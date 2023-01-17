Выбираем лучший костюм за последние два сезона. Рейтинг

5 февраля в швейцарском Цюрихе пройдёт третья церемония вручения премий ISU Skating Awards, на которые, кроме фигуристки Анны Щербаковой и дизайнера Светланы Колобовой, не номинирован никто из россиян.
Согласитесь, такой расклад не совсем справедлив. Премия вручается за два сезона, и, даже если закрыть глаза на то, что сейчас наши атлеты не соревнуются на международной арене, вычеркнуть суперуспешный для нас олимпийский сезон нельзя. Так что пока ISU игнорирует наших фигуристов, «Чемпионат» решил провести своё голосование, в котором в качестве номинантов присутствуют и наши спортсмены, и зарубежные. А лучших в нём будете выбирать вы, наши читатели.
Первая номинация, в которой вам предстоит выбрать победителя — лучший костюм. Внизу 20 номинантов, голосуйте!
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Ксения Синицына (Россия), короткая программа, сезон-2021/2022
Воздушное платье Ксении Синицыной для программы «Колыбельная» сразу обратило на себя внимание болельщиков. Нежный цвет, лёгкая ткань и утончённый фасон — в этом наряде Ксюша похожа на сказочную принцессу.
Анна Щербакова (Россия), произвольная программа, сезон-2021/2022
Чарующее бордовое платье только подчеркнуло загадочность и озорство булгаковской Маргариты в исполнении Анны Щербаковой. Элегантный образ олимпийской чемпионки ещё долго не забудется.
Александра Степанова и Иван Букин (Россия), произвольный танец, сезон-2021/2022
Александра Степанова и Иван Букин в минималистичной постановке «Ромео и Джульетта» хотели оставить некий флёр загадочности, и у них это получилось. Лаконичные, но очень стильные костюмы только помогли — сперва и не скажешь, что фигуристы играют обречённых влюблённых.
Елизавета Туктамышева (Россия), произвольная программа, сезон-2022/2023
Бордовое платье Елизаветы Туктамышевой для программы «Одиночество» имеет глубокий смысл. Роза, которая словно проходит сквозь тело фигуристки, оставляя за собой прозрачный след, символизирует одиночество и память о любви.
Михаил Коляда (Россия), короткая программа, сезон-2021/2022
Михаил Коляда просто великолепен в образе Щелкунчика! Красный мундир настолько идеально сидит на фигуристе, что создаётся впечатление, будто персонаж, придуманный Эрнстом Гофманом, сбежал из сказки прямиком на лёд.
Камила Валиева (Россия), произвольная программа, сезон-2022/2023
Платье Камилы Валиевой для программы по мотивам событий Олимпиады-2022 стало по-настоящему новаторским. Вы помните, чтоб хоть кто-то из фигуристов в соревновательных прокатах использовал капюшон? И ладно бы это была просто необычная деталь, но капюшон драматично отсылает нас к одному из самых тяжёлых моментов для фигуристки в Пекине: прикрываясь им, она убегала от жестоких вопросов зарубежных журналистов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия), произвольная программа, сезон-2022/2023
Анастасия Мишина и Александр Галлямов потрясно смотрятся в постановке под песни Элвиса Пресли. Во многом благодаря костюмам. Саша в красном комбинезоне выглядит как настоящая рок-звезда, а Настя в серебристом платье — сногсшибательная муза!
Александра Трусова (Россия), произвольная программа, сезон-2021/2022
Маленькое чёрное платье, в котором Александра Трусова воплощала образ Круэллы, стало для неё знаковым — именно в нём она дважды исполнила пять квадов (на контрольных прокатах и на Олимпиаде). Саша показала, что запомниться на льду можно и без обилия рюшей и страз.
Луна Хендрикс (Бельгия), произвольная программа, сезон-2021/2022
«Голое» платье Луны Хендрикс, покрытое золотыми стразами, произвело в прошлом сезоне настоящий фурор. Порой во время прокатов казалось, будто на девушке нет вообще ничего!
Вакаба Хигути (Япония), произвольная программа, сезон-2021/2022
Свою эффектную программу «Король лев» Вакаба Хигути украсила не менее эффектным костюмом. Жгучий оранжевый отлично подчёркивает темперамент фигуристки.
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада), ритм-танец, сезон-2021/2022
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье явно чувствовали себя рок-звёздами, выступая под песни Элтона Джона. Вы только посмотрите на их ярко-оранжевые трико в стразах — эти костюмы в фигурном катании не забудутся ещё долго!
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США), произвольный танец, сезон-2021/2022
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс идеально попали в образы инопланетянки и астронавта не только актёрски, но и визуально. Костюмы отлично подчёркивают различия между девушкой и мужчиной как представителями двух разных миров.
Андрей Мозалёв (Россия), произвольная программа, сезон-2022/2023
Интересный сюжет произвольной программы Андрея Мозалёва отражён и в костюме. Душа, с которой борется фигурист на протяжении программы, воплощается в глазу на его руке.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия), произвольная программа, сезон-2021/2022
Костюмы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского отлично подошли под настроение испанской «Малагеньи», подчеркнув энергию и страсть, с которыми катались ребята.
Юдзуру Ханю (Япония), короткая программа, сезон-2021/2022
Этот рейтинг не мог обойтись без одной из нарядных рубашек Юдзуру Ханю! У двукратного олимпийского чемпиона свой неповторимый стиль (а это большая редкость для мужского катания!), от которого он никогда не отказывается.
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), произвольный танец, сезон-2021/2022
«Неразрывно связанные и воодушевленные. Они танцуют своё последнее танго…» — писали Габи и Гийом о своём танце. Для такой важной постановки фигуристы выбрали лаконичные, но в то же время утончённые костюмы. На льду это выглядело невероятно роскошно.
Марк Кондратюк (Россия), произвольная программа, сезон-2021/2022
Марк Кондратюк и его команда проработали образ Иисуса Христа до мелочей. Чего стоит только костюм: рубашка-ряса и терновый венец мгновенно выдают роль, которую воплощает фигурист на льду.
Изабо Левито (США), произвольная программа, сезон-2022/2023
Волшебное платье Изабо Левито для программы под вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» создали в России! Даже ISU не смог пройти мимо такой красоты, неожиданно номинировав дизайнера Светлану Колобову.
Донован Каррильо (Мексика), короткая программа, сезон-2021/2022
Харизматичный мексиканец Донован Каррильо в прошлом сезоне поразил публику эффектным чёрно-золотым костюмом. Стразы на нём блестят так, что позавидовать может сам Юдзуру Ханю!
Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай), произвольная программа, сезон-2021/2022
Свою триумфальную постановку «Bridge Over Troubled Water» Вэньцзин Суй и Хань Цун украсили изящными костюмами. Белые завитки на платье партнёрши, украшенные синими стразами, символизируют ту самую беспокойную воду, о которой поётся в музыкальном сопровождении программы.
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