди: актёры, артисты, певцы, фигуристы — мы все в одном котле варимся, все между собой общаемся, дружим. Конкуренции, как в спорте, нет. Есть только иногда вопросы к судьям.

— А вы бы попробовали себя в роли судьи на «Ледником периоде»?

— Был такой вариант, что, возможно, меня могли бы посадить в судейство на «Ледниковом периоде», если бы мне не нашли партнёра. Но, честно скажу, это не совсем то место, которое хотела бы в проекте занимать, потому что я привыкла кататься. Пока у меня есть возможность кататься, надо кататься, кататься и кататься.

— То есть в новых сезонах можно вас ждать?

— Если будут какие-то предложения, то да, почему нет? Мне нравится.



— Скоро состоится Кубок Первого канала. Стоит ли вас ждать на нём в какой-нибудь роли?

— В расписании пока что стоит. Однако у нас много ивентов меняется… Но, в общем, в расписании у меня есть Кубок Первого канала, поэтому пока что ждите (смеётся). Всё окей. Если ничего не поменяется, то да.



— Дебютный Кубок Первого канала начался с вашего противостояния с Алиной Загитовой. В этом году, если предложат, готовы вернуться к нему? Или оно уже изжило себя?

— Давайте сначала предложат, а потом уже будем думать. Понятное дело, что, наверное, медийно это очень полезная тема для развития данного турнира, но нужно ли оно мне лично? Думаю, это нужно будет обсуждать с организаторами.

Алина Загитова и Евгения Медведева на Кубке Первого канала Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

— Как вы считаете, какие варианты противостояний ещё можно было бы использовать?

— Мне кажется, если любого болельщика фигурного катания спросить, все они вам скажут, что эти противостояния надоели (улыбается). Люди хотят поддержки. Люди хотят не противостояния, а единения. Мне кажется, было бы интересно, если бы все в одной куче соревновались. Но это лично моё мнение, я могу быть не права.



— Вы недавно попробовали покататься на лыжах. Как вам такой опыт?

— Прикольно, можно отвлечься на вечерочек.

— А вы следите за лыжным спортом?

— Когда проходят какие-то крупные, громкие соревнования, то да, конечно, трудно не уследить. А за деталями — нет.



— Недавно ваше фото использовали в анонсе Олимпиады в Италии. Как вы отреагировали на это?

— Для меня это большая честь. Особенно в нашем мире, в котором мы живём. Мне очень приятно, что это именно я, и, в принципе, дизайн очень красиво выглядит. Мне, конечно же, это польстило. Приятно.

Новость по теме Фотография Евгении Медведевой использована в анонсе Олимпийских игр 2026 года

— Скоро состоится премия ISU. Как вы считаете, нужны ли подобные мероприятия фигурному катанию?

— Это интересно, 100%. Тем более они проводятся довольно-таки часто. Это добавляет деталей шоу, наверное. Ковровая дорожка, типа ледовый «Оскар» (улыбается). Это интересно, имеет место быть.



— Из российских фигуристов на премию ISU номинировали только Анну Щербакову. Как вы считаете, в нынешних условиях это успех, что хотя бы кого-то номинировали, или всё-таки обидно, что только Аню?

— Давайте напомню такую маленькую деталь, что Анна — олимпийская чемпионка 2022 года. Кого, если не Анну номинировать?

— Но ведь не только Аня заслужила…

— Не только Аня заслужила, но, знаете, номинируют далеко не всех. Меня вообще по-моему один раз номинировали только на «Лучший костюм», который я не выиграла, когда там, в 2019 или 2020 году.



— Там была «Лучшая программа».

— А, программа, программа, да. Но неважно, я всё равно не выиграла (смеётся).