Выбираем лучший костюм за последние два сезона. Рейтинг

5 февраля в швейцарском Цюрихе пройдёт третья церемония вручения премий ISU Skating Awards, на которые, кроме фигуристки Анны Щербаковой и дизайнера Светланы Колобовой, не номинирован никто из россиян.

Согласитесь, такой расклад не совсем справедлив. Премия вручается за два сезона, и, даже если закрыть глаза на то, что сейчас наши атлеты не соревнуются на международной арене, вычеркнуть суперуспешный для нас олимпийский сезон нельзя. Так что пока ISU игнорирует наших фигуристов, «Чемпионат» решил провести своё голосование, в котором в качестве номинантов присутствуют и наши спортсмены, и зарубежные. А лучших в нём будете выбирать вы, наши читатели.

Первая номинация, в которой вам предстоит выбрать победителя — лучший костюм. Внизу 20 номинантов, голосуйте!

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