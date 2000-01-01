Чуть не попала под машину и была белым лебедем. 20 фактов о дочке Тутберидзе

20 фактов о дочке Тутберидзе
В честь 20-летия Дианы Дэвис вспоминаем любопытные факты из её детства и спортивной жизни. Дочь Тутберидзе любила похулиганить, мечтала о парном катании и обходила Косторную на соревнованиях.
Родилась в Америке
Диана родилась в Лас-Вегасе 16 января 2003 года. Благодаря этому она имеет не только российское, но и американское гражданство. Сейчас при возможности фигуристка с удовольствием посещает родной город.
Полное имя
По документам дочь Тутберидзе зовут Диана Сергеевна Дэвис. Фамилию она получила от папы-американца, который не собирался переезжать в Россию.
Тренируется в США
В США девочка прожила до трёх лет, а затем Этери Тутберидзе вернулась с ней в Россию. Однако судьба распорядилась так, что Диана снова осела на Родине. С 16 лет она тренируется в Америке вместе с партнёром по танцам на льду Глебом Смолкиным.
Прирождённая пловчиха
Фигуристка с детства обожала плавать и даже думала пойти в синхронистки. Она легко задерживала дыхание и преодолевала 70 метров под водой.
Хулиганка
Маленькая Диана была той ещё непоседой и доставляла маме немало хлопот. Однажды едва не попала под машину! Этери шутила, что отправит дочь в военную школу, но та была вовсе не против такого расклада.
Выступала под «Лебединое озеро»
Будучи одиночницей, Диана успела попробовать себя в образе белого лебедя и покататься в пачке. Величественная музыка Петра Чайковского вдохновляла юную спортсменку.
Прыгала все тройные
Диана освоила все тройные прыжки и двойной аксель. Однако каскады три-три на соревнованиях не прыгала. Самым крутым каскадом спортсменки был тройной лутц — двойной тулуп — двойной риттбергер.
Обходила Косторную
В возрасте 10–11 лет Диана опережала на соревнованиях Алёну Косторную.
Гибкая
Диана делала красивый бильман и обладала отличной растяжкой, которая пригодилась ей и в танцах на льду.
Хотела стать парницей
В 13 лет растеряла прыжки из-за скачка роста и перешла в танцы на льду по настоянию Тутберидзе. Сама девушка мечтала о парном катании и лишь позже поняла, что мама была права.
С кем каталась до Смолкина
Первым партнёром Дианы стал бывший ученик Тутберидзе – Денис Пичужкин, но на турнирах они не выступали. Соревнования начались уже со вторым партнёром – Фёдором Варламовым. С ним она провела один сезон-2017/2018.
Глеб Смолкин
С Глебом Смолкиным Диана катается с сезона-2018/2019. Их танцевальный дуэт быстро прогрессирует, и они уже участвовали в Олимпийских Играх – 2022. Заняли там 14-е место, что неплохо для дебюта.
Носила брекеты
В подростковом возрасте Диана носила брекеты. Теперь на соревнованиях и в жизни она сияет идеальной улыбкой!
Дружила с Худайбердиевой
Пока Диана жила в России, она дружила с Елизаветой Худайбердиевой, несмотря на соперничество в танцах на льду. Конкуренция на стартах не мешала им мило общаться за пределами катка.
Подруга Загитовой
Алина долгое время считалась лучшей подружкой Дианы. После переезда в США девушки естественным образом отдалились, но по-прежнему тепло поздравляют друг друга с праздниками.
Была блондинкой
В начале танцевальной карьеры Диана перекрасила от природы тёмные волосы в блонд. Брюнеткой она снова стала летом 2019-го.
Ломала ногу
Летом 2020-го перенесла подряд два перелома на одной ноге. Провела больше двух месяцев в гипсе, но восстановилась и выиграла с партнёром финал Кубка России – 2021.
Обожает животных
Фигуристка заботится о братьях наших меньших. В детстве отлично ладила с пушистой шиншиллой, а сейчас вместе с Глебом Смолкиным воспитывает двух очаровательных собачек.
Любимое блюдо — борщ
В США Диана специально ездит ради любимого блюда в рестораны, где его готовят.
Вышла замуж в 19 лет
18 марта 2022 года Диана и Глеб Смолкин расписались в Неваде. Молодые люди не афишируют своих отношений, но регулярно выкладывают совместные снимки в соцсетях и не скрывают, что живут вместе.
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