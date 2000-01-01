Чуть не попала под машину и была белым лебедем. 20 фактов о дочке Тутберидзе

Тренируется в США

В США девочка прожила до трёх лет, а затем Этери Тутберидзе вернулась с ней в Россию. Однако судьба распорядилась так, что Диана снова осела на Родине. С 16 лет она тренируется в Америке вместе с партнёром по танцам на льду Глебом Смолкиным.